Perú

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

La “urraca” cuestionó el papel de Rodríguez como “vocera oficial” y se burló de su presencia en la TV nacional

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina enfrenta a Tula Rodríguez por Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, volvió a ser tendencia tras referirse a Tula Rodríguez, quien salió en defensa de su amiga Maju Mantilla y la supuesta infidelidad con su productor a su aún esposo, Gustavo Salcedo.

Todo comenzó cuando Tula Rodríguez fue consultada sobre la polémica que involucra a la exreina de belleza. Sin dudar, la también conductora defendió a su amiga diciendo: “A mí Maju no me la toquen, porque si mi Maju dice que no pasó, no pasó”.

Para Tula, la palabra de Mantilla es incuestionable. Sin embargo, esa postura no fue bien recibida por Medina, quien cuestionó la manera en que Rodríguez se erigió como una especie de “vocera oficial”.

Magaly Medina se burla de
Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla y cuestiona su rol en la TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Con la ironía que la caracteriza, la “urraca” replicó: “Ella, como se cree con derecho a ser una especie de vocera oficial, dice: ‘A mí Maju no me la toquen’. Ja, créetelo tú, pues”, expresó entre risas. Estas palabras marcaron el inicio de una crítica mucho más amplia hacia la actitud de Tula.

En su programa, Magaly Medina fue más allá y calificó a Rodríguez como ingenua por respaldar sin reparos a su amiga.

Es la crédula ella. Ahora es la crédula, ahora de pronto que estaba desaparecida de la tele, porque de verdad, ¿qué está haciendo? ¿Está en algún programa? Bueno, en Canal 7 es estar perdido en el sinfín del universo”, comentó en tono sarcástico, subrayando la ausencia de Tula en espacios televisivos de alto impacto.

Magaly Medina se burla de
Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla y cuestiona su rol en la TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El comentario no solo apuntó a su opinión sobre Maju, sino también a la oportunidad que los medios dieron a Tula para pronunciarse. Para Medina, hubiera sido mejor que la exvedette guardara silencio antes que opinar de un tema que no domina del todo:

"A veces es mejor quedarse con la boca cerrada. Cuando uno no tiene nada de que opinar o va a decir tonteras, mejor uno se calla”, sentenció.

Pero la polémica no quedó allí. En paralelo, surgieron nuevas versiones que involucraban a Gustavo Salcedo, como las declaraciones de una joven que aseguró haber recibido mensajes directos de él en Instagram, además de constantes “likes” a sus publicaciones. Magaly recordó que estas acusaciones no son nuevas, pues ya se habían mencionado anteriormente en medio del llamado “escándalo del Westin”.

Magaly Medina se burla de
Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla y cuestiona su rol en la TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina arremete contra Tula por decir que no trabajaría junto a Ethel Pozo

La conductora también aprovechó el momento para referirse a otra polémica generada por la propia Tula Rodríguez. Cuando fue consultada sobre la posibilidad de trabajar en una producción televisiva junto a Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, la respuesta de Tula no pasó desapercibida. Con un tono evasivo y entre risas, Rodríguez dejó claro que preferiría compartir escena con actores y actrices formados. Para Magaly, esa declaración fue casi una minimización directa hacia Etel.

Ella prácticamente le dijo: ‘Tú eres una aprendiz de nada. Yo jamás compartiría una telenovela contigo’”, comentó Medina, quien además hizo hincapié en la influencia que tiene la familia de Etel en la televisión peruana. Recordó que su cuñada es la productora Michelle Alexander y que su pareja también ocupa un rol clave detrás de cámaras, lo que, según la periodista, le ha permitido acceder a oportunidades como programas de conducción y papeles actorales.

En opinión de Magaly, Ethel Pozo aún no logra destacar por méritos propios: “Ella quiere forjar su nombre, pero lamentablemente no ha nacido con talento, ni con el ángel ni con la personalidad de su madre”, señaló con dureza. Para la conductora, el reto de los hijos de figuras tan reconocidas es doble, pues siempre están expuestos a comparaciones. Algunos logran superar a sus padres, pero otros se ven obligados a vivir bajo su sombra.

Magaly Medina se burla de
Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla y cuestiona su rol en la TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaTula RodríguezMaju Mantillaperu-entretenimiento

Más Noticias

Kábala martes 16 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala martes 16 de setiembre

Qué se celebra el 17 de septiembre en el Perú: nacen instituciones, libros y leyendas que marcaron la cultura, la ciencia y el deporte en el país

Acontecimientos trascendentales marcan esta fecha, desde la fundación de instituciones culturales hasta hitos en la música y el deporte, reflejando la riqueza histórica y cultural del país

Qué se celebra el 17

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

La conductora confirmó que Gustavo Salcedo le aseguró el affaire de su esposa con el actor colombiano en las grabaciones de la telenovela de 2018. “Se confunde la ficción con la realidad”

Magaly Medina sobre escenas de

Resultados del Gana Diario de este martes 16 de septiembre: ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana realiza un sorteo al día a las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Resultados del Gana Diario de

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

El entrenador Néstor Gorosito ha perfilado su nómina oficial para la llave de ida, que se celebrará en el estadio Alejandro Villanueva. Dos bajas confirmadas por disposiciones técnicas

Alianza Lima confirma su lista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza insiste que proceso

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sobre escenas de

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

Magaly Medina sorprende al mostrarse en público con su hijo Gianmarco Mendoza tras emotiva reunión familiar

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Pablo Alborán anuncia concierto en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su show

¿Quién es George Slebi? El actor que habría tenido un ‘affaire’ con Maju Mantilla durante telenovela ‘Te volveré a encontrar’

DEPORTES

Alianza Lima confirma su lista

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025