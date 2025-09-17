Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Magaly Medina enfrenta a Tula Rodríguez por Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, volvió a ser tendencia tras referirse a Tula Rodríguez, quien salió en defensa de su amiga Maju Mantilla y la supuesta infidelidad con su productor a su aún esposo, Gustavo Salcedo.

Todo comenzó cuando Tula Rodríguez fue consultada sobre la polémica que involucra a la exreina de belleza. Sin dudar, la también conductora defendió a su amiga diciendo: “A mí Maju no me la toquen, porque si mi Maju dice que no pasó, no pasó”.

Para Tula, la palabra de Mantilla es incuestionable. Sin embargo, esa postura no fue bien recibida por Medina, quien cuestionó la manera en que Rodríguez se erigió como una especie de “vocera oficial”.

Con la ironía que la caracteriza, la “urraca” replicó: “Ella, como se cree con derecho a ser una especie de vocera oficial, dice: ‘A mí Maju no me la toquen’. Ja, créetelo tú, pues”, expresó entre risas. Estas palabras marcaron el inicio de una crítica mucho más amplia hacia la actitud de Tula.

En su programa, Magaly Medina fue más allá y calificó a Rodríguez como ingenua por respaldar sin reparos a su amiga.

“Es la crédula ella. Ahora es la crédula, ahora de pronto que estaba desaparecida de la tele, porque de verdad, ¿qué está haciendo? ¿Está en algún programa? Bueno, en Canal 7 es estar perdido en el sinfín del universo”, comentó en tono sarcástico, subrayando la ausencia de Tula en espacios televisivos de alto impacto.

El comentario no solo apuntó a su opinión sobre Maju, sino también a la oportunidad que los medios dieron a Tula para pronunciarse. Para Medina, hubiera sido mejor que la exvedette guardara silencio antes que opinar de un tema que no domina del todo:

"A veces es mejor quedarse con la boca cerrada. Cuando uno no tiene nada de que opinar o va a decir tonteras, mejor uno se calla”, sentenció.

Pero la polémica no quedó allí. En paralelo, surgieron nuevas versiones que involucraban a Gustavo Salcedo, como las declaraciones de una joven que aseguró haber recibido mensajes directos de él en Instagram, además de constantes “likes” a sus publicaciones. Magaly recordó que estas acusaciones no son nuevas, pues ya se habían mencionado anteriormente en medio del llamado “escándalo del Westin”.

Magaly Medina arremete contra Tula por decir que no trabajaría junto a Ethel Pozo

La conductora también aprovechó el momento para referirse a otra polémica generada por la propia Tula Rodríguez. Cuando fue consultada sobre la posibilidad de trabajar en una producción televisiva junto a Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, la respuesta de Tula no pasó desapercibida. Con un tono evasivo y entre risas, Rodríguez dejó claro que preferiría compartir escena con actores y actrices formados. Para Magaly, esa declaración fue casi una minimización directa hacia Etel.

“Ella prácticamente le dijo: ‘Tú eres una aprendiz de nada. Yo jamás compartiría una telenovela contigo’”, comentó Medina, quien además hizo hincapié en la influencia que tiene la familia de Etel en la televisión peruana. Recordó que su cuñada es la productora Michelle Alexander y que su pareja también ocupa un rol clave detrás de cámaras, lo que, según la periodista, le ha permitido acceder a oportunidades como programas de conducción y papeles actorales.

En opinión de Magaly, Ethel Pozo aún no logra destacar por méritos propios: “Ella quiere forjar su nombre, pero lamentablemente no ha nacido con talento, ni con el ángel ni con la personalidad de su madre”, señaló con dureza. Para la conductora, el reto de los hijos de figuras tan reconocidas es doble, pues siempre están expuestos a comparaciones. Algunos logran superar a sus padres, pero otros se ven obligados a vivir bajo su sombra.

