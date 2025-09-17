Perú

El papa León XIV soñaba con ser camionero y contrajo tifoidea en Chiclayo, cuenta la primera periodista en entrevistarlo

Elise Ann Allen, corresponsal del medio católico Crux, mantuvo dos conversaciones con el pontífice, quien recordó su infancia y relató cómo su llegada al Perú en los años 80 marcó su trayectoria pastoral

Por Luis Paucar

Elise Ann Allen, la primera periodista en entrevistar al papa León XIV, reveló este martes dos momentos clave de las conversaciones que sostuvo con el pontífice en Castel Gandolfo y, posteriormente, en Roma, durante la preparación de su libro León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI.

En el pódcast Después de Todo, conducido por el periodista Pedro Salinas, la corresponsal del medio católico Crux profundizó en la biografía del papa, su paso por el Perú, su labor como misionero y el contraste que experimentó entre Europa y América Latina.

“Aprendí mucho sobre Perú (escribiendo el libro). Fue una experiencia de aprendizaje muy rica. Él conectó con la historia del país y su contexto actual. Me ayudó a entender la mirada de este papa”, afirmó Allen, a quien León XIV le confió recuerdos de infancia.

“Hay algunas cosas muy preciosas, detalles de su vida, como que de niño quería ser camionero. A él le encanta manejar (...) con música. Cuando tenía siete, ocho años, quería ser un camionero”, relató.

El pontífice también compartió una experiencia decisiva: su llegada al Perú en los años 80 como joven sacerdote misionero. “Él me contaba sobre aceptar la misión en Perú, el contraste entre Roma, donde era estudiante, y las regiones pobres del país. Fue su primer puesto como pastor. Llegó con 30 años, muy joven, para su primera experiencia como sacerdote”, explicó la periodista.

“Fue un contraste radical. Me decía que fue un poco un ‘shock’ ver tanta pobreza. En ese primer año se contagió de tifoidea. Estuvo muy enfermo. El obispo agustino de entonces lo llevó a Piura, a tres horas en coche. Puedes imaginar: él, sintiéndose muy enfermo, llegando a la clínica Roma”, añadió.

Ese momento de vulnerabilidad marcó un punto de inflexión en su vocación. “Fue ahí cuando aceptó su misión como misionero en Perú. (Me decía) ‘ahora entiendo la necesidad de la gente. Estoy viviendo la situación con ellos. Hay que resumir esta misión e ir adelante’. Ese fue el momento para aceptar su vida y su vocación”, señaló Allen.

El libro León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, que recoge la entrevista completa, estará disponible desde el jueves 18 de septiembre en Perú, antes que en cualquier otro país.

Aprendizaje y el Perú

En un adelanto difundido el último fin de semana por Crux, el pontífice expresó que, a cuatro meses de su elección como sucesor de Francisco, está “aprendiendo mucho” en su rol como líder de la Iglesia católica.

Afirmó sentirse profundamente estadounidense, pero también tener un gran amor por el Perú. “Es parte de lo que soy”, declaró al referirse al pueblo peruano, que lo acogió durante más de dos décadas de vida pastoral.

“Creo que eso también se refleja en mi aprecio por la vida de la Iglesia en Latinoamérica, lo cual fue significativo tanto para mi conexión con el papa Francisco como para mi comprensión de parte de la visión que él tenía para la Iglesia y cómo podemos continuar desarrollándola en términos de una verdadera visión profética para la Iglesia hoy y mañana”, agregó.

