Perú

El papa León XIV declara su amor por Perú sobre EE.UU.: “Es parte de quién soy, la mitad de mi vida ministerial la pasé allí”

Durante su primera entrevista como pontífice, León XIV expresó su profundo afecto por el Perú, país donde se nacionalizó y vivió gran parte de su ministerio. Su cumpleaños fue celebrado en la Plaza de San Pedro con una destacada presencia de fieles peruanos

Por Luis Paucar

Guardar
El papa León XIV expresó
El papa León XIV expresó un profundo cariño por el Perú, país donde se nacionalizó y desarrolló gran parte de su labor pastoral

El papa León XIV, quien este domingo cumple 70 años, manifestó una marcada afinidad por el Perú durante su primera entrevista desde el inicio de su pontificado concedida a la periodista Elise Ann Allen, corresponsal del medio católico Crux.

“Obviamente, soy estadounidense y me siento profundamente estadounidense, pero también amo mucho a Perú, al pueblo peruano; eso forma parte de mí. La mitad de mi vida ministerial la pasé allí, así que la perspectiva latinoamericana es muy valiosa para mí”, afirmó.

“Creo que eso también se refleja en mi aprecio por la vida de la Iglesia en Latinoamérica, lo cual fue significativo tanto para mi conexión con el papa Francisco como para mi comprensión de parte de la visión que él tenía para la Iglesia y cómo podemos continuar desarrollándola en términos de una verdadera visión profética para la Iglesia hoy y mañana”, agregó.

Ante una pregunta sobre un escenario hipotético en el que Perú, país donde se nacionalizó, se enfrentara con su natal Estados Unidos durante una Copa del Mundo, el pontífice reiteró su apego al país andino. “Y solo por vínculos afectivos, por decirlo así”, respondió.

En su primera entrevista desde
En su primera entrevista desde el inicio del pontificado, concedida a Crux, habló sobre su identidad, su experiencia pastoral y su visión para el futuro de la Iglesia

En otro pasaje de la conversación, reconoció que el ejercicio del papado implica un proceso constante de aprendizaje. “Todavía tengo un gran camino de aprendizaje por delante. Hay una gran parte que siento que he podido abordar sin mucha dificultad: la parte pastoral. Aunque me sorprende la respuesta, lo bien que sigue siendo, el alcance a personas de todas las edades... Aprecio a todos, sean quienes sean, lo que traigan consigo, y los escucho”, declaró.

“Ser papa, sucesor de Pedro, y que se me pida confirmar a otros en la fe, que es lo más importante, es algo que solo puede suceder por la gracia de Dios; no hay otra explicación”, señaló antes de renovar su llamado a la paz en Ucrania.

León XIV subrayó la importancia del diálogo como herramienta fundamental. “En primer lugar, la manera de tender puentes es principalmente a través del diálogo. Una de las cosas que he podido hacer en estos primeros meses es mantener al menos algún tipo de diálogo, mediante visitas con líderes mundiales de organizaciones multinacionales”, dijo.

La entrevista forma parte del libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, que se publicará en español el 18 de septiembre por Penguin Perú. Las ediciones en inglés y portugués están previstas para 2026.

La entrevista forma parte del
La entrevista forma parte del libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, que será publicado en español por Penguin Perú el 18 de septiembre

Peruanos en cumpleaños

El cumpleaños del pontífice, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, congregó a miles de fieles en la Plaza de San Pedro, donde apareció en la ventana del Palacio Apostólico para el rezo del Ángelus. Entre los asistentes destacó una nutrida presencia de la comunidad peruana en Roma.

Una gran pancarta con los colores rojo y blanco fue desplegada en la plaza, con un mensaje de felicitación enviado desde la ciudad de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, donde ejerció como obispo. Al concluir el rezo mariano, León XIV saludó a diversas delegaciones, entre ellas a los peruanos de la Asociación religiosa Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú.

Desde la ventana del Palacio, agradeció las muestras de afecto recibidas con motivo de su cumpleaños, en una jornada especial que reunió a miles de peregrinos.

Temas Relacionados

papa León XIVperu-noticiasVaticanoRoma

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por Liga Femenina 2025

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ se enfrentarán en Campo Mar por el liderato del Torneo Clausura. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Universitario EN

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ visitan al ‘dominó’ en Arequipa, con el objetivo de conseguir una victoria y mantenerse en el primer lugar de la tabla. Pero, al frente tendrán a un viejo conocido, como Juan Reynoso. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Melgar EN VIVO

Hijo de Lucía de la Cruz se niega a devolver S/ 8 mil que le depositaron por error: “Tómenlo como un adelanto para otro show”

Organización de Cañete hizo este pago por equivocación y la cantante salió en defensa asegurando que el dinero ya fue distribuido

Hijo de Lucía de la

¿Cómo postular a la Escuela Militar de Chorrillos 2026?: fechas, exámenes y vacantes disponibles

La institución ofrece 300 vacantes para la promoción 2026, con incentivos como bonificaciones por servicio militar y descuentos en los pagos de inscripción

¿Cómo postular a la Escuela

Álvaro Barco se refirió al posible retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario tras polémico video: “Hay que valorar las cosas como de quien viene”

El director deportivo de la ‘U’ habló de la chance de que la ‘Pulga’ deje Atlético Grau para volver al cuadro ‘crema’ en un futuro, sobre todo, tras la controversial publicación

Álvaro Barco se refirió al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso mochasueldos: inicia proceso de

Caso mochasueldos: inicia proceso de extradición del exasesor de congresista María Agüero detenido en España

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Lucía de la

Hijo de Lucía de la Cruz se niega a devolver S/ 8 mil que le depositaron por error: “Tómenlo como un adelanto para otro show”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Ibai Llanos visitará Perú tras triunfo del pan con chicharrón y abre debate: “¿A quién entrego la sartén de oro?”

Andrea San Martín anuncia su retiro de las redes sociales tras constantes amenazas: “Por la seguridad de mi familia”

Magaly Medina señala que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen viviendo juntos: “Tampoco nos mientas así”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por Liga Femenina 2025

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Álvaro Barco se refirió al posible retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario tras polémico video: “Hay que valorar las cosas como de quien viene”

Perú vuelve a brillar en las olas: selección nacional de surf logró subcampeonato en el Mundial ISA 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025