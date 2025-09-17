Perú

El papa León XIV conoce la corrupción y los abusos de la Iglesia y “siempre ha estado del lado de las víctimas”, señala periodista

La periodista Elise Ann Allen destacó que el pontífice reconoce la gravedad de las crisis que enfrenta la Iglesia y actuará con determinación, ya que es una persona discreta pero eficaz

Por Luis Paucar

Guardar
El papa León XIV está
El papa León XIV está plenamente consciente de las graves crisis que enfrenta la Iglesia, incluyendo casos de corrupción y abusos (sexuales y financieros)

El papa León XIV está plenamente consciente de la magnitud de las crisis más complejas que enfrenta la Iglesia, marcada por casos de corrupción y abusos variados, así como de la necesidad de actuar con firmeza, afirmó este martes la periodista Elise Ann Allen, la primera en entrevistar al pontífice.

En el pódcast Después de Todo, conducido por el periodista Pedro Salinas, la corresponsal del medio católico Crux destacó que León XIV sabe gestionar los casos de abuso, especialmente tras su intervención en la disolución del grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), decidido por Francisco.

“Hemos tocado (el tema de) la corrupción en la Iglesia (en las entrevistas), junto con otros asuntos; también la reforma y los abusos, porque hay sexuales pero también financieros, varios tipos de abusos. Con la reforma de la Curia hablamos de la situación financiera del Vaticano, obviamente el tema de corrupción, porque siempre ha estado en la historia del Vaticano (...) es parte de los problemas que ahora debe enfrentar”, explicó Allen.

“Hablamos sobre los abusos, especialmente en su trabajo con los sodálites. Menciona un poco el caso de Chiclayo, donde fue acusado de encubrir; responde, no mucho porque no se puede decir mucho ahora que es papa, pero también habla de su labor cuando fue miembro de la Comisión para la Protección de Menores en Perú (...) tiene mucha experiencia para abordar los abusos”, añadió.

León XIV ha demostrado estar
León XIV ha demostrado estar del lado de las víctimas y de quienes defienden sus derechos, siempre dispuesto a brindar ayuda, consejo y abrir puertas cuando otros no responden

La periodista señaló que el pontífice siempre ha apoyado a las víctimas y a quienes colaboran en su defensa. “Siempre han acudido a él para pedir ayuda, consejo o para abrir puertas cuando no han recibido respuesta; siempre ha asistido. Se ha puesto del lado de las víctimas y conoce muy bien la realidad de la crisis de abusos en la Iglesia, cuán complejos resultan”, afirmó.

También mencionó que León XIV reconoce que los procesos judiciales son prolongados debido a la necesidad de proteger los derechos de los acusados, pues existen denuncias falsas. “Es parte de la realidad que complica más este problema. Desafortunadamente, sucede, y él está plenamente consciente de la situación y su complejidad. Busca avanzar desde todos los ángulos, poniendo a la víctima en el centro, pero protegiendo a todos”, señaló.

Finalmente, Allen destacó el carácter del sucesor de Francisco “Es una persona discreta, sutil, pero muy eficaz; tiene una visión clara de lo que quiere lograr. Es un hombre de acción”, zanjó.

El pontífice tiene experiencia en
El pontífice tiene experiencia en manejar casos de abuso, destacando su papel en la disolución del grupo apostólico Sodalicio

No pueden esconderse

La semana pasada, el pontífice aseguró que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia “no pueden meterse en un cajón”, sino que deben ser abordados “con verdadera justicia tanto hacia las víctimas como hacia los acusados”, en su audiencia a los nuevos obispos.

“El papa instó a todos a abordar con prontitud las cuestiones relacionadas con el comportamiento inapropiado del clero: ‘No pueden dejarse de lado; deben abordarse con misericordia y verdadera justicia, tanto hacia las víctimas como hacia los acusados’”, aseguró la Santa Sede en un comunicado.

El pontífice estadounidense y peruano recibió a los 192 obispos de todo el mundo que participan estos días en varios cursos de formación en el Vaticano, con los que bromeó sobre su elección como papa y a los que invitó a “redescubrir la pasión y el coraje” de su labor durante su discurso.

Temas Relacionados

papa León XIVIglesia CatólicaVaticanoperu-noticiasRoma

Más Noticias

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

El defensor de los tarmeños sorprendió a todos con un potente disparo desde su propio campo, firmando una de las anotaciones más espectaculares del torneo local

Gustavo Dulanto y su obra

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

El periodista deportivo hizo sorpresivas confesiones acerca del tenso ambiente que se vive en la Videna con el director general de fútbol, quien además ya tuvo contacto con un técnico sudamericano

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación

¿El fin del papel higiénico? Esta es la nueva tendencia que está revolucionando la manera de ir al baño en el mundo

En varios países, los hogares comienzan a incorporar estos dispositivos en sus baños, reduciendo el uso de papel higiénico y recordando a los antiguos bidés que solían estar presentes en muchas viviendas

¿El fin del papel higiénico?

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

Fiscal de la Nación aseguró que la Junta Nacional de Justicia busca vengarse de ella por no reponer a Patricia Benavides. “No he cometido desacato y ellos lo saben”, mencionó

Delia Espinoza insiste que proceso

PNP incauta más de 350 mil cigarrillos ilegales ocultos en un camión de basura

Las primeras diligencias señalan que los cigarrillos eran de fabricación paraguaya e ingresaron al país de manera ilegal por la frontera con Bolivia

PNP incauta más de 350
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza insiste que proceso

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Hija mayor de Christian Domínguez,

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Pablo Alborán anuncia concierto en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su show

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

¿Quién es George Slebi? El actor que habría tenido un ‘affaire’ con Maju Mantilla durante telenovela ‘Te volveré a encontrar’

Samahara Lobatón matricula a su hija en EE.UU. y Youna explota al enterarse por redes: “Que el Perú se entere la porquería de persona que eres”

DEPORTES

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

Universidad de Chile sufre tres bajas sensibles de cara a duelo de ida ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025