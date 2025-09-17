El papa León XIV conoce la corrupción y los abusos de la Iglesia y “siempre ha estado del lado de las víctimas”, señala periodista

El papa León XIV está plenamente consciente de las graves crisis que enfrenta la Iglesia, incluyendo casos de corrupción y abusos (sexuales y financieros)

El papa León XIV está plenamente consciente de la magnitud de las crisis más complejas que enfrenta la Iglesia, marcada por casos de corrupción y abusos variados, así como de la necesidad de actuar con firmeza, afirmó este martes la periodista Elise Ann Allen, la primera en entrevistar al pontífice.

En el pódcast Después de Todo, conducido por el periodista Pedro Salinas, la corresponsal del medio católico Crux destacó que León XIV sabe gestionar los casos de abuso, especialmente tras su intervención en la disolución del grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), decidido por Francisco.

“Hemos tocado (el tema de) la corrupción en la Iglesia (en las entrevistas), junto con otros asuntos; también la reforma y los abusos, porque hay sexuales pero también financieros, varios tipos de abusos. Con la reforma de la Curia hablamos de la situación financiera del Vaticano, obviamente el tema de corrupción, porque siempre ha estado en la historia del Vaticano (...) es parte de los problemas que ahora debe enfrentar”, explicó Allen.

“Hablamos sobre los abusos, especialmente en su trabajo con los sodálites. Menciona un poco el caso de Chiclayo, donde fue acusado de encubrir; responde, no mucho porque no se puede decir mucho ahora que es papa, pero también habla de su labor cuando fue miembro de la Comisión para la Protección de Menores en Perú (...) tiene mucha experiencia para abordar los abusos”, añadió.

La periodista señaló que el pontífice siempre ha apoyado a las víctimas y a quienes colaboran en su defensa. “Siempre han acudido a él para pedir ayuda, consejo o para abrir puertas cuando no han recibido respuesta; siempre ha asistido. Se ha puesto del lado de las víctimas y conoce muy bien la realidad de la crisis de abusos en la Iglesia, cuán complejos resultan”, afirmó.

También mencionó que León XIV reconoce que los procesos judiciales son prolongados debido a la necesidad de proteger los derechos de los acusados, pues existen denuncias falsas. “Es parte de la realidad que complica más este problema. Desafortunadamente, sucede, y él está plenamente consciente de la situación y su complejidad. Busca avanzar desde todos los ángulos, poniendo a la víctima en el centro, pero protegiendo a todos”, señaló.

Finalmente, Allen destacó el carácter del sucesor de Francisco “Es una persona discreta, sutil, pero muy eficaz; tiene una visión clara de lo que quiere lograr. Es un hombre de acción”, zanjó.

No pueden esconderse

La semana pasada, el pontífice aseguró que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia “no pueden meterse en un cajón”, sino que deben ser abordados “con verdadera justicia tanto hacia las víctimas como hacia los acusados”, en su audiencia a los nuevos obispos.

“El papa instó a todos a abordar con prontitud las cuestiones relacionadas con el comportamiento inapropiado del clero: ‘No pueden dejarse de lado; deben abordarse con misericordia y verdadera justicia, tanto hacia las víctimas como hacia los acusados’”, aseguró la Santa Sede en un comunicado.

El pontífice estadounidense y peruano recibió a los 192 obispos de todo el mundo que participan estos días en varios cursos de formación en el Vaticano, con los que bromeó sobre su elección como papa y a los que invitó a “redescubrir la pasión y el coraje” de su labor durante su discurso.