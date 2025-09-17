Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Fuente: Canal N

La congresista Susel Paredes anunció este miércoles que ya se reunieron las 33 firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

La medida, promovida por la bancada Bloque Democrático Popular, busca retirarlo del cargo tras la difusión de un audio en el que supuestamente intercede ante el premier Eduardo Arana a favor del policía encarcelado Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como ‘El Diablo’.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Paredes comunicó que alcanzó las rúbricas requeridas y que la moción será presentada “porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera”.

Según el reglamento del Congreso, una vez ingresada, la propuesta debe incorporarse en la agenda para su debate dentro de un plazo máximo de siete días hábiles. Para que la censura sea aprobada, se necesita el voto afirmativo de al menos 66 legisladores.

La moción surge tras la difusión de un audio en el que Santiváñez aparentemente intercede ante el premier Eduardo Arana por el policía condenado Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, vinculado a una organización criminal

Es la segunda vez que Santiváñez enfrenta una moción de este tipo. En marzo, fue censurado como titular del Ministerio del Interior por su falta de resultados ante la creciente inseguridad ciudadana, por lo que presentó su renuncia.

El anuncio de Paredes se produce luego de que el titular de Justicia y el jefe del Gabinete acudieran a la Comisión de Fiscalización del Parlamento para responder por la difusión de una grabación registrada en septiembre de 2024, la cual fue divulgada el último fin de semana por el programa Panorama. El intercambio revelado se desarrolla de esta manera:

Eduardo Arana: (al contestar) Juan José...

Juan José Santiváñez: Hermano, oye, escúchame, nomás. No te quiero molestar. Rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al ministerio los familiares de los policías, ¿ya? ¿Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?

Eduardo Arana: Ya.

Juan José Santiváñez: Todavía no lo cambian.

Eduardo Arana: Ya, lo veo ahorita.

Juan José Santiváñez: Por favor. Te mando su nombre completo.

Eduardo Arana: Listo.

‘El Diablo’ fue condenado a prisión por colaborar con la organización criminal ‘Los K y K’, brazo armado de ‘Los Pulpos’, dedicada a crímenes y extorsiones. Fue detenido en un megaoperativo en 2016 y, años después, recibió la defensa legal de Santiváñez en un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC).

Fuente: Panorama

Defensa

Santiváñez afirmó que en la grabación no existe “ninguna conducta criminal” en el registro, mientras que Arana negó la veracidad del mismo.

“No tengo responsabilidad política, jurídica de ningún tipo y evidentemente no reconozco este audio (...). Me causa realmente sorpresa e indignación que se utilice nuevamente este argumento con intereses políticos para desestabilizar al Gobierno”, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.

También reconoció haber recomendado a Santiváñez como titular de Justicia ante Boluarte, pese a que está investigado en 12 carpetas fiscales. “Hemos visto las denuncias, por supuesto. ¿Estas denuncias fueron hechas antes de que fuera ministro? No, fueron denuncias que él las asumió en el cargo como producto de su tarea y como función como ministro de Justicia", indicó.