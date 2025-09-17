Perú

Condenan a exjefe de la Sunat por no denunciar solicitudes indebidas de Bruno Pacheco, ¿qué le pidió el exsecretario de Pedro Castillo?

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia consideró que la responsabilidad del exfuncionario Luis Vera no era meramente formal

El Poder Judicial citó a Luis Vera bajo 'apercebimiento' o 'advertencia' - crédito Andina

En un adelanto de fallo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Enrique Vera Castillo, exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a un año de prisión suspendida por el delito de omisión de denuncia. Ello, tras no reportar a las autoridades que Bruno Pacheco Castillo, entonces secretario general de la Presidencia durante el mandato de Pedro Castillo, le hacía insistentes solicitudes indebidas.

El juez José Neyra Flores, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, sostuvo que Vera Castillo “tenía el deber de adoptar acciones acordes a los principios y normas éticas de la función pública frente a las solicitudes indebidas efectuadas por el exsecretario general del despacho presidencial”. El tribunal determinó que la responsabilidad del entonces jefe de la Sunat no era meramente formal, sino que comprendía “el deber de desplegar una supervisión reactiva si aparecen indicios” sobre eventuales intentos de quebrantar la legalidad de los procesos internos de la entidad.

Como medida adicional, Vera Castillo estará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un año y deberá pagar una reparación civil de S/ 5 mil. Además, no podrá ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial y deberá presentarse cada dos meses ante el Poder Judicial mientras cumpla la condena.

¿Qué le pidió Bruno Pacheco, entonces secretario de Pedro Castillo?

Según los chats difundidos por Lima GrisBruno Pacheco Castillo solicitó en repetidas ocasiones a Luis Enrique Vera Castillo actuaciones favorables para terceros, a través de mensajes de WhatsApp. El 22 de septiembre de 2021, escribió: “Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias”.

El pedido pretendía que la Sunat resolviera a favor de Deltron, empresa dedicada a la distribución mayorista de productos informáticos con cuentas pendientes ante la administración tributaria. Posteriormente, el 26 de septiembre, Pacheco recomendó al abogado Marco Antonio Urbina Chumpitassi para el puesto de Martillero Público en Trujillo. En otro mensaje, fechado el 28 de septiembre, expresó su preocupación por una compañía vinculada a su entorno: “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo por que si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”.

Al no obtener respuestas, Pacheco Castillo reiteró sus solicitudes mediante llamadas y mensajes adicionales, enfatizando la necesidad de “ser recíprocos” con la autoridad tributaria.

Al no obtener respuesta, posteriormente le envió una foto de un documento con temas a tratar en la reunión de gabinete en el que se lee la designación del Superintendente Nacional. Luis Enrique Vera le responde: “Gracias. No pude responder porque estoy también en reunión”.

“Estamos guerreando y socializando con los ministros, hay un grupo de ellos que no te quieren”, escribió Pacheco e hizo referencia directa a la ratificación de Vera Castillo en la jefatura de la Sunat, cargo que fue oficializado el 1 de octubre de 2021 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante la Resolución Suprema N° 018-2021-EF.

Consultado al respecto, Vera Castillo aseguró entonces que “todos los actos de la Sunat se adoptan con total objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos”. Sostuvo también que la empresa Deltron nunca fue beneficiada con trato preferencial y que las fiscalizaciones continuaron sin alteración, incluyendo el cobro coactivo de la deuda el 7 de octubre de 2021.

