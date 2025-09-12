Cierre total de la avenida Grau desde este lunes 15: conoce el plan de desvío

El corredor de 2.8 kilómetros unirá por primera vez el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Lima anunció el cierre total de la avenida Grau en el tramo comprendido entre la arterial vial Aviación y el jirón Junín desde el lunes 15 de septiembre con el propósito de avanzar en la construcción de la nueva Vía Expresa Grau.

La intervención contempla la pavimentación de pistas principales y auxiliares, así como la ejecución de trabajos en diferentes cruces estratégicos para mejorar la conectividad vial.

La medida implica la paralización completa del tránsito en la avenida Grau en dicho sector, lo que se suma al cierre parcial vigente entre el jr. Lucanas y la av. Aviación, donde el paso permanece únicamente habilitado en las vías auxiliares.

Este corredor en desarrollo, de aproximadamente 2.8 kilómetros, unirá por primera vez los sistemas de transporte Metropolitano y Línea 1 del Metro de Lima, permitiendo un enlace directo entre ambos.

El plan de desvíos establece rutas alternas específicas para vehículos privados y transporte público, con el objetivo de mantener la fluidez del tráfico mientras continúan los trabajos - Créditos: Municipalidad de Lima.

El plan de desvíos distribuye el tráfico por rutas alternas específicas, adaptadas tanto para el transporte público como para vehículos particulares. En dirección de El Agustino hacia el centro de la ciudad, los automóviles y buses deberán tomar los jirones Junín y Lucanas para retornar a su trayecto habitual en la av. Grau. Para quienes circulan desde Lima hacia El Agustino, las alternativas incluyen dirigir los autos por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín hasta reingresar a la avenida principal.

Otro grupo importante de usuarios proviene de La Victoria. Los conductores que ingresan desde la av. Nicolás Ayllón pueden continuar por la av. José de la Riva Agüero, proseguir por la calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas, antes de incorporarse al tramo intervenido.

El tránsito en este tramo se paraliza de forma completa, sumándose a los desvíos y restricciones ya activos en Grau entre Lucanas y Aviación - Créditos: Andina.

Si el origen está en la av. Aviación, existe la opción de doblar por la vía auxiliar de la propia av. Grau para conectar con la ruta diseñada. Del sentido contrario, de Lima hacia La Victoria, la circulación podrá mantenerse por la vía auxiliar de Grau y, posteriormente, girar hacia los jirones Antonio Bazo y Antonio Raimondi, accediendo así a la avenida Aviación.

Las labores en el área comprenden el vaciado de concreto, nivelación y habilitación de sardineles, así como el acondicionamiento de intersecciones semafóricas para facilitar la regulación del flujo vehicular.

El avance en las obras sobre el tramo entre el jirón Lucanas y Aviación es clave para habilitar nuevas zonas de paso y asegurar una circulación más ágil una vez que el proyecto esté culminado.

El cierre total de la avenida Grau, entre Aviación y Junín, inicia el lunes 15 de septiembre para avanzar en la construcción de la nueva Vía Expresa Grau - Créditos: Andina.

En el segmento que va desde la plaza Grau hasta Lucanas, se ha culminado ya la renovación de superficies, restando únicamente algunos trabajos en los bordes de la avenida.

Además, se han iniciado los trabajos de infraestructura destinados a las futuras estaciones Abancay y Andahuaylas del Metropolitano, que se sumarán a dos más contempladas en la nueva Vía Expresa Grau.

Con un progreso que alcanza el 34 %, la obra busca reconfigurar el acceso al centro de la capital, mejorando los traslados y facilitando la articulación entre los sistemas de transporte masivo. La expectativa es optimizar los tiempos de viaje y proporcionar nuevas alternativas de movilización a miles de ciudadanos que utilizan a diario este corredor estratégico en Lima.