Perú

Cierre total de la avenida Grau desde este lunes 15: conoce el plan de desvío

Las obras comprenden la pavimentación de pistas principales y auxiliares, así como mejoras en cruces estratégicos para favorecer la conectividad vial

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El corredor de 2.8 kilómetros
El corredor de 2.8 kilómetros unirá por primera vez el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Lima anunció el cierre total de la avenida Grau en el tramo comprendido entre la arterial vial Aviación y el jirón Junín desde el lunes 15 de septiembre con el propósito de avanzar en la construcción de la nueva Vía Expresa Grau.

La intervención contempla la pavimentación de pistas principales y auxiliares, así como la ejecución de trabajos en diferentes cruces estratégicos para mejorar la conectividad vial.

La medida implica la paralización completa del tránsito en la avenida Grau en dicho sector, lo que se suma al cierre parcial vigente entre el jr. Lucanas y la av. Aviación, donde el paso permanece únicamente habilitado en las vías auxiliares.

Este corredor en desarrollo, de aproximadamente 2.8 kilómetros, unirá por primera vez los sistemas de transporte Metropolitano y Línea 1 del Metro de Lima, permitiendo un enlace directo entre ambos.

El plan de desvíos establece
El plan de desvíos establece rutas alternas específicas para vehículos privados y transporte público, con el objetivo de mantener la fluidez del tráfico mientras continúan los trabajos - Créditos: Municipalidad de Lima.

El plan de desvíos distribuye el tráfico por rutas alternas específicas, adaptadas tanto para el transporte público como para vehículos particulares. En dirección de El Agustino hacia el centro de la ciudad, los automóviles y buses deberán tomar los jirones Junín y Lucanas para retornar a su trayecto habitual en la av. Grau. Para quienes circulan desde Lima hacia El Agustino, las alternativas incluyen dirigir los autos por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín hasta reingresar a la avenida principal.

Otro grupo importante de usuarios proviene de La Victoria. Los conductores que ingresan desde la av. Nicolás Ayllón pueden continuar por la av. José de la Riva Agüero, proseguir por la calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas, antes de incorporarse al tramo intervenido.

El tránsito en este tramo
El tránsito en este tramo se paraliza de forma completa, sumándose a los desvíos y restricciones ya activos en Grau entre Lucanas y Aviación - Créditos: Andina.

Si el origen está en la av. Aviación, existe la opción de doblar por la vía auxiliar de la propia av. Grau para conectar con la ruta diseñada. Del sentido contrario, de Lima hacia La Victoria, la circulación podrá mantenerse por la vía auxiliar de Grau y, posteriormente, girar hacia los jirones Antonio Bazo y Antonio Raimondi, accediendo así a la avenida Aviación.

Las labores en el área comprenden el vaciado de concreto, nivelación y habilitación de sardineles, así como el acondicionamiento de intersecciones semafóricas para facilitar la regulación del flujo vehicular.

El avance en las obras sobre el tramo entre el jirón Lucanas y Aviación es clave para habilitar nuevas zonas de paso y asegurar una circulación más ágil una vez que el proyecto esté culminado.

El cierre total de la
El cierre total de la avenida Grau, entre Aviación y Junín, inicia el lunes 15 de septiembre para avanzar en la construcción de la nueva Vía Expresa Grau - Créditos: Andina.

En el segmento que va desde la plaza Grau hasta Lucanas, se ha culminado ya la renovación de superficies, restando únicamente algunos trabajos en los bordes de la avenida.

Además, se han iniciado los trabajos de infraestructura destinados a las futuras estaciones Abancay y Andahuaylas del Metropolitano, que se sumarán a dos más contempladas en la nueva Vía Expresa Grau.

Con un progreso que alcanza el 34 %, la obra busca reconfigurar el acceso al centro de la capital, mejorando los traslados y facilitando la articulación entre los sistemas de transporte masivo. La expectativa es optimizar los tiempos de viaje y proporcionar nuevas alternativas de movilización a miles de ciudadanos que utilizan a diario este corredor estratégico en Lima.

Temas Relacionados

Vía Expresa GrauMunicipalidad de Limaavenida Aviaciónperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla aún convive con Gustavo Salcedo tras decir ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

Decepcionada. Según la periodista, Maju y Salcedo siguen viviendo juntos pese a su defensa pública y aseguró tener imágenes recientes que contradicen la versión de la conductora de Arriba mi gente

Magaly Medina afirma que Maju

Productora afirma supuesta infidelidad pasada de Maju Mantilla con actor colombiano George Slebi: “Hay pruebas”

En el pódcast, la periodista confiesa que el propio Gustavo Salcedo habría contado detalles y mostrado evidencias

Productora afirma supuesta infidelidad pasada

Magaly Medina revela fotos inéditas de Maju Mantilla con el productor y confiesa como las obtuvo: “Uno al lado del otro”

La ‘urraca’ dijo que no entiende por qué la conductora continuaba en salidas grupales pese a los problemas con su esposo Gustavo Salcedo

Magaly Medina revela fotos inéditas

Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

La ‘urraca’ aseguró que la información que manejaba apuntaba a un vínculo con el productor de la conductora y no con Fernando Díaz

Magaly Medina defiende su versión

Migraciones habilita 2.000 citas diarias para pasaporte electrónico en Lima: Estas son las oficinas disponibles

El proceso de solicitud debe iniciarse en línea, pagar el derecho de trámite y se asegura la entrega en dos horas. Carlos Cernaqué, jefe zonal de Migraciones Lima, señaló que más de 65 mil personas no han acudido a su cita

Migraciones habilita 2.000 citas diarias
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra se dirige a

Martín Vizcarra se dirige a Dina Boluarte: “Va a estar cómoda en [el penal de Barbadillo], el menú está 8 soles”

Congreso del Perú debuta en Kick y usuarios no perdonan: “Ladrones”, “No les basta con vivir de mis impuestos”

Kenji se ausenta de misa por aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: la escueta respuesta de Keiko al ser consultada

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

Dina Boluarte menciona un meme en acto oficial: “Perú es clave, como dicen los jóvenes, tienen razón”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina afirma que Maju

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla aún convive con Gustavo Salcedo tras decir ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

Productora afirma supuesta infidelidad pasada de Maju Mantilla con actor colombiano George Slebi: “Hay pruebas”

Magaly Medina revela fotos inéditas de Maju Mantilla con el productor y confiesa como las obtuvo: “Uno al lado del otro”

Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

DEPORTES

El agradecimiento de Ignacio Buse

El agradecimiento de Ignacio Buse a Juan Pablo Varillas por su empatía en el Team Perú para la Copa Davis: “Me incluyó desde el primer día”

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Luis Horna eligió a ‘Juanpi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Jorge Fossati lamentó no “ayudar más” a la selección peruana en las Eliminatorias 2026 y advirtió: “Algunos hoy están contentos”

Selección peruana de vóley Sub-19 participará en el Atenea Open como preparación de cara a los Juegos Bolivarianos 2025

Guillermo Viscarra deja atrás el pase al repechaje con Bolivia: “Ahora se vienen cosas lindas con Alianza Lima”