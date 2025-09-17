Perú

Alessia Rovegno deslumbra en apertura del desfile de Giannina Azar en el New York Fashion Week

El talento y la elegancia de la modelo y ex Miss Perú brillaron en la apertura del show de la reconocida diseñadora dominico-libanesa

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Alessia Rovegno hace historia como la única modelo peruana en abrir un desfile de Giannina Azar en Nueva York Fashion Week. Video: Instagram

Alessia Rovegno, modelo e influencer peruana, sumó un nuevo hito internacional tras inaugurar el desfile de la reconocida diseñadora Giannina Azar en la reciente edición del New York Fashion Week.

La ex Miss Perú reafirmó su lugar en la élite de la moda al ser elegida para marcar el inicio del evento, consolidando su ascenso como una de las figuras más destacadas de la pasarela mundial.

Un debut arrollador en la Semana de la Moda de Nueva York

La participación de Alessia Rovegno en el desfile celebrado en Nueva York no pasó desapercibida: abrió la presentación de Giannina Azar, conocida como “la diseñadora de las estrellas”, con un paso firme y una elegancia impactante.

Vestida con un diseño audaz lleno de brillo y detalles artesanales, Alessia no solo encabezó el show, sino que definió la atmósfera de fuerza y sofisticación que caracterizó a la colección.

Su desempeño destacó en una de las vitrinas más importantes del mundo de la moda. “NYFW, siempre un sueño y esta vez abriendo el desfile, más que agradecidos”, expresó la modelo a través de sus redes sociales, donde recibió innumerables felicitaciones por este logro, considerado un verdadero reconocimiento a su talento y proyección internacional.

Alessia Rovegno, Miss Perú 2022,
Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, tuvo problemas al desfilar con perro en pasarela de Nueva York.

Abrir un desfile de esta magnitud representa un símbolo de confianza y prestigio reservado solo a las modelos más solicitadas del circuito internacional.

A lo largo de cuatro décadas en el diseño de modas, Giannina Azar ha confeccionado más de 60 colecciones individuales que han recorrido tanto escenarios nacionales como internacionales. Convertida en referente de la moda dominico-libanesa, su firma alcanzó un estatus que trasciende fronteras al vestir a figuras de renombre en alfombras rojas.

Es así como la diseñadora ha vestido a celebridades como Jennifer Lopez, Beyoncé, Thalía, Gwen Stefani, Britney Spears y Maluma, lo que refuerza la trascendencia de que una peruana haya sido la seleccionada para protagonizar esta apertura.

El inicio de su carrera estuvo marcado por el diseño de gala para reinas de belleza en certámenes como Miss República Dominicana, extendiendo posteriormente su presencia a competencias internacionales como Miss Universo. Simultáneamente, desarrolló la línea Tropical by Giannina, especializada en colecciones blancas orientadas a la moda de playa y caracterizadas por una estética étnica.

La diseñadora definió su creación como “una marca que nos identifica, caribeña, con color, complementada con accesorios y elementos puramente influenciados por la cultura del Líbano, por mi padre”, resaltando la fusión de ornamentos en bronce y cobre —elemento central de su sello— con estilos de gala y resort.

Alessia Rovegno brilló en su
Alessia Rovegno brilló en su regreso al desfile del New York Fashion Week - Difusión.

Alessia Rovegno y su trayectoria internacional con raíces peruanas

Nacida en Lima en 1998, Alessia Rovegno inició su camino en el mundo artístico como parte del emblemático Clan Cayo, combinado con una formación internacional desde temprana edad. A los 19 años se mudó a Estados Unidos para iniciar su carrera profesional en el modelaje, logrando posicionarse en una de las agencias élite de Nueva York y protagonizando portadas de revista y campañas para reconocidos diseñadores.

Rovegno no es ajena a los grandes escenarios: fue Miss Perú y representó al país en el Miss Universo 2022, quedando entre las quince finalistas. Su experiencia y preparación, sumadas a su solidez en las pasarelas de la moda estadounidense, consolidaron su presencia en el exigente universo del New York Fashion Week.

Alessia Rovegno y su sucesión
Alessia Rovegno y su sucesión de corona: La ‘Miss Perú’ cuyo cargo fue cuestionado y terminó su reinado con la aceptación del público.

A lo largo de su carrera, Alessia ha mantenido un claro vínculo con el Perú, lo que le otorga un valor especial en cada triunfo obtenido fuera del país.

Si bien no es la primera vez que Alessia desfila en el New York Fashion Week, su reciente participación en el evento de la moda la ha posicionado como la única modelo peruana en desfilar primera para esta marca y ha servido de inspiración para las nuevas generaciones interesadas en la moda y el arte.

