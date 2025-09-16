Perú

Machu Picchu: Sereno muere en accidente automovilístico cuando llevaba medicinas para heridos de enfrentamientos en Cusco

En medio de los enfrentamientos en la vía hacia Machu Picchu, un joven sereno de Ollantaytambo perdió la vida junto a su pareja en un accidente de tránsito, cuando trasladaba ayuda para las personas afectadas

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

El accidente de tránsito se registró al promediar las 22:50 horas de este lunes 15 en el sector Huayrapunku, próximo al centro poblado de Piri.

Los conflictos sociales en torno a la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu Pueblo siguen generando episodios de tensión y violencia.

En el sector de Coriwayrachina, kilómetro 88 de la línea férrea, se registraron enfrentamientos entre comuneros y la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que manifestantes bloquearan el paso en protesta contra la permanencia de la empresa Consettur SAC en la ruta hacia la ciudadela inca.

Según información policial, cerca de 150 manifestantes vinculados a la empresa San Antonio de Torontoy participaron en las acciones de protesta. El bloqueo generó que 1.300 turistas quedaran varados en la zona, mientras los agentes intentaban liberar la vía.

Videos difundidos muestran a pobladores heridos y a efectivos policiales con lesiones tras recibir impactos de piedras. La Policía Nacional informó que catorce efectivos resultaron afectados, dos de ellos evacuados hacia Cusco, mientras que al menos 10 civiles se vieron afectados.

El general Julio Becerra, jefe policial en Cusco, adelantó que se procederá a detener a quienes insistan en bloquear la vía férrea. “Cien policías permanecen en el lugar para garantizar el orden público”, señaló.

La protesta se inició luego de que, el pasado 4 de septiembre, venciera la concesión de Consettur, sin que se concretara el traslado de buses de otra empresa para cubrir la ruta Hiram Bingham hacia Machu Picchu.

Este contexto desencadenó las tensiones que derivaron en enfrentamientos, con al menos diez civiles y catorce policías heridos, según reportes oficiales.

Decenas de pobladores bloquearon la ruta ferroviaria en Qoriwayrachina (km 88) contra PerúRail y Consettur. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

Accidente en Ollantaytambo

En paralelo a los disturbios, una tragedia se registró en la carretera Ollantaytambo-Quillabamba, sector Huayrapunku, próximo al centro poblado de Piri.

Cerca de las 22:50 horas del lunes 15, el sereno Darwin Baca Espinoza, de 27 años, falleció junto a su conviviente tras chocar la motocicleta en la que viajaban contra una combi.

De acuerdo con la Policía de la comisaría de Ollantaytambo, el conductor de la combi, identificado como Renzo Enríquez Román, de 32 años, fue detenido y es investigado por el presunto delito de homicidio culposo.

Familiares de la víctima indicaron que Darwin había salido a llevar medicamentos hacia la zona de los enfrentamientos, donde varios pobladores habían resultado heridos.

“Como él trabajaba de día en Ollantaytambo, regresaba después de dejar los medicamentos y lamentablemente pasa esto”, declaró Jeaneth Yucra, tía del sereno, a la Agencia Andina.

Según el testimonio de la familia, el joven habría mantenido su carril cuando el otro vehículo invadió el suyo, provocando el impacto contra un muro. Ambos ocupantes de la motocicleta fallecieron minutos después del choque.

Darwin Baca deja en la orfandad a un niño de siete años. La mujer que lo acompañaba también tenía un hijo menor de edad, con quien había iniciado una nueva relación.

“Estoy indignada, todo esto no hubiera pasado si no se daba ese problema con Perú Rail, con Consettur y la comunidad, que lo único que quiere es un trato correcto”, añadió la familiar.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Urubamba, mientras peritos de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (Diat) realizan las diligencias correspondientes. El Ministerio Público abrió investigación para esclarecer las causas del accidente.

