Machu Picchu EN VIVO: turistas varados, vías bloqueadas y caos por paro indefinido en la ciudadela inca

Cientos de turistas extranjeros mostraron su molestia al quedar varados y sin posibilidad de conocer o salir de Machu Picchu pueblo. Muchos están a punto de perder hasta sus vuelos de retorno

ARCHIVO - El sitio arqueológico de Machu Picchu cerrado en medio de la pandemia del COVID-19 en el departamento de Cusco, Perú, el 27 de octubre de 2020.

El reciente bloqueo de la vía férrea entre Ollantaytambo y Machu Picchu ha dejado a cerca de 2.000 turistas varados en Aguas Calientes, intensificando la preocupación nacional e internacional por la gestión del principal destino turístico del Perú. La crisis, marcada por paros indefinidos, protestas y una cadena de cancelaciones, se produce en un contexto de advertencias severas por parte de la organización New7Wonders, que ha puesto en duda la permanencia de la ciudadela inca en la lista de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

El paro indefinido, iniciado por comunidades locales el 14 de septiembre, paralizó el transporte ferroviario y obligó a suspender los servicios de ingreso y salida hacia la ciudadela. La Policía Nacional del Perú desplegó más de 100 efectivos en Machu Picchu Pueblo para mantener el orden y coordinar el eventual traslado de turistas, aunque la falta de trenes y vehículos menores ha dificultado la movilidad de los agentes. El general Julio César Becerra Cámara, jefe de la Región Policial Cusco, explicó que se investigan incidentes violentos, como el sabotaje de vehículos y amenazas contra dirigentes, y que se realizan coordinaciones con las empresas ferroviarias para evacuar a los visitantes en cuanto existan condiciones de seguridad.

La situación de los turistas atrapados se agrava por la necesidad de muchos de ellos de regresar no solo a Cusco, sino también a Lima, lo que complica la logística para quienes tienen vuelos internacionales programados. La empresa Perú Rail confirmó la suspensión temporal de operaciones tras los bloqueos en el sector de Ccorihuayrachina, comprometiéndose a reprogramar boletos y ofrecer cambios o devoluciones a los pasajeros afectados. El concesionario Ferrocarril Trasandino S.A.C. advirtió que la reanudación del servicio dependerá del restablecimiento de la seguridad en la vía.

Turistas siguen sin poder visitar Machu Picchu: Conflicto y paro en la zona complica acceso a cientos personas que tienen boletos a la ciudadela inca
El origen del conflicto radica en la protesta de comuneros y pobladores del distrito de Machu Picchu contra las empresas Consettur y Perú Rail. Consettur es cuestionada por no retirar sus buses de la ruta Hiram Bingham pese al vencimiento de su concesión, mientras que Perú Rail es señalada por impedir el traslado de los buses de la empresa San Antonio de Torontoy, autorizados por el Sernanp pero varados en el sector Hidroeléctrica. Las comunidades acusan una colusión entre ambas empresas para mantener el monopolio del transporte turístico, en detrimento de la economía local.

El impacto económico de la crisis es inmediato y severo. Según Michael Ugarte, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, el incumplimiento en el traslado de buses ha provocado la cancelación del 40 % de las reservas turísticas en el distrito, con pérdidas diarias estimadas en un millón de soles. En solo tres días, las pérdidas superaron los tres millones de soles, afectando a hoteles, restaurantes, comercios artesanales y guías locales. La escasez de boletos y la suspensión de operaciones han sumido en la incertidumbre a miles de familias que dependen del turismo.

La advertencia de New7Wonders ha elevado la crisis a un plano internacional. En un comunicado dirigido al pueblo y Estado peruano, la organización subrayó que la permanencia de Machu Picchu como Maravilla del Mundo depende de la adopción urgente de un plan estratégico integral, cuya implementación ha sido postergada durante años. “La permanencia, justificación y credibilidad de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción depende de ello”, enfatizó la entidad. Entre los factores críticos señalados figuran la presión turística sin planificación, el incremento de precios, las irregularidades en la venta de boletos, los conflictos sociales recurrentes y la falta de coordinación entre las instituciones responsables de la conservación.

New7Wonders advierte que Machu Picchu puede perder el título de 'Maravilla del Mundo'
El comunicado de New7Wonders también hizo hincapié en el “efecto maravilla”, el impacto positivo que vincula desarrollo económico, cultural y posicionamiento global, y advirtió que la distinción internacional no fue un obsequio, sino el resultado de una movilización nacional histórica. La organización recordó que “los principales responsables de la toma de decisiones a nivel de la Presidencia, el gobierno nacional incluyendo todos los ministerios clave, el Congreso Nacional y los gobiernos regionales y locales, han recibido desde hace años propuestas específicas para implementar un plan estratégico esencial de transformación”.

Machu Picchu en peligro: así celebró Perú la elección como maravilla del mundo en el 2007
Las deficiencias en la gestión del sitio han generado reacciones políticas inmediatas. El congresista Edward Málaga anunció la reactivación de la moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, tras considerar insuficientes las respuestas ofrecidas en la última interpelación parlamentaria. Málaga argumentó que las fallas en el transporte, la venta de boletos y la falta de mejoras en otros sitios turísticos confirman la necesidad de un cambio en la dirección de la cartera cultural. “Creemos que ya es importante un cambio de dirección ahí”, declaró el parlamentario a Canal N.

Impulsan censura de Fabricio Valencia tras conocerse que Machu Picchu podría perder su título como 'Maravilla del Mundo'

"Ya es importante un cambio de dirección ahí", insistió el parlamentario Edward Málaga y recordó que hace solo unos meses fue interpelado

Congresista se pronunció tras conocerse que la ciudadela inca podría dejar de ser reconocida como 'Maravilla del Mundo' tras la mala gestión del Gobierno.

A la recolección de firmas para la presentación de censuras contra Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, se suma la de Fabricio Valencia, ministro de Cultura. El congresista Edward Málaga confirmó que impulsará la salida del titular del Mincul tras la advertencia internacional sobre la posible pérdida del estatus de 'Maravilla del Mundo' de Machu Picchu por el manejo del sitio arqueológico más emblemático del país.

Desde el gobierno regional de Cusco, el gobernador Werner Salcedo responsabilizó al Ejecutivo y criticó el centralismo estatal, señalando que los gobiernos regionales, provinciales y distritales han sido relegados a meros entes consultivos sin capacidad real de decisión. Salcedo reclamó la creación de una autoridad autónoma multisectorial para la administración de Machu Picchu y denunció que los más de 200 millones de soles generados por el santuario se destinan exclusivamente a los gastos internos del Ministerio de Cultura, sin traducirse en mejoras tangibles para la conservación del sitio ni para la atención a los turistas. “No se puede seguir arrastrando este problema cuando entidades y mafias han hecho de Machu Picchu un negocio propio en vez de preservarlo”, afirmó el gobernador en entrevista con Canal N.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó públicamente las propuestas del gobernador de Cusco y exigió una reunión de alto nivel para rediseñar la estructura administrativa del turismo y la gestión patrimonial en el país. En un pronunciamiento, la ANGR coincidió en la “necesidad urgente de crear una autoridad autónoma de gestión turística y patrimonial para Machu Picchu, que permita un manejo eficiente, descentralizado y libre de intereses”.

El deterioro de la experiencia turística se refleja en las denuncias de largas colas, elevados precios, escasez de boletos y deficiencias en los servicios básicos. Un informe de la Contraloría General de la República reveló fallas graves en la venta presencial de boletos, ausencia de personal orientador, falta de señalética y deficiencias en la atención a personas con discapacidad. Además, la recaudación de ingresos en efectivo, equivalente a S/ 52.345, se almacenaba en condiciones inseguras, sin caja fuerte ni implementos de seguridad adecuados, lo que incrementa el riesgo de pérdida por hurto o falsificación.

