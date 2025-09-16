Machu Picchu EN VIVO: turistas varados, vías bloqueadas y caos por paro indefinido en la ciudadela inca

Desde el gobierno regional de Cusco, el gobernador Werner Salcedo responsabilizó al Ejecutivo y criticó el centralismo estatal, señalando que los gobiernos regionales, provinciales y distritales han sido relegados a meros entes consultivos sin capacidad real de decisión. Salcedo reclamó la creación de una autoridad autónoma multisectorial para la administración de Machu Picchu y denunció que los más de 200 millones de soles generados por el santuario se destinan exclusivamente a los gastos internos del Ministerio de Cultura, sin traducirse en mejoras tangibles para la conservación del sitio ni para la atención a los turistas. “No se puede seguir arrastrando este problema cuando entidades y mafias han hecho de Machu Picchu un negocio propio en vez de preservarlo”, afirmó el gobernador en entrevista con Canal N.