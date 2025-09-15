Perú

Confirman pase al retiro de Víctor Zanabria: General Óscar Arriola asume como nuevo jefe de la PNP

Salida se da en medio de la suspensión por parte del Poder Judicial por un plazo de 18 meses, en el marco del caso ‘Policías albañiles’, donde se le acusa de presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Víctor Zanabria entrará a un
Víctor Zanabria entrará a un proceso de adaptación a vida civil. | PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) oficializó el pase al retiro del teniente general Víctor José Zanabria Angulo, quien ocupaba la comandancia general. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Directoral N.° 009253-2025-DIRREHUM-PNP, emitida el 15 de septiembre, la cual establece que el oficial superior entrará en un periodo de adaptación a la vida civil entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, culminando así cuatro décadas de carrera en la principal fuerza de seguridad del país.

El documento oficial indica que Zanabria cumplirá cuarenta años de servicio el 1 de enero de 2026, por lo cual la resolución concede tres meses de transición sin nuevas funciones asignadas. Este periodo fue comunicado al Ministerio del Interior por la Comandancia General mediante el Oficio N.° 771-2025-CG PNP/SEC, de modo que también se informe a la presidenta Dina Boluarte, jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La salida de Zanabria ocurre después de que la jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, resolviera acoger el pedido de la Fiscalía y suspenderlo durante 18 meses de sus funciones. El proceso judicial investiga los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad en el denominado caso “policías albañiles”, que involucra hechos reportados por primera vez en 2020, cuando Zanabria lideraba la IX Macro Región Policial de Arequipa.

El Poder Judicial de Arequipa apartó del cargo al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, mientras enfrenta una investigación fiscal por presunto peculado y colusión agravada en el caso “policías albañiles”. | Canal N

De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante la gestión de Zanabria, seis suboficiales habrían sido obligados a ejecutar trabajos de albañilería, electricidad y gasfitería dentro de instalaciones policiales, pese a que tenían asignadas labores de patrullaje. Los testimonios clave presentados al Ministerio Público incluyen la declaración de la mayor Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, quien afirmó que recibió órdenes expresas de Zanabria para solicitar agentes con habilidades técnicas bajo el argumento de reforzar patrullajes.

Un segundo testimonio relevante es el del maestro de obra Claver Colquehuanca, quien aseguró haber recibido una transferencia mayor a S/17 mil por servicios en la remodelación de una estructura policial, superando el presupuesto pactado y, con instrucciones de Zanabria para devolver parte del dinero recibido. “Cóbralo, te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das”, habría dicho el suspendido comandante general.

Óscar Arriola asume como nuevo jefe de la PNP

Según lo estipulado por el Decreto Legislativo 1149, el jefe del Estado Mayor debe asumir provisionalmente la comandancia general en escenarios de suspensión o imposibilidad del titular. Actualmente, ese cargo corresponde al general Óscar Arriola, quien ha liderado la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y ejerció como vocero institucional.

Cabe mencionar que Arriola tampoco ha estado exento de críticas. Al igual que Zanabria, fue señalado de presuntamente intimidar a testigos protegidos en el marco de la investigación por el caso Ícaro.

El fiscal Carlos Ordaya, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), formalizó una denuncia penal contra los suboficiales Jesús Guerrero Rodríguez y Jhonny Olano Tito, acusados de cometer actos de obstrucción a la justicia, marcaje y amenazas contra un testigo protegido en el marco del caso Ícaro.

Diviac: agentes son denunciados por
Diviac: agentes son denunciados por reglaje y amenazas a testigo del caso Ícaro. Foto: Latina

Guerrero Rodríguez, encargado de la seguridad personal del testigo protegido, realizó preguntas específicas sobre el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, y buscó saber si las diligencias actuales estaban relacionadas con expedientes previos donde el coronel había sido citado. El testigo interpretó estas consultas como una posible solicitud de información a favor de los superiores policiales, entre ellos el comandante general Víctor Zanabria Angulo y el jefe del Estado Mayor, Óscar Arriola.

Parte de la denuncia recoge la advertencia: “Mire, mejor usted ha pensado en dejarlo, quizá esto se salga, su vida está en riesgo... él va a notificar a Arriola, también a Canario”, declaración ratificada posteriormente ante el Eficcop.

Temas Relacionados

Víctor ZanabriaÓscar ArriolaPNPperu-noticiasMininter

Más Noticias

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

El streamer español expresó su asombro por la celebración masiva en Perú tras ganar el Mundial de Desayunos, donde el pan con chicharrón desató marchas, anuncios y hasta un reconocimiento oficial

Ibai sorprendido con la euforia

El “efecto maravilla” de Machu Picchu se debilita por los conflictos y caos que impiden el buen acceso a la ciudadela inca

El prestigio internacional del Santuario histórico enfrenta su mayor desafío en años: bloqueos en la ruta de acceso, protestas locales y desorden en la venta de boletos están opacando la experiencia de miles de visitantes. La entidad ‘New7Wonders’ advirtió que está en riesgo y reclamó la aplicación urgente de un plan integral de gestión

El “efecto maravilla” de Machu

Formalización de extranjeros: Migraciones inició proceso para migrantes que ingresaron al Perú de manera regular

La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha este 15 de septiembre un plan de formalización para personas extranjeras que excedieron el tiempo de permanencia o residencia en el país

Formalización de extranjeros: Migraciones inició

Machu Picchu en crisis: cancelación de paquetes turísticos amenazaría con pérdidas de hasta S/ 300 millones

El gerente de Gercetur, Rosendo Baca, advirtió el conflicto por la nueva concesión de buses y las protestas que paralizan el servicio ferroviario golpean al turismo y ponen en riesgo a toda la cadena de servicios en Cusco

Machu Picchu en crisis: cancelación

Erupciones del volcán Sabancaya sorprenden en Perú: columna de ceniza alcanzará los 7.000 metros

El Instituto Geofísico del país sudamericano ha reforzado el monitoreo permanente de la erupción. Actualmente cuenta con cámaras instaladas en tres sectores, instrumentos en tiempo real y un equipo de vulcanólogos que realizan inspecciones de campo

Erupciones del volcán Sabancaya sorprenden
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado revela existencia de

Harvey Colchado revela existencia de videos sobre el suicidio de Alan García: “Hay falsas leyendas, (...) fue su decisión”

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

Betssy Chávez culpa al Congreso de ‘mutilar’ al Ejecutivo y defiende al gobierno de Pedro Castillo

Juan José Santiváñez se defiende y asegura que audios difundidos no acreditan ninguna conducta criminal

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco respalda a Christian

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

Andrea San Martín rechaza acusaciones de maltrato animal y asegura que jamás agredió a su gato

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

DEPORTES

La satisfacción de Ignacio Buse

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

Renato Espinosa realizó debut goleador con Unirea Slobozia dejando sorprendidos a los relatores: “Peruano formidable”

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños

Dónde ver Real Madrid vs Olympique de Marsella en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”