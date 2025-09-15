Confirman pase al retiro de Víctor Zanabria: General Óscar Arriola asume como nuevo jefe de la PNP

Víctor Zanabria entrará a un proceso de adaptación a vida civil. | PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) oficializó el pase al retiro del teniente general Víctor José Zanabria Angulo, quien ocupaba la comandancia general. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Directoral N.° 009253-2025-DIRREHUM-PNP, emitida el 15 de septiembre, la cual establece que el oficial superior entrará en un periodo de adaptación a la vida civil entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, culminando así cuatro décadas de carrera en la principal fuerza de seguridad del país.

El documento oficial indica que Zanabria cumplirá cuarenta años de servicio el 1 de enero de 2026, por lo cual la resolución concede tres meses de transición sin nuevas funciones asignadas. Este periodo fue comunicado al Ministerio del Interior por la Comandancia General mediante el Oficio N.° 771-2025-CG PNP/SEC, de modo que también se informe a la presidenta Dina Boluarte, jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La salida de Zanabria ocurre después de que la jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, resolviera acoger el pedido de la Fiscalía y suspenderlo durante 18 meses de sus funciones. El proceso judicial investiga los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad en el denominado caso “policías albañiles”, que involucra hechos reportados por primera vez en 2020, cuando Zanabria lideraba la IX Macro Región Policial de Arequipa.

El Poder Judicial de Arequipa apartó del cargo al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, mientras enfrenta una investigación fiscal por presunto peculado y colusión agravada en el caso “policías albañiles”. | Canal N

De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante la gestión de Zanabria, seis suboficiales habrían sido obligados a ejecutar trabajos de albañilería, electricidad y gasfitería dentro de instalaciones policiales, pese a que tenían asignadas labores de patrullaje. Los testimonios clave presentados al Ministerio Público incluyen la declaración de la mayor Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, quien afirmó que recibió órdenes expresas de Zanabria para solicitar agentes con habilidades técnicas bajo el argumento de reforzar patrullajes.

Un segundo testimonio relevante es el del maestro de obra Claver Colquehuanca, quien aseguró haber recibido una transferencia mayor a S/17 mil por servicios en la remodelación de una estructura policial, superando el presupuesto pactado y, con instrucciones de Zanabria para devolver parte del dinero recibido. “Cóbralo, te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das”, habría dicho el suspendido comandante general.

Óscar Arriola asume como nuevo jefe de la PNP

Según lo estipulado por el Decreto Legislativo 1149, el jefe del Estado Mayor debe asumir provisionalmente la comandancia general en escenarios de suspensión o imposibilidad del titular. Actualmente, ese cargo corresponde al general Óscar Arriola, quien ha liderado la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y ejerció como vocero institucional.

Cabe mencionar que Arriola tampoco ha estado exento de críticas. Al igual que Zanabria, fue señalado de presuntamente intimidar a testigos protegidos en el marco de la investigación por el caso Ícaro.

El fiscal Carlos Ordaya, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), formalizó una denuncia penal contra los suboficiales Jesús Guerrero Rodríguez y Jhonny Olano Tito, acusados de cometer actos de obstrucción a la justicia, marcaje y amenazas contra un testigo protegido en el marco del caso Ícaro.

Diviac: agentes son denunciados por reglaje y amenazas a testigo del caso Ícaro. Foto: Latina

Guerrero Rodríguez, encargado de la seguridad personal del testigo protegido, realizó preguntas específicas sobre el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, y buscó saber si las diligencias actuales estaban relacionadas con expedientes previos donde el coronel había sido citado. El testigo interpretó estas consultas como una posible solicitud de información a favor de los superiores policiales, entre ellos el comandante general Víctor Zanabria Angulo y el jefe del Estado Mayor, Óscar Arriola.

Parte de la denuncia recoge la advertencia: “Mire, mejor usted ha pensado en dejarlo, quizá esto se salga, su vida está en riesgo... él va a notificar a Arriola, también a Canario”, declaración ratificada posteriormente ante el Eficcop.