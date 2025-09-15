Trenes a Machu Picchu suspendidos: reportan que unos 2.000 turistas se encuentran varados por bloqueos

Perú Rail suspendió temporalmente el servicio de trenes hacia Machu Picchu debido a bloqueos en la vía férrea

La empresa ferroviaria Perú Rail, operadora de los trenes con destino a Machu Picchu Pueblo, anunció este lunes la suspensión temporal del servicio debido a bloqueos registrados desde el último domingo en la vía férrea, en el sector de Ccorihuayrachina.

Según el comunicado oficial difundido por TV Perú, las obstrucciones comprenden piedras de distintas dimensiones colocadas sobre los rieles, además de protestas sociales que comprometen la seguridad del tránsito ferroviario.

“El concesionario de la vía férrea, Ferrocarril Trasandino S.A., ha comunicado la suspensión de las operaciones ferroviarias de forma temporal, hasta que se restablezcan las condiciones necesarias de seguridad”, informó la firma.

También indicó que los servicios afectados serán reprogramados y que la información correspondiente se difundirá oportunamente. Asimismo, ofreció facilidades para cambios y devoluciones de boletos. Los usuarios pueden comunicarse al Call Center (01 6254848) o con su ejecutivo de ventas.

Comunicado de PerúRail y Ferrocarril Transandino por paro en Machu Picchu| RPP TV

Perú Rail aclaró que no tiene participación en la operación de buses en la ruta Hiram Bingham. “Como operador ferroviario, nuestra obligación es transportar pasajeros o carga, en tanto cumpla con los requisitos legales, y existan las condiciones para garantizar una operación segura”, precisó.

El general Julio César Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, declaró al canal del Estado que por la mañana se habían formado piquetes que bloquearon las vías, pero que estas fueron despejadas, lo que permitió que algunos servicios volvieran a circular. Sin embargo, advirtió que aún no existen garantías para una reanudación total del servicio.

Hasta el momento, de acuerdo con la televisora, se estima que unas 2.000 personas —entre turistas nacionales y extranjeros— permanecen varadas en Aguas Calientes, conocida oficialmente como Machu Picchu Pueblo, sin una ruta clara de retorno a Cusco. Algunos incluso necesitan trasladarse hasta Lima, lo que agrava la situación.

El jefe policial sostuvo que la empresa o las empresas ferroviarias deberían proporcionar las condiciones necesarias para evacuar a los pasajeros. TV Perú también informó que en la estación de Ollantaytambo hay viajeros varados que necesitan llegar a Machu Picchu, ya que tenían programado su itinerario turístico.

New7Wonders advierte que Machu Picchu puede perder el título de 'Maravilla del Mundo'

Advertencia

La suspensión de operaciones ferroviarias ocurre el mismo día en que New 7 Wonders advirtió que la ciudadela inca puede perder su título de Nueva Maravilla del Mundo, si se mantienen problemas como la alta presión del turismo sin gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo de afectación al patrimonio histórico y prácticas irregulares vinculadas a la venta de entradas.

La organización señaló que “los principales responsables de la toma de decisiones” a nivel del Gobierno nacional, local y del Congreso “han recibido desde hace tiempo” sus propuestas para “implementar un plan estratégico de transformación de Machu Picchu”.

Además, reiteró la importancia de “continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión” de la ciudadela.