Perú

Trenes a Machu Picchu suspendidos: reportan que unos 2.000 turistas se encuentran varados por bloqueos

Perú Rail suspendió temporalmente el servicio ferroviario hacia Machu Picchu debido a bloqueos en la vía. Según TV Perú, miles de turistas permanecen varados sin una ruta clara de retorno a Cusco

Por Luis Paucar

Guardar
Perú Rail suspendió temporalmente el
Perú Rail suspendió temporalmente el servicio de trenes hacia Machu Picchu debido a bloqueos en la vía férrea

La empresa ferroviaria Perú Rail, operadora de los trenes con destino a Machu Picchu Pueblo, anunció este lunes la suspensión temporal del servicio debido a bloqueos registrados desde el último domingo en la vía férrea, en el sector de Ccorihuayrachina.

Según el comunicado oficial difundido por TV Perú, las obstrucciones comprenden piedras de distintas dimensiones colocadas sobre los rieles, además de protestas sociales que comprometen la seguridad del tránsito ferroviario.

“El concesionario de la vía férrea, Ferrocarril Trasandino S.A., ha comunicado la suspensión de las operaciones ferroviarias de forma temporal, hasta que se restablezcan las condiciones necesarias de seguridad”, informó la firma.

También indicó que los servicios afectados serán reprogramados y que la información correspondiente se difundirá oportunamente. Asimismo, ofreció facilidades para cambios y devoluciones de boletos. Los usuarios pueden comunicarse al Call Center (01 6254848) o con su ejecutivo de ventas.

Comunicado de PerúRail y Ferrocarril Transandino por paro en Machu Picchu| RPP TV

Perú Rail aclaró que no tiene participación en la operación de buses en la ruta Hiram Bingham. “Como operador ferroviario, nuestra obligación es transportar pasajeros o carga, en tanto cumpla con los requisitos legales, y existan las condiciones para garantizar una operación segura”, precisó.

El general Julio César Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, declaró al canal del Estado que por la mañana se habían formado piquetes que bloquearon las vías, pero que estas fueron despejadas, lo que permitió que algunos servicios volvieran a circular. Sin embargo, advirtió que aún no existen garantías para una reanudación total del servicio.

Hasta el momento, de acuerdo con la televisora, se estima que unas 2.000 personas —entre turistas nacionales y extranjeros— permanecen varadas en Aguas Calientes, conocida oficialmente como Machu Picchu Pueblo, sin una ruta clara de retorno a Cusco. Algunos incluso necesitan trasladarse hasta Lima, lo que agrava la situación.

El jefe policial sostuvo que la empresa o las empresas ferroviarias deberían proporcionar las condiciones necesarias para evacuar a los pasajeros. TV Perú también informó que en la estación de Ollantaytambo hay viajeros varados que necesitan llegar a Machu Picchu, ya que tenían programado su itinerario turístico.

New7Wonders advierte que Machu Picchu
New7Wonders advierte que Machu Picchu puede perder el título de 'Maravilla del Mundo'

Advertencia

La suspensión de operaciones ferroviarias ocurre el mismo día en que New 7 Wonders advirtió que la ciudadela inca puede perder su título de Nueva Maravilla del Mundo, si se mantienen problemas como la alta presión del turismo sin gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo de afectación al patrimonio histórico y prácticas irregulares vinculadas a la venta de entradas.

La organización señaló que “los principales responsables de la toma de decisiones” a nivel del Gobierno nacional, local y del Congreso “han recibido desde hace tiempo” sus propuestas para “implementar un plan estratégico de transformación de Machu Picchu”.

Además, reiteró la importancia de “continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión” de la ciudadela.

Temas Relacionados

Machu Picchuperu-noticiasCusco

Más Noticias

Tacna: se registró sismo de magnitud 4.3 en Jorge Basadre

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Tacna: se registró sismo de

Mincul defiende gestión de Machu Picchu y rechaza que Santuario Histórico enfrente riesgo de perder reconocimiento de ‘New7Wonders’

La institución remarcó que Machu Picchu goza de protección internacional y que se implementan medidas para garantizar su preservación

Mincul defiende gestión de Machu

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Clima en Ayacucho: el pronóstico

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños

El otrora arquero ‘íntimo’ sostuvo una breve reunión con el Sumo Pontífice en la Santa Sede, donde aprovechó para regalarle la indumentaria del equipo del pueblo del Perú

El papa León XIV recibió

Gobernador de Cusco culpa al Ejecutivo por posible pérdida de título de ‘Maravilla del Mundo’ a Machu Picchu

A raíz de la grave advertencia de New7Wonders, el gobernador Werner Salcedo demandó cambios urgentes y pidió transferir el manejo y los recursos de la ciudadela al ámbito regional y municipal

Gobernador de Cusco culpa al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú conmemora el Día Internacional

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

Betssy Chávez culpa al Congreso de ‘mutilar’ al Ejecutivo y defiende al gobierno de Pedro Castillo

Juan José Santiváñez se defiende y asegura que audios difundidos no acreditan ninguna conducta criminal

Pedro Castillo y Antauro Humala a un paso de ser senadores y liderar una bancada numerosa en el próximo Congreso

Betssy Chávez confirma que postulará en Elecciones 2026: “No me retiraré de la política”

ENTRETENIMIENTO

Camucha Negrete se encuentra delicada

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

Jair Céspedes toma drástica decisión luego de que Dayanita expusiera chats íntimos

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

DEPORTES

El papa León XIV recibió

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños

Dónde ver Real Madrid vs Olympique de Marsella en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”

Dónde ver el Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales de TV y plataformas de streaming para seguir el torneo

Programación partidos de Champions League: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos de la Liga de Campeones