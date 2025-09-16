Machu Picchu en crisis: Gremios de turismo piden crear la autoridad técnica autónoma para su preservación

Vista panorámica de la ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en la cima de una montaña en la región de Cusco, Perú. La imagen muestra las impresionantes ruinas arqueológicas rodeadas de exuberantes montañas y cielos parcialmente nublados, destacando la majestuosidad y el misterio de este Patrimonio de la Humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gremio de Turismo del Perú propuso al Estado la declaración de Machu Picchu como activo crítico nacional y la creación de una autoridad técnica autónoma e independiente, encargada de la gestión integral del santuario y la protección efectiva de su valor universal como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La demanda se formalizó tras los recientes bloqueos y crisis operativas en la ruta ferroviaria que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu Pueblo, eventos que pusieron en evidencia la fragilidad de la gestión actual y la ausencia de medidas efectivas para garantizar el acceso y la continuidad de la actividad turística.

El Gremio de Turismo sostiene que este conflicto es solo el síntoma más reciente de una problemática estructural: la falta de autoridad competente con liderazgo claro sobre la gestión integral de Machu Picchu. Existen competencias dispersas entre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) adscrita al Ministerio de Cultura (MINCUL), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) bajo el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el Gobierno Regional del Cusco (GORE-Cusco), la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), la Municipalidad Provincial de Urubamba, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu y otras entidades más. La atomización de funciones, según los gremios, obstaculiza toda pronta resolución de conflictos, genera superposición de competencias y limita la respuesta ante incidentes de alto impacto.

Comunicado del gremio de empresas de turismo del Perú lanzan propuesta para salvar a Machu Picchu de la crisis

En vista de la gravedad del contexto, los gremios del sector turismo propusieron una serie de acciones urgentes al Estado peruano, dirigidas a laPresidencia del Consejo de Ministros (PCM). La primera demanda es que la PCM asuma liderazgo efectivo y directo, aplicando el principio del imperio de la ley y respondiendo con acciones claras y contundentes ante quienes promueven el desorden y la violencia como método de presión. El sector solicita al Estado ejercer sus atribuciones conforme a laLey N° 29158, dotando de mecanismos permanentes para la prevención y resolución de conflictos sociales que afectan no solamente el turismo, sino la economía y estabilidad de la región cusqueña.

Propuesta del Gremio

Entre las medidas inmediatas propuestas, los gremios piden declarar al Santuario Histórico de Machu Picchu como Activo Crítico Nacional. Esta declaración permitiría proteger su infraestructura estratégica, garantizar la operatividad ininterrumpida de los circuitos turísticos y salvaguardar los medios de vida y las oportunidades económicas de la población local, fuertemente dependiente del flujo de visitantes.

La declaración reclama, además, la instalación urgente de una mesa técnica interinstitucional que permita restablecer el orden público y la seguridad jurídica, garantizando el derecho al libre tránsito tanto de turistas como de todos los actores de la cadena de valor, incluidos prestadores de servicios y trabajadores de la zona. Los bloqueos recientes han puesto en entredicho la capacidad del Estado para proteger la integridad de quienes trabajan y visitan una de las principales atracciones culturales del mundo, cuya afectación puede poner en riesgo el 40% del turismo receptivo nacional y ser particularmente lesiva para Cusco, región donde el turismo representa más del 20% del PBI regional.

Turistas siguen sin poder visitar Machu Picchu: Conflicto y paro en la zona complica acceso a cientos personas que tienen boletos a la ciudadela inca (Créditos: Canal N)

Protección de Machu Picchu

Otro punto clave de la agenda de los gremios turísticos es la supervisión y regularización del proceso de licitación de la ruta Hiram Bingham. Según el comunicado, el nuevo proceso debe desarrollarse bajo principios de transparencia y legalidad, ofreciendo garantías de formalidad y sostenibilidad para el servicio de transporte turístico hasta la Ilaqta. De esta manera, las asociaciones buscan cerrar el paso a improvisaciones, arbitrariedades o intereses particulares que puedan desnaturalizar la operación.

Como acción estructural de fondo, el sector insiste en la necesidad de crear una autoridad autónoma de carácter técnico, destinada a concentrar y articular la gestión integral del Santuario Histórico de Machu Picchu. La nueva entidad, proponen los gremios, debe integrar la protección y conservación del patrimonio cultural y natural con la gestión sostenible y moderna de la actividad turística como ejes complementarios y de largo plazo para el desarrollo nacional. Esta autoridad reemplazaría a la actual Unidad de Gestión, superando la dispersión de responsabilidades e incompatibilidades entre actores públicos.

Decenas de pobladores bloquearon la ruta ferroviaria en Qoriwayrachina (km 88) contra PerúRail y Consettur. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

En palabras del Gremio de Turismo, el turismo nacional no puede depender de conflictos locales, agendas particulares ni de la ausencia de visión y planificación a largo plazo. “Machu Picchu representa la imagen del Perú frente al mundo. La continuidad de la crisis afecta no solo a comunidades y empresas, sino que compromete la reputación internacional del país y la estabilidad de un sector que constituye el motor de desarrollo para miles de familias peruanas”, concluye el comunicado.

Advertencia de New7Wonders

La amenaza a la distinción internacional que ostenta Machu Picchu cobra relevancia tras la advertencia emitida por la organización New7Wonders, responsable de otorgar el título de Nueva Maravilla del Mundo en 2007. En un comunicado severo, la entidad alertó sobre riesgos concretos que podrían conducir a la pérdida de este reconocimiento, señalando que la presión turística sin planificación, la falta de gestión coordinada y sostenible, el incremento de precios, irregularidades en la venta de boletos, dificultades en el transporte y la recurrencia de conflictos sociales constituyen factores determinantes en el futuro de la ciudadela.

New7Wonders advierte que Machu Picchu puede perder el título de 'Maravilla del Mundo'

Al referirse al prestigio alcanzado por Machu Picchu, New7Wonders enfatizó que la permanencia del sitio dentro de las Maravillas del Mundo está condicionada a una “acción urgente del Estado peruano”. De acuerdo al comunicado, “el prestigio logrado no fue un regalo, sino la consecuencia de una movilización histórica por parte del país”. La organización exigió la intervención de todos los niveles de gobierno, comunidades y el sector privado para asegurar la implementación de estándares internacionales reales de preservación y manejo responsable, destacando que solo con un esfuerzo conjunto es posible proteger el sitio para las generaciones futuras.

En el texto difundido, la entidad remarcó la importancia del denominado “efecto maravilla”, el cual “genera ingresos, empleo y valor simbólico para el Perú”. No obstante, advirtió que este beneficio únicamente resulta sostenible si es respaldado por políticas públicas sólidas y un desarrollo turístico inteligente. El comunicado de New7Wonders fue categórico al señalar que, de no adoptarse medidas inmediatas, la distinción podría ser retirada, lo que pondría en entredicho no solo la imagen internacional de Machu Picchu, sino la de todo el país ante la comunidad global.