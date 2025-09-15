Perú

‘New7Wonders’ advierte que Machu Picchu podría perder el título de ‘maravilla del mundo’

En un comunicado, la entidad hace un llamado de atención al gobierno peruano por no atender la problemática en la ciudadela inca que han generado una grave afectación a los turistas que acuden a visitar el lugar

El emblemático santuario inca de Machu Picchu, reconocido oficialmente como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo desde el 7 de julio del 2007, atraviesa uno de sus momentos más críticos según una seria advertencia emitida este 13 de septiembre de 2025 por la organización New7Wonders.

En un comunicado dirigido al pueblo y al Estado peruano, la autoridad mundial detrás del prestigioso reconocimiento alertó que una falta de gestión integral, sostenible y coordinada amenaza con socavar la credibilidad de Machu Picchu, al punto tal de comprometer incluso su permanencia en el selecto grupo de patrimonios universales. La alerta llega en el contexto de crecientes presiones sobre la maravilla incaica y un preocupante deterioro de la experiencia de los visitantes.

New7Wonders cita una serie de factores que se han agravado en los últimos años y que afectan directamente la imagen internacional del santuario: la presión turística sin una planificación adecuada, los altos precios, denuncias de irregularidades en la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre para acceder al sitio, conflictos sociales recurrentes y una visible falta de coordinación entre las diversas instituciones responsables de su conservación y promoción.

Impacto negativo en el turismo

La organización subraya que todos estos problemas impactan negativamente tanto en la experiencia del visitante nacional y extranjero como en la reputación de Perú ante el mundo. Advierten que “la permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano”, enfatizando que el histórico título obtenido en 2007 “no fue un regalo”, sino “el resultado de una movilización nacional histórica”, y ahora requiere honrarse mediante la adopción de rigurosos compromisos de preservación y gestión internacionalmente reconocidos.

La entidad internacional, con sede en Zúrich, recalca que el título concedido a Machu Picchu implica estándares de manejo y sostenibilidad comparables al de cualquier otro patrimonio universal. Ante la falta de avances claros en el abordaje de los problemas mencionados, la organización advierte que la credibilidad de la distinción alcanzada en 2007 podría verse irremediablemente menguada: “Si no actuamos ya, el riesgo no es solo perder el título, sino dañar para siempre el legado que el Perú aporta a la humanidad”.

Alerta máxima en Machu Picchu

La advertencia ha generado reacciones inmediatas en el país. La exministra de Comercio Exterior y Turismo, Mara Seminario, expresó su profundo malestar en un comunicado, señalando su “indignación, pena y vergüenza” ante la posibilidad concreta de perder el estatus de Machu Picchu como Maravilla del Mundo por falta de voluntad política y gestión eficiente. “Ese título no fue un regalo. Fue el resultado de una movilización nacional histórica. Hoy, ese símbolo está en riesgo, y por responsabilidad nuestra”, enfatizó la exfuncionaria, haciendo un llamado urgente a las más altas autoridades del Estado.

Seminario instó a la Presidencia de la República, al Congreso, los ministerios competentes y a los gobiernos locales a actuar con liderazgo y sentido de urgencia, considerando la advertencia de New7Wonders no solo como un llamado de atención, sino como un auténtico ultimátum. Aclaró que perder el título de Maravilla del Mundo no solo afectaría la reputación internacional del país, sino que también pondría en riesgo una fuente vital de desarrollo económico para miles de familias peruanas y erosionaría uno de los símbolos de identidad y orgullo nacional.

Machu Picchu no es solo patrimonio cultural, es un legado que nos pertenece a los peruanos y a la humanidad entera. Lo que necesitamos es liderazgo, responsabilidad y decisiones inmediatas. El mundo nos está mirando”, advirtió Seminario, recordando que la inacción puede dejar una huella imborrable en la memoria nacional y mundial.

