Gustavo Salcedo confirmó ‘affaire’ de Maju Mantilla con George Slebi: “Él buscó una conversación con este actor y entendió”

Maju Mantilla habría tenido ‘affaire’ con George Slebi, según confirmación de Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El nombre de Maju Mantilla vuelve a ocupar titulares tras una nueva y sorprendente revelación en el programa Magaly TV La Firme. La propia Magaly Medina aseguró en vivo que Gustavo Salcedo, todavía esposo de la exMiss Mundo, le confirmó que la conductora habría tenido un ‘affaire’ con el actor colombiano George Slebi durante la grabación de la telenovela peruana Te volveré a encontrar.

Con su estilo directo, Magaly decidió despejar dudas y fue a la fuente principal: el propio Salcedo. Según relató la periodista, él corroboró que los rumores eran ciertos y que la relación de su esposa con el actor extranjero no se quedó solo en la ficción.

Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un ‘affaire’ que pasó de la pantalla a la vida real”, afirmó con contundencia en su espacio televisivo.

Escándalo Maju Mantilla: Gustavo Salcedo
La declaración causó gran sorpresa entre los televidentes, pues hasta el momento se hablaba únicamente de la cercanía entre Maju y su productor de televisión, Christian Rodríguez Portugal.

Sin embargo, lo expuesto por Magaly amplía la dimensión del escándalo, ya que involucra un episodio ocurrido años atrás, en el rodaje de la telenovela emitida en el 2020, pero grabada en el 2018.

Escándalo Maju Mantilla: Gustavo Salcedo
Gustavo Salcedo buscó hablar con George Slebi

Lejos de quedarse solo en palabras, la conductora de espectáculos presentó un compilado de escenas de la ficción donde Maju Mantilla y George Slebi compartían apasionados momentos en pantalla.

Nosotros, como siempre confirmamos la información, si es cierto o no, buscamos en los archivos y las escenas apasionadas, de besos sí son bastante vividas, bien hechas, se notan reales”, comentó la ‘Urraca’, subrayando que la química entre ambos traspasaba lo estrictamente actoral.

Este giro inesperado añade un capítulo más a la complicada situación personal de la exMiss Mundo, que enfrenta un proceso de separación lleno de especulaciones y acusaciones de infidelidad. Las palabras de Magaly, atribuidas directamente a Gustavo Salcedo, podrían ser interpretadas como un intento del empresario por reforzar su posición frente a la opinión pública, mostrando que lo ocurrido con Christian Rodríguez no sería un hecho aislado.

Escándalo Maju Mantilla: Gustavo Salcedo
“Por eso, nosotros decidimos, corroborar la historia de que entre ellos había habido un affaire en el año 2018, lo que también supimos es que el esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo por esta situación, ¿no? Algo que el actor entendió por completo. Es información que pude confirmar, como ya les dije. Eh, pero las escenas, guau. Nunca había visto”, mencionó la periodista

Para muchos televidentes, las escenas románticas entre Maju y Slebi en aquella telenovela resultaron especialmente convincentes. Hoy, con lo dicho por Magaly Medina, esa percepción cobra un nuevo sentido, pues los besos y gestos de complicidad podrían no haber sido únicamente parte del guion.

La revelación también abre interrogantes sobre la estabilidad del matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, ya que, de ser cierta la versión, este episodio se habría sumado a los conflictos actuales, marcando un historial de desencuentros y supuestas deslealtades. La exMiss Mundo, hasta ahora no se ha pronunciado. Se espera, en las próximas horas lo comenté.

Escándalo Maju Mantilla: Gustavo Salcedo
