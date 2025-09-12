Perú

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla aún convive con Gustavo Salcedo tras decir 'exesposo': "No mientas, te tenía en un pedestal"

Según la periodista, Maju y Salcedo siguen viviendo juntos pese a su defensa pública y aseguró tener imágenes recientes que contradicen la versión de la conductora de Arriba mi gente

Hello, Maju, tampoco nos mientas”, así de tajante fue Magaly Medina en la reciente edición de Magaly TV: La Firme. La conductora no se guardó nada al responder a la defensa pública de Maju Mantilla, quien en medio del escándalo sentimental aseguró que se había separado de Gustavo Salcedo, llamándolo incluso su “exesposo”. Para la periodista, esa versión no corresponde con la realidad y así lo dejó claro frente a cámaras.

“Ella hoy día sale confrontacional, bien gallita, y dice: ‘Mi exesposo’. No están divorciados, no viven en casas diferentes. Tampoco nos mintamos, Maju. Acá entre gitanos no nos vamos a leer las manos”, disparó Medina, encendiendo nuevamente la polémica en torno a la vida personal de la ex Miss Mundo.

La tenía en un pedestal

Con un tono firme, pero también con un matiz de decepción, la periodista explicó por qué el público siempre tuvo a Mantilla en un pedestal. “Creo que todos, el público y los periodistas que hacemos espectáculos, siempre le hemos visto con respeto porque le hemos considerado siempre una dama, una lady, una reina sin corona, una princesita de cuento de hadas que tenía su príncipe azul al lado”. Sin embargo, según ella, las apariencias han engañado.

“En algún momento dudamos de que ese príncipe azul fuera merecedor de su amor. Pero a veces es cierto lo que dices: las apariencias engañan. No sabemos lo que hay detrás. A veces esta pantalla que nos divide a ustedes y a nosotros, pues a veces nos muestra una imagen y, a veces y en muchos casos, no es la real”, reflexionó la llamada ‘Urraca’, subrayando que lo que Mantilla intenta mostrar al público no coincide con lo que ocurre en su vida privada.

El punto que generó mayor controversia fue la manera en que Maju Mantilla se refirió a su relación con Gustavo Salcedo. En lugar de llamarlo esposo o pareja, lo nombró como “exesposo”.

Frente a esa declaración, Magaly recordó que legalmente ellos no han concretado un divorcio. “Que sepamos, ellos solo tienen una conciliación, no una separación, no una separación formal”.

Magaly Medina desmiente a Maju Mantilla y dice tener pruebas de que todavía convive con Gustavo Salcedo

Pero la periodista fue más allá y aseguró tener pruebas que contradicen la versión de la conductora de Arriba mi gente. Según las indagaciones realizadas por su equipo, Maju y Gustavo aún comparten la misma casa. “Nosotros tenemos imágenes de él de hace varias semanas, cuando estábamos buscando la conexión de ella con el productor. Tenemos imágenes de Gustavo Salcedo entrando a la misma casa y de ella entrando a la misma casa y durmiendo juntos bajo el mismo techo”.

Estas declaraciones de Magaly Medina no solo apuntaron a la relación sentimental de la exreina de belleza, sino también a la forma en la que enfrenta públicamente la situación. Para la periodista, la confrontación de Maju no se sostiene en hechos, sino en un intento por defender una imagen.

“Esta es una nota tras lo que sacamos ayer. En esta nota está además la defensa que hoy día ha hecho Maju, totalmente confrontacional. En ningún momento ha dicho: ‘Es mentira, me están difamando, están ofendiendo mi dignidad de mujer’”.

