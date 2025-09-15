Perú

Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo a Maju Mantilla por supuesta infidelidad: “Tiene tus comunicaciones y las del productor”

La revelación en ‘Chimi Churri’ por parte del periodista Christian Bayro dejó en shock a la exMiss Mundo, pues se asegura que su aún esposo planea un divorcio ventajoso tras exponer su romance con Christian Rodríguez

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio, según reveló Christian Bayro. Infobae Perú / Captura: Podcast Chimi Churri

La situación de Maju Mantilla se torna cada vez más complicada en medio del escándalo mediático que protagoniza junto a su todavía esposo, Gustavo Salcedo.

Luego de que este revelara que la exMiss Mundo lo habría engañado durante más de dos años con su productor en Arriba mi gente, Christian Rodríguez, ahora han salido a la luz nuevos detalles que dejan ver hasta dónde estaría dispuesto a llegar el empresario en el proceso de divorcio.

El último en pronunciarse fue Christian Bayro, integrante del podcast Chimi Churri, quien sorprendió al afirmar que Gustavo Salcedo tendría en su poder todas las comunicaciones y ubicaciones de Maju Mantilla, lo que demostraría que llevaba un control absoluto sobre sus movimientos. La revelación causó impacto no solo entre los seguidores del programa, sino también entre quienes siguen de cerca este polémico caso.

Gustavo Salcedo busca quitarle todo
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio, según reveló Christian Bayro. Infobae Perú / Captura: Podcast Chimi Churri

Maju, te lo digo a ti, no sé cómo ha hecho el señor Salcedo, pero él tiene todas tus comunicaciones, ubicaciones, no sabemos cómo lo ha logrado, pero sí podemos dar fe de que te tenía chequeada a ti y a Christian”, expresó Bayro con preocupación, dirigiéndose directamente a la conductora de televisión. Sus palabras confirmaban lo que ya se venía comentando: que el deportista habría reunido pruebas contundentes para utilizarlas en un eventual juicio de divorcio.

Según Bayro, estas acciones no solo habrían tenido como objetivo exponer a Maju públicamente, sino también preparar el terreno para obtener beneficios legales.

Tenía una especie de conciliación de la cual, una de las parejas demuestra por contundencia la infidelidad de la pareja, se puede quedar con absolutamente todo”, advirtió el integrante de Chimi Churri, generando aún más alarma sobre el futuro de la presentadora.

Gustavo Salcedo busca quitarle todo
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio, según reveló Christian Bayro. Infobae Perú / Captura: Podcast Chimi Churri

Abogado explica situación de Maju Mantilla

Lo más llamativo de estas revelaciones es que coinciden con lo expuesto por Verónica Alcántara, productora del mismo programa, quien mostró supuestos chats con Gustavo Salcedo en los que este buscaba hundir a su esposa al exponer sus ubicaciones y comunicaciones para que la prensa la siguiera y la ampayara junto a Rodríguez. De acuerdo con Alcántara, el empresario tenía una estrategia cuidadosamente planeada que incluía la exposición mediática de la traición.

Pero el tema no quedó ahí. Durante la transmisión, un abogado invitado confirmó que las pruebas en manos de Salcedo podrían tener un peso determinante en el proceso legal.

Estas pruebas que puede tener la otra parte pueden servir para, uno, el divorcio con esta causal de conducta deshonrosa, y esta causal permite que el cónyuge que sale perjudicado pueda tener una indemnización por daños y perjuicios”, explicó el especialista, confirmando que el escenario podría ser altamente desfavorable para Maju.

Gustavo Salcedo busca quitarle todo
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio, según reveló Christian Bayro. Infobae Perú / Captura: Podcast Chimi Churri

Este detalle es clave, pues, según la ley peruana, la infidelidad puede ser considerada una causal de divorcio por conducta deshonrosa, lo que abre la puerta a que el cónyuge afectado no solo se quede con gran parte de los bienes, sino que también pueda exigir una reparación económica. En ese contexto, Bayro no dudó en afirmar que Gustavo Salcedo estaría buscando quedarse con todo tras exponer a su esposa.

La historia cobra aún más fuerza si se recuerda que fue en el programa de Magaly Medina donde inicialmente se difundieron los supuestos chats y evidencias de la relación entre Maju Mantilla y su productor, algo que Salcedo habría planeado con antelación. La “Urraca” ya había señalado que existía una estrategia detrás de estas filtraciones, pero lo revelado ahora por Bayro parece confirmarlo.

Magaly Medina señala que Maju
Magaly Medina señala que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen viviendo juntos: “Tampoco nos mientas así”

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoMaju MantillaChristian BayroChimi Churriperu-entretenimiento

Más Noticias

Sorteo de la Tinka del 14 de septiembre: ¿Reventó el pozo millonario de más de S/ 44 millones? Jugada y los ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada domingo y miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los afortunados del sorteo 1229

Sorteo de la Tinka del

El Valor de la Verdad: Dayanita se llevó 15 mil soles tras revelar secretos sobre su padre, sus parejas y el futbolista que lo ‘afana’

La actriz cómica cerró su paso por el programa con confesiones que sorprendieron al público: dijo que no perdonó a su padre, recordó episodios de violencia, habló de consumo de drogas y reafirmó su deseo de una operación de reasignación

El Valor de la Verdad:

Joven genio en astrofísica ahorraba 1 sol al día para comprar telescopio y delincuentes le terminan robando dinero y laptop

Alexander, estudiante de cuarto de secundaria, ha representado al Perú en competencias internacionales de astronomía y astronáutica. Este año ganó la medalla de plata en la Olimpiada Latinoamericana 2025 realizada en Brasil

Joven genio en astrofísica ahorraba

Qué se celebra el 15 de septiembre en el Perú: una fecha que entrelaza historia, cultura y democracia

La conmemoración de este día revela hitos institucionales, descubrimientos arqueológicos y celebraciones globales que reflejan la compleja identidad y el devenir democrático del país andino

Qué se celebra el 15

Resultados del Gana Diario este 14 de septiembre de 2025

Esta lotería peruana realiza un sorteo diario a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Resultados del Gana Diario este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Juan José Santiváñez

Abogado de Juan José Santiváñez admite reunión con familiar de ‘El Diablo’, pero niega llamada a premier Eduardo Arana

“Ya le escribí a Javier Llaque, el jefe del INPE”: audio atribuido a Juan José Santiváñez refuerza tráfico de influencias

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

Juan José Santiváñez pidió favores al premier Eduardo Arana por alias ‘El Diablo’, según audio: “Hermano, rapidísimo nomás”

“Juan José Santiváñez me mandó un WhatsApp amenazándome (...) querían era ejecutar un ataque criminal”, señala periodista Karla Ramírez

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad:

El Valor de la Verdad: Dayanita se llevó 15 mil soles tras revelar secretos sobre su padre, sus parejas y el futbolista que lo ‘afana’

Milena Zárate critica supuesta infidelidad de Maju Mantilla y cree que Gustavo Salcedo filtró chats: “Está dolido, lo han herido en su ego”

Lesly Águila vive emotivo momento en pleno show de Corazón Serrano: fans la sorprenden con homenaje a su abuela fallecida

K-pop en iTunes: las 10 canciones más adictivas en Perú

La película más vista en Netflix Perú HOY

DEPORTES

Perú clasificó a los Qualifiers

Perú clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: posibles rivales en la instancia decisiva del torneo

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno marcan el inicio de una primavera tenística en el Perú

Sporting Cristal 2-3 Cusco FC: resumen y goles de la derrota ‘celeste’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Irven Ávila con certera definición en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025