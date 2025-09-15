Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo a Maju Mantilla por supuesta infidelidad: “Tiene tus comunicaciones y las del productor”

Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio, según reveló Christian Bayro. Infobae Perú / Captura: Podcast Chimi Churri

La situación de Maju Mantilla se torna cada vez más complicada en medio del escándalo mediático que protagoniza junto a su todavía esposo, Gustavo Salcedo.

Luego de que este revelara que la exMiss Mundo lo habría engañado durante más de dos años con su productor en Arriba mi gente, Christian Rodríguez, ahora han salido a la luz nuevos detalles que dejan ver hasta dónde estaría dispuesto a llegar el empresario en el proceso de divorcio.

El último en pronunciarse fue Christian Bayro, integrante del podcast Chimi Churri, quien sorprendió al afirmar que Gustavo Salcedo tendría en su poder todas las comunicaciones y ubicaciones de Maju Mantilla, lo que demostraría que llevaba un control absoluto sobre sus movimientos. La revelación causó impacto no solo entre los seguidores del programa, sino también entre quienes siguen de cerca este polémico caso.

“Maju, te lo digo a ti, no sé cómo ha hecho el señor Salcedo, pero él tiene todas tus comunicaciones, ubicaciones, no sabemos cómo lo ha logrado, pero sí podemos dar fe de que te tenía chequeada a ti y a Christian”, expresó Bayro con preocupación, dirigiéndose directamente a la conductora de televisión. Sus palabras confirmaban lo que ya se venía comentando: que el deportista habría reunido pruebas contundentes para utilizarlas en un eventual juicio de divorcio.

Según Bayro, estas acciones no solo habrían tenido como objetivo exponer a Maju públicamente, sino también preparar el terreno para obtener beneficios legales.

“Tenía una especie de conciliación de la cual, una de las parejas demuestra por contundencia la infidelidad de la pareja, se puede quedar con absolutamente todo”, advirtió el integrante de Chimi Churri, generando aún más alarma sobre el futuro de la presentadora.

Abogado explica situación de Maju Mantilla

Lo más llamativo de estas revelaciones es que coinciden con lo expuesto por Verónica Alcántara, productora del mismo programa, quien mostró supuestos chats con Gustavo Salcedo en los que este buscaba hundir a su esposa al exponer sus ubicaciones y comunicaciones para que la prensa la siguiera y la ampayara junto a Rodríguez. De acuerdo con Alcántara, el empresario tenía una estrategia cuidadosamente planeada que incluía la exposición mediática de la traición.

Pero el tema no quedó ahí. Durante la transmisión, un abogado invitado confirmó que las pruebas en manos de Salcedo podrían tener un peso determinante en el proceso legal.

“Estas pruebas que puede tener la otra parte pueden servir para, uno, el divorcio con esta causal de conducta deshonrosa, y esta causal permite que el cónyuge que sale perjudicado pueda tener una indemnización por daños y perjuicios”, explicó el especialista, confirmando que el escenario podría ser altamente desfavorable para Maju.

Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio, según reveló Christian Bayro. Infobae Perú / Captura: Podcast Chimi Churri

Este detalle es clave, pues, según la ley peruana, la infidelidad puede ser considerada una causal de divorcio por conducta deshonrosa, lo que abre la puerta a que el cónyuge afectado no solo se quede con gran parte de los bienes, sino que también pueda exigir una reparación económica. En ese contexto, Bayro no dudó en afirmar que Gustavo Salcedo estaría buscando quedarse con todo tras exponer a su esposa.

La historia cobra aún más fuerza si se recuerda que fue en el programa de Magaly Medina donde inicialmente se difundieron los supuestos chats y evidencias de la relación entre Maju Mantilla y su productor, algo que Salcedo habría planeado con antelación. La “Urraca” ya había señalado que existía una estrategia detrás de estas filtraciones, pero lo revelado ahora por Bayro parece confirmarlo.

