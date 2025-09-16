Facundo Callejo no oculta su deseo por nacionalizarse para vestir la camiseta de la selección peruana: “Me gustaría, es un país que quiero”

Facundo Callejo, el goleador argentino que ha revolucionado la Liga 1. - Crédito: Cusco FC

Facundo Callejo es el hombre gol de la Liga 1 2025. Cada fin de semana se hace grande al anotarle todo tipo de anotaciones a los rivales de turno, sobre todo en el fortín de la Ciudad Imperial . En Cusco FC saben que la apuesta que hicieron por el ‘killer’ argentino ha dado frutos.

Lo que sigue dentro de la planificación es fortalecer esa unión. Ya se ha firmado una extensión de contrato y se espera que ‘Facu’ mantenga su compromiso con el club ‘dorado’, a fin de alcanzar grandes objetivos, como el pase a una Copa Libertadores.

Facundo Callejo suma y sigue en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Aunque no sorprendería que un club grande del Perú intente acometer una operación para ficharlo. En cualquier caso, es altamente probable que haya Callejo para rato en el medio y así se abre una posibilidad, remota es cierto, para que se aproxime a la selección nacional en un futuro no muy lejano.

“No tengo bien claro como son las leyes con respecto a la nacionalización, pero sí me gustaría. Siempre lo dije, es un país que quiero, va más allá del fútbol, el aprecio que tengo a todo el pueblo peruano. De mi país, sé que nos colaboraron con Las Malvinas y esto a mí me moviliza mucho. Al peruano lo quiero mucho”, declaró en conferencia de prensa.

El delantero cusqueño igualó el marcador 1-1 con un gol de cabeza. | L1MAX

Proceso extenso

En el Perú, el proceso de nacionalización de extranjeros que desean representar al país en deportes —como el fútbol— tiene requisitos legales que se han endurecido recientemente. Bajo la Ley de Nacionalidad 32421, se exige un mínimo de residencia migratoria continua de cinco años para quienes optan por naturalizarse por voluntad general.

Para los deportistas extranjeros calificados que buscan nacionalizarse para representar a Perú, los criterios incluyen: residir legalmente al menos dos años consecutivos, demostrar buena conducta moral, presentar aval del Instituto Peruano del Deporte (IPD), aprobar declaraciones juradas de antecedentes penales y policiales nacionales e internacionales, y manifestar formalmente su voluntad de representar al país.

Facundo Callejo, el killer de Cusco FC. - Crédito: Liga 1

Si Facundo Callejo quiere cumplir esta gestión, conviene mencionar, hay exigencias que debería demostrar como medios económicos lícitos (ingresos mínimos anuales equivalentes a 10 UIT), de contar con capacidad jurídica plena, conocimiento del idioma y cultura del país, y presentar todos los documentos debidamente legalizados o apostillados.

Este proceso, además de los plazos legales, incluye trámites administrativos ante Migraciones, resolución en un plazo establecido, ceremonia para jurar fidelidad y luego la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI).