Facundo Callejo, inconforme con el arbitraje en empate de Cusco FC ante Juan Pablo II: “Traten de no ser tan alevosos“

Facundo Callejo suma y sigue en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Cusco FC rescató un punto de su visita a Juan Pablo II por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El cuadro de la ‘Ciudad Imperial‘ igualó sin goles en Chongonyape en un partido que terminó con nueve hombres: el colegiado Michael Espinoza mandó a las duchas a Carlos Gamarra (17‘) y Álex Custodio (56‘).

Lejos de celebrar la suma de una unidad en un contexto de inferioridad numérica, desde Cusco FC se mostraron inconformes con el arbitraje en el encuentro. Esta situación fue agudizada con la resta de puntos a los ‘guerreros dorados‘ por la exclusión de Binacional del torneo.

El primero en pronunciarse fue Facundo Callejo. El delantero argentino utilizó su cuenta de X para hacer pública su posición. “Traten de no ser tan alevosos la próxima“, acusó el nacido en Tandil hace 33 años. Minutos más tarde, sumó: “Vamos a ir contra todos. Con huevo“.

Facundo Callejo se pronunció a través de sus redes sociales sobre el arbitraje en el encuentro de su equipo ante Juan Pablo II. Crédito: X

En la misma línea, tras el final del compromiso, Miguel Rondelli tomó la palabra. El director técnico argentino cuestionó el accionar de los encargados de impartir justicia. El estratega afirmó que “se sintió perjudicado“.

También cuestionó a los medios de comunicación por la cobertura a las jugadas polémicas en el encuentro entre Universitario y Sport Huancayo. “Durante la semana pasada, se pasaron hablando en todos los programas de televisión durante 70 horas, de si el gol no era gol, de si la expulsión de (Hugo) Ancajima“, expuso en la conferencia de prensa.

Finalmente, Miguel Rondelli refrendó su postura y señaló que él se hace cargo de sus palabras: “Yo digo que para mí, hoy me siento perjudicado. Tengo todo el derecho de sentirme perjudicado. Entonces, no me diga: ‘¿usted tiene pruebas?’ ¿En qué me apuran? No entiendo. Yo tengo derecho a decir lo que yo quiera y respondo por lo que yo digo”.

Miguel Rondelli afirmó que Cusco FC no perdería los puntos en caso haga jugar a Marco Saravia ante Universitario.

Temporada sobresaliente

Facundo Callejo es el actual goleador del fútbol peruano. En su primera temporada en la Liga 1, el ariete argentino se ha despachado con 18 tantos y 3 asistencias. Esta cantidad de dianas ya duplica el guarismo que registró el año pasado con Aucas de Ecuador (3) y Always Ready de Bolivia (6).

Sus notables actuaciones en el plano nacional despertaron el interés del The Strongest de Bolivia. En este contexto, Cusco FC emprendió las negociaciones para ampliar la estadía de su ‘9‘ en sus filas. Por el momento, el jugador es aclamado por simpatizantes de clubes limeños para el próximo año.

El 'nueve' tuvo una perfecta definición ante el achique de Guillermo Viscarra. (L1 Max)

Cusco FC vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV

Cusco FC recibirá a Sporting Cristal en un duelo clave por la punta del Torneo Clausura 2025. El cuadro dirigido por Miguel Rondelli buscará hacer valer su localía para volver al primer lugar del campeonato. Por otro lado, los de Autuori necesitan recuperar terreno luego de dejar puntos en casa ante UTC.

El duelo entre los ‘guerreros dorados‘ y los ‘bajopontinos‘ por la fecha 8 del segundo certamen del año está programado para desarrollarse el día domingo 14 de septiembre, desde las 15:15 de Perú, en el Estadio Garcíaslaso de la Vega. Un escenario imponente acorde a la relevancia de este compromiso.

En cuanto a la transmisión, el partido podrá ser visto a través de la señal de L1 MAX, canal oficial que cuenta con los derechos televisivos de los ‘dorados“ cuando juega como local. De esta forma, los hinchas que no puedan asistir al estadio tendrán la opción de seguir cada detalle desde casa. Asimismo, en Infobae Perú podrás seguir la cobertura minuto a minuto del clásico.