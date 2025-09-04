Balacera en la avenida Faucett deja un muerto y un herido: cámaras registran el preciso momento del atentado

Balacera en la avenida Faucett deja un fallecido y un herido: cámaras registran el preciso momento del atentado| Panamericana

Un hombre perdió la vida tras un ataque armado a plena luz del día en el límite de San Miguel y el Callao, en la intersección de Faucett y Venezuela, una de las zonas más transitadas de Lima. El atentado quedó registrado en las cámaras de seguridad de las avenidas, en donde también se reportó un herido.

El material audiovisual evidencia que un joven que estaba en el paradero fue sorprendido por un sujeto encapuchado, quien sacó su arma y empezó a disparar de inmediato frente a los transeúntes y los vehículos que pasaban.

Según Panamericana, este sujeto lo habría a la víctima en una moto lineal, quien sería un supuesto controlador de vehículos de transporte público que operan en la ruta entre San Miguel y el Callao. El atacante descendió y disparó a su objetivo.

Sin embargo, este joven logró esquivar los impactos mientras cruzaba la pista para evitar ser herido, pero cayó en la vereda. Es así como el sicario no dudó en perseguirlo y disparó en varias oportunidades hasta que perdió la vida.

Agentes de la policía nacional, personal de Los Halcones y la Fiscalía acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Por pedido de los familiares de la víctima mortal, no se ofrecieron declaraciones a la prensa y se solicitó privacidad durante las diligencias.

Balacera en plena avenida

Durante la balacera, una joven que transitaba de copiloto en un vehículo rojo fue herida, producto del impacto de una bala que le rozó la cabeza. El familiar de la joven explicó que ella se dirigía a su centro de trabajo cuando ocurrió el tiroteo.

Mientras tanto, el conductor no fue impactado con ninguna bala y pudo auxiliar a tiempo a su familiar.

“Solamente ha sido un roce de la bala, está fuera de peligro”, indicó un pariente, quien recalcó el temor y la inquietud que genera el incremento de la violencia en la capital.

Sicariato en el Callao

El sicariato representa uno de los principales factores en el aumento de la violencia homicida en el país, combinando ajustes de cuentas, venganzas y disputas por el control del tráfico de drogas o el cobro de cupos. El Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) registró hasta el 11 de julio 1.148 homicidios a nivel nacional, con Lima a la cabeza (405), seguida de La Libertad (127) y el Callao (109).

Entre los hechos más recientes figura el asesinato de una niña de tres años en el Callao, quien murió junto al conductor de la camioneta en la que viajaba tras un ataque perpetrado por sicarios en motocicleta. El coronel Luis Musayón, jefe de la Dirincri Callao, indicó que en el lugar se hallaron once casquillos de bala y múltiples traumatismos en las víctimas. La madre de la menor, una joven de veinte años, resultó gravemente herida.

El fenómeno también alcanza a adolescentes. En Ventanilla, un joven de quince años fue asesinado por sujetos encapuchados frente a una bodega, en un acto de premeditación que terminó con una nueva víctima en el distrito.