¿Adiós, AFP y ONP? Cajas municipales lanzarán fondo previsional para trabajadores independientes: los detalles

La reforma previsional permitirá que cajas municipales, bancos y cooperativas gestionen fondos de pensiones, ampliando la oferta más allá de la ONP y las AFP.

La promulgación del reglamento de la reforma previsional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abre una nueva etapa para las cajas municipales en el Perú. Según confirmó Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), estas entidades iniciarán el desarrollo de una propuesta concreta para gestionar fondos de pensiones dirigidos a trabajadores independientes.

La federación estima que el plan, que incluirá una alianza con empresas aseguradoras del mercado peruano, estará listo en un plazo de dos a tres meses. El anuncio fue realizado en la III Cumbre Internacional de Microfinanzas de Latinoamérica y el Caribe - SUMMIC 2025, tras la publicación oficial del reglamento que regula la implementación de la nueva Ley del sistema previsional peruano.

Cajas municipales buscarán administrar fondos de pensiones para independientes

La nueva normativa permite que instituciones financieras como las cajas municipales, bancos, financieras, empresas aseguradoras y cooperativas puedan administrar los fondos de pensiones, rol que antes correspondía exclusivamente a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“La ley abre la posibilidad para que otras entidades distintas a la ONP y a la AFP, como las cajas municipales y las cooperativas, también puedan administrar fondos pensionarios”, explicó Solís. En esta línea, el ejecutivo subrayó que solo el 20% de la población económicamente activa del país tiene acceso a un fondo de pensiones, lo que representa una brecha relevante en aseguramiento social.

La FEPCMAC planea orientar su propuesta al segmento de trabajadores independientes, pequeños empresarios y emprendedores, que constituyen la base de clientes naturales de las cajas municipales. Según detalló Solís, el enfoque no busca competir con los esquemas tradicionales de las AFP ni con la ONP, sino ofrecer una alternativa adaptada a quienes hoy no cuentan con un sistema de ahorro previsional.

Jorge Solís. Solo el 20% de la población económicamente activa en Perú accede a un fondo de pensiones, según la FEPCMAC.

Cajas municipales preparan alianzas con aseguradoras para fondos previsionales

El desarrollo del producto requerirá estudios actuariales y alianzas estratégicas. Solís anticipó la intención de trabajar “con algunas aseguradoras” para diseñar una oferta sostenible, atendiendo la obligación de gestionar recursos a largo plazo. “Podríamos estructurar un producto de manera que las aseguradoras den soporte a la gestión de fondos por parte de las cajas municipales”, expresó el presidente de la federación. Las negociaciones específicas con compañías del sector asegurador comenzarán una vez definido el marco reglamentario.

A pesar del avance que representa el reglamento, Solís advierte que la ley vigente presenta vacíos que demandarán una revisión adicional. El titular de la FEPCMAC observa que el sistema aún requiere ajustes para impactar plenamente en los trabajadores por cuenta propia.

Si bien se menciona la creación de una jubilación complementaria financiada a través de incentivos estatales, como la denominada pensión por IGV, la norma no define mecanismos ni incentivos claros para fomentar la cultura del ahorro previsional. “Esta ley sí requiere algunos ajustes porque no abarca todas las aristas para que el impacto sea real y se cierren las brechas del sistema pensionario”, puntualizó.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP supervisará los nuevos productos previsionales de las cajas municipales.

FEPCMAC anuncia plan de pensiones para independientes en dos meses

Por el momento, las cajas municipales solo buscarán captar fondos de trabajadores independientes interesados en crear una Cuenta Individual de Capitalización (CIC). Para quienes ya pertenecen a una AFP y pretendan transferirse a una caja, el cambio no será posible bajo la regulación vigente, explica.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) será la entidad responsable de supervisar la operación de los nuevos productos de ahorro previsional ofrecidos por las cajas municipales. La federación espera coordinar aspectos técnicos y legales relacionados con su incorporación al sistema, así como afianzar futuras alianzas con aseguradoras.

En tanto, el sector permanece atento a los ajustes legales pendientes y a la reglamentación secundaria necesaria para que las primeras cuentas previsionales de las cajas municipales puedan operar bajo las nuevas reglas. "No buscamos competir con las AFP ni con la ONP, sino ofrecer alternativas para su base de usuarios más próximos y necesitados“, sentenció Solís.