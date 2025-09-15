Betssy Chávez confirma que postulará en Elecciones 2026: “No me retiraré de la política”

La exministra afirmó estar "secuestrada" porque el plazo de su prisión preventiva venció el pasado 19 de diciembre. Foto: Andina

La ex primera ministra Betssy Chávez Chino confirmó que participará en las elecciones generales del 2026 y descartó cualquier posibilidad de abandonar la política. En entrevista con Exitosa Noticias, la también excongresista señaló que este mes definirá el partido por el que postulará, aunque actualmente se encuentra afiliada a Todo con el Pueblo, agrupación vinculada al expresidente Pedro Castillo.

“Yo soy política y creo que sigo siendo política, voy a seguir haciendo política. Entiendo que sí participaré en política, en este mes definiremos el partido”, declaró. Chávez también afirmó que su inhabilitación sería un escenario probable, pero insistió en que esa medida no la detendrá:

“Si participo en las próximas elecciones, el Parlamento va a tratar de inhabilitarme, pero eso no va a impedir que yo postule, porque la inhabilitación afecta el ejercicio del cargo, mas no la postulación”.

Un proceso judicial en curso

Sobre la ex primera ministra pesa un proceso por el presunto delito de rebelión, relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso. El Poder Judicial dispuso en agosto un impedimento de salida del país por diez meses, que se extenderá hasta el 11 de julio de 2026.

Ordenan 10 meses de impedimento de salida del país contra Betssy Chávez.

La resolución, emitida por el juez Edhin Campos, responde a un pedido fiscal que sostiene que Chávez habría intervenido en la organización del intento de golpe de Estado e incluso buscado asilo en la embajada de México. El magistrado consideró que esta medida preventiva era necesaria para evitar una posible fuga y garantizar su presencia en el proceso, que podría derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.

Actualmente, Chávez enfrenta una comparecencia con restricciones, pero ninguna de estas le impide hacer actividad política. Su libertad fue recuperada gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, luego de varios meses en prisión preventiva.

Betssy Chávez juramentó como nuevo premier del gobierno de Pedro Castillo, en noviembre de 2022.

La defensa y su entorno político

Su abogado, Raúl Nobecilla, aseguró en entrevista con RPP que Chávez está habilitada para participar en política y que su intención es seguir en el país para continuar con la “lucha interna”. “Nosotros no estamos pensando en el retiro de Betssy Chávez. Ella no ha pensado salir en libertad para irse afuera, sino para seguir aportando desde aquí”, dijo.

Por su parte, el congresista Roberto Sánchez, exministro y coacusado en el mismo proceso, expresó su apoyo a Chávez y adelantó que solicitará que el Parlamento la contrate como asesora, al considerar que cumple los requisitos legales.

Roberto Sánchez y Betssy Chávez. (Foto composición: Infobae Perú/Foto:X/@RobertoSanchP/Facebook Roberto Sánchez)

Mirando hacia el 2026

Pese a los procesos en su contra y la suspensión que mantiene en el Congreso, Chávez reiteró su confianza en continuar en la política activa. En su mensaje, señaló que busca impulsar “nuevos cuadros políticos” y formar liderazgos que fortalezcan la representación ciudadana.

“Yo creo profundamente en que haya semilleros de cuadros políticos, porque no considero que uno pueda ser un líder eterno. Tenemos que trabajar para formar a otras personas y ser buenos servidores públicos”, sostuvo durante la entrevista.

Con este anuncio, la ex primera ministra se convierte en una de las primeras figuras en oficializar su intención de competir en los comicios del 2026, en un contexto marcado por investigaciones judiciales y cuestionamientos políticos tras la crisis de diciembre del 2022.