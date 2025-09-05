Betssy Chávez podría regresar al Congreso: Roberto Sánchez solicitó a la expremier como su asesora personal de confianza

El parlamentario presentó una solicitud para que la expremier investigada Betssy Chávez sea su asesor de confianza. (Crédito: Canal N)

El congresista Roberto Sánchez Palomino presentó el requerimiento de personal N.° 10533 para la contratación de un asesor personal de confianza de nivel ocho. El documento establece que la fecha de inicio del vínculo laboral está prevista para el 5 de septiembre de 2025.

Según la solicitud, la persona designada para el cargo es Betsy Betsabé Chávez Chino, cuyo nombre y número de DNI aparecen consignados en el documento oficial. Al tratarse de una contratación de confianza, el parlamentario tiene la facultad de elegir directamente a quien ocupará la plaza en su despacho.

La designación ha generado especial atención, ya que se produce pocos días después de que el Tribunal Constitucional ordenara la excarcelación de la ex primera ministra Betsy Chávez, quien afronta una investigación fiscal por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Roberto Sánchez y Betssy Chávez. (Foto composición: Infobae Perú/Foto:X/@RobertoSanchP/Facebook Roberto Sánchez)

Roberto Sánchez dice que estaría feliz de trabajar con Betssy Chávez

El congresista Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú–Voces del Pueblo, manifestó su intención de incorporar a la exparlamentaria, Betssy Chávez, a su despacho parlamentario, siempre que no existan impedimentos legales. El legislador resaltó la formación profesional de Chávez Chino y afirmó que estaría “contentísimo” de contar con su apoyo en labores de asesoría.

“Los 34 millones de peruanos, si no tienen ningún impedimento para laborar, proceden. Y si cumple los requisitos -y la doctora Betsy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional-, yo estaría contentísimo (de contratarla) para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario", expresó el parlamentario.

Betssy Chávez internada. A su costado el congresista Roberto Sánchez, quien fue procesado por el golpe de Estado, pero excluido del caso luego. Foto: Facebook Roberto Sánchez.

“Facultades de sobra”

El abogado de la expremier del golspista Pedro Castillo, Raúl Noblecilla, señaló que Betssy Chávez cuenta con las facultades necesarias para desempeñarse como asesora, aunque precisó que por ahora la prioridad es su recuperación de salud antes de asumir cualquier decisión laboral.

“Las facultades Betssy Chávez las tiene de sobra, pero en estos momentos me parece estar adelantando demasiado. Vamos primero a recuperar su salud y vamos a enfrentar nuevamente a los esbirros de la dictadura”, declaró.

En cuanto a la posibilidad de solicitar asilo político, Noblecilla descartó que esta alternativa esté siendo evaluada por la ex primera ministra. “Luchamos por la democracia. Nos quedamos luchando acá, porque el terreno es acá”, afirmó el letrado.

Fiscalía desiste de perdir prisión preventiva

El Ministerio Público se desistió del pedido de prolongación de prisión preventiva contra Betssy Chávez, por lo que la expresidenta del Consejo de Ministros continuará en libertad mientras afronta el proceso en su contra por el presunto delito de rebelión. El fiscal Edwin Octavio Cassaverde presentó el desistimiento al considerar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ordenó la excarcelación de Chávez Chino y precisó que la prolongación de esta medida cautelar extraordinaria no procede cuando el plazo ya ha vencido.

“La Segunda Fiscalía Suprema especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha presentado un escrito desistiéndose del acto procesal consistente en el requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva respecto a la señora Betssy Betzabet Chávez Chino (...), debido a que, conforme con la sentencia delTribunal Constitucional, resulta inviable efectuar dicha prolongación cuando el plazo ha vencido", expresó el fiscalía durante la audiencia.

Fiscalía desistió de pedir la extensión de prisión preventiva contra Betssy Chávez por el caso golpe de Estado 2022. (Foto: X/@Poder Judicial)

“El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia resuelve tener por desistido requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva” y “disponer el archivo de la presente incidencia”, agregó.