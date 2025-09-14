Perú

Sedapal anuncia corte de agua en 7 distritos de Lima este 16 de septiembre: zonas y horarios

El detalle de las áreas afectadas, duración y motivo de las suspensiones se dieron a conocer a través de los canales oficiales de la empresa estatal

Jordan Arce

Jordan Arce

Diversas zonas de Lima serán
Diversas zonas de Lima serán afectadas por la interrupción del servicio este martes 16 de septiembre. (Andina)

Un nuevo corte programado por Sedapal afectará el suministro de agua potable en al menos siete distritos de Lima Metropolitana este martes 16 de septiembre.

El servicio se verá interrumpido por más de 10 horas en algunos sectores, por lo que miles de familias limeñas y comercios deberán tomar precauciones ante la suspensión.

La empresa anunció que realizará trabajos de limpieza de reservorios y empalmes de redes, lo cual motivará la interrupción temporal del suministro. El detalle de áreas afectadas, duración y motivo de los cortes se dio a conocer a través de sus canales oficiales.

Los sectores que serán afectados
Los sectores que serán afectados fueron comunicados oportunamente por Sedapal. (Andina)

Distritos y zonas afectadas

Según lo publicado por Sedapal, estos son los distritos comprometidos y las zonas precisas donde los usuarios no tendrán acceso al servicio durante diversas franjas horarias el martes 16:

Chorrillos y Santiago de Surco

Motivo: Ejecución de empalme. Inicio del corte: 11:00 a.m. Restablecimiento: 11:00 p.m. Sectores y zonas:

  • Sector 90
    • Chorrillos: Urb. Villa Alegre, Los Jardines de Surco, Urb. Vías de San Antonio, Urb. Los Prados de Surco, Santa Rosa de Chorrillos, Urb. Vista Alegre, Condominio San Agustín, José Olaya, Prolongación Los Próceres, Av. Aguirre, Calle Doña Nelly, Jr. Caballero de la Ley, Av. Alipio Ponce.
  • Sector 123
    • Surco: Urb. Nueva Granada, Urb. Viña Dorada, Asoc. Virgen del Carmen, Asoc. Villa Las Palmeras, Asoc. Quinta de Los Jardines, Condom. Santa Andree.
  • Sector 99
    • Chorrillos: C.H. Cimp. Jace Las Palmas, Urb. Las Palmas.
  • Sector 74
    • Surco: Asoc. Vivienda La Fuente Chávez, A.H. Viña Dorada, Asoc. Las Palmeras, Sta. Elvira, Calle Progreso, Santa Rosa de Surco, Prolong. Alejandro Iglesias, Jr. Manuel De La Fuente Chávez, Av. Juan E. Pazos, Jr. Camino Real, Av. Escuela Militar, Calle Hipólito Unanue, Av. Coronel del Seminario.
Una usuaria se topa con
Una usuaria se topa con que el servicio de agua potable se ha visto interrumpido en Lima. (Andina)

Independencia

Motivo: Limpieza de reservorio. Inicio del corte: 12:00 m. Restablecimiento: 8:00 p.m.Zona afectada:

  • A.H. Hermanos Ayar
  • Cuadrante: A.H. Belén, A.H. 6 de Mayo, P.J. Parque Huarocondo, A.H. Virgen del Carmen I, U. Pop. Tahuantinsuyo

Ate

Motivo: Limpieza de reservorio. Inicio del corte: 1:00 p.m. Restablecimiento: 11:30 p.m. Zonas afectadas:

  • Asoc. Las Viñas de San Juan Mzs. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, N1, O1, Mz. Q2, Dz. 01
  • Sector 178

En otro sector de Ate, con inicio a las 1:00 p.m. y restitución del agua a las 8:00 p.m., se incluye:

  • Asoc. Viv. El Milagro de Mayo parte alta
  • Sector 176

Entre los sectores afectados desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. destacan:

  • Sector 159
    • Asoc. Niño Jesús de Santa Clara I, II y III etapa, A.P.V. San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Urb. Internacional, Urb. Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Clara, Urb. Condominio Las Palmeras de Santa Clara, Urb. San Mario, Urb. Ex Fundo de Santa Clara, Urb. Alfonso Ugarte.

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio. Inicio del corte: 1:00 p.m.Restablecimiento: 11:50 p.m.Zonas afectadas:

  • Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U4
  • Urb. La Capilla
  • Urb. Portada del Sol II etapa
  • Sector 199

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio. Horarios variables según zona. Entre las zonas con interrupción figuran:

  • A.H. Unidad de los Pueblos Sector 22 de Noviembre
  • Sector 418, 410, 18 de Noviembre, A.H. Bayóvar Ampliación Sector Balcón de Bayóvar, A.H. Parque Huarocondo, Sector José Sabogal, A.H. Gran Mariscal Ramón Castilla, AH Los Pueblos Sector 22 de Noviembre, Monitor Húascar, Siglo XXI, Nuevo San Salvador, Virgen del Carmen, Agrup. Sta. Rosa, Santa Clara, Proyectos Especiales (Sector Las Malvinas), Bayóvar III 34D, 22 de Noviembre Ampliación, Bayóvar Ampliación, Proyecto Especiales, Twinza Ampliación, Santa Cruz, San Miguel de Mollopampa, Ampliación F2 Parcela A, AF Tierra Prometida, Alfonso Ugarte, Héroes de Twinza, Los Héroes de Twinza, UP Los Héroes de Ramón Castilla, Santa Cruz, Proyectos Especiales, Prolongación San Carlos, San José Sabogal. Los horarios de corte en este distrito inician a las 10:00 a.m. y se extienden hasta las 8:00 p.m., dependiendo del sector específico.
Vecinos de más de cinco
Vecinos de más de cinco distritos serán afectados este viernes 14 de marzo. | Fotocomposición: Infobae Perú / Andina / Sedapal

San Juan de Miraflores

Motivo: Limpieza de reservorio. Inicio del corte: 8:00 a.m. Restablecimiento: 8:00 p.m. Zonas afectadas:

  • Sector 305
    • A.H. Altos de Manuel Scorza
    • A.H. Señor de los Milagros
    • A.H. Unión y Paz
    • A.H. Las Terrazas de Villa I, II, III, IV, IV ampliación
    • A.H. Los Balcones de Villa
    • A.H. Las Torres de Melgar Mz
    • A.H. Villa Victoria
    • A.H. Sector 1 Grupo 1

Recomendaciones de Sedapal

Sedapal explicó que estos cortes se deben a trabajos programados para la mejora y mantenimiento de la red de distribución de agua potable. Existen dos tipos de labores: empalme de tuberías y limpieza interna de los reservorios que almacenan el recurso para proveer a hogares, comercios e instituciones públicas. La limpieza preventiva ayuda a mantener los estándares de calidad y salubridad requeridos.

La empresa solicita a los usuarios guardar agua suficiente antes del inicio de los cortes y evitar el uso excesivo tras el restablecimiento, mientras se estabiliza la presión en las redes. Sedapal anticipó que en cada zona, el retorno podrá presentar variaciones puntuales, por lo que recomienda estar atentos a nuevos comunicados oficiales.

El periodo más extenso de interrupción confirmado por Sedapal será de 10 horas y 50 minutos en La Molina, donde el restablecimiento se espera recién hacia las 11:50 p.m. Otros sectores tendrán cortes entre 7 y 10 horas, con distintas horas de inicio y recuperación según la zona y la complejidad del trabajo.

Los usuarios de las áreas indicadas pueden consultar más información en el sitio web oficial de Sedapal o comunicarse mediante la línea telefónica de atención, que estará habilitada para reportar incidencias y entregar detalles adicionales del cronograma.

