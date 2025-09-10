Corte de agua para este viernes 12 de septiembre: ¿Dónde y qué distritos serán los afectados?

Sedapal anunció a través de sus redes sociales la interrupción programada del servicio de agua potable en sectores específicos de Lurín, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, medida que entrará en vigor el 11 de septiembre. El aviso detalla que los vecinos de estas zonas deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal.
De acuerdo con la empresa estatal, la decisión se debe a la ejecución de tareas de mantenimiento en infraestructuras consideradas vitales para el abastecimiento, buscando mejorar la calidad del suministro y asegurar una distribución más eficiente en los barrios involucrados.
Entre las acciones previstas destaca la limpieza de reservorios, una labor clave para mantener el sistema operativo en condiciones seguras. Sedapal sostiene que este mantenimiento periódico es indispensable para proteger la salud de los usuarios y garantizar un servicio confiable a la población.
¿Cuáles son los distritos afectados?
Lurín
P. J. Julio C. Tello
Sector 459
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Los Olivos
Sector 83
- APV. América
- APV. La Esperanza
- APV. Los Olivos
- APV. Residencial Los Olivos
- APV. Suiza Peruana
- Asociación de Vivienda Los Tulipanes
- Asociación Los Parques de Villa Sol
- Urb. Peregrinos del Señor
- Urb. El Tumbo
- Urb. Villa Sol II Etapa
- Urb. Villa del Norte 2da Etapa
- Urb. Villa del Norte 3ra Etapa
- Urb. Villa del Norte 4ta Etapa
- Urb. Villa Sol IV Etapa
- Programa de Vivienda Los Olivos
Hora: 12 m - 8 p. m.
La Molina
Sector 196
- Urb. Sol de La Molina I Etapa
- Urb. Sol de La Molina II Etapa
- Urb. Las Lagunas de La Molina I Etapa
- Urb. Las Lagunas de La Molina II Etapa
- Urb. Las Lagunas de La Molina III Etapa
- Urb. El Mástil de La Molina
- Av. Elías Aparicio
- Av. El Lindero
- Av. La Molina
- Av. Laguna Grande
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Santa Anita
Sector 77
- Coop. Virgen de las Nieves
- A. A. H. H. Terrazas de Santa Anita
- A. H. Los Eucaliptos
- A. H. Las Malvinas
- A. H. Vista Alegre
- A. H. Cristo Rey
- A. H. Terrazas de Perales
- A. A. H. H. Los Hijos de Perales
- Coop. Manuel Correa
- Coop. Santa Rosa de Quives
- Urb. La Achirana I Etapa
- P.J.J. Los Perales
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. Prolongación El Rosal
- A. H. Alto El Rosal
- A. H. Mano de Dios
- Urbanización A. H. P. I. Confraternidad Sect. 12 de Diciembre
- Urbanización A. H. Proyecto Integración Confraternidad
- Urbanización Agru. El Mirador del Futuro
- Urbanización Agru. Roca Fuerte
- Sector Vista Alegre - Huáscar
- AF Mano de Dios III etapa
- A. H. Mano de Dios II etapa
- Sector 12 de Diciembre
- A. H. El Rosal Ampliac.
- AF El Mirador del Futuro
- AF Roca Fuerte
- AV Señor Mirador
- AF 10 de Abril
- Proyecto Integral Confraternidad Sector D
Hora: 1 p. m. - 10 p. m.
Consejos ante el corte de agua
- Almacena agua en recipientes limpios para consumo y necesidades básicas antes del corte.
- Reserva agua en baldes para uso en baños y limpieza.
- Mantén los envases bien tapados para evitar contaminación.
- No olvides separar agua para mascotas y plantas.
- Limita el uso de agua almacenada solo para lo indispensable.
- No descartes agua después de fregar, podrías reutilizarla para el inodoro.
- Ten listo alcohol en gel o toallas húmedas para la higiene de manos.
- Evita abrir llaves innecesariamente durante la suspensión.
- Supervisa siempre a los niños cerca de los depósitos de agua.
- Una vez restablecido el servicio, deja correr el agua algunos minutos.