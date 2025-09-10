Perú

Corte de agua para este viernes 12 de septiembre: ¿Dónde y qué distritos serán los afectados?

Se recomienda almacenar el recurso con anticipación en envases limpios, usarlo de manera responsable y priorizar su consumo en actividades básicas como la preparación de alimentos, la higiene personal y la hidratación

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Sedapal informó las zonas de
Sedapal informó las zonas de Lima afectadas con el corte de agua este 12 de septiembre - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció a través de sus redes sociales la interrupción programada del servicio de agua potable en sectores específicos de Lurín, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, medida que entrará en vigor el 11 de septiembre. El aviso detalla que los vecinos de estas zonas deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal.

De acuerdo con la empresa estatal, la decisión se debe a la ejecución de tareas de mantenimiento en infraestructuras consideradas vitales para el abastecimiento, buscando mejorar la calidad del suministro y asegurar una distribución más eficiente en los barrios involucrados.

Entre las acciones previstas destaca la limpieza de reservorios, una labor clave para mantener el sistema operativo en condiciones seguras. Sedapal sostiene que este mantenimiento periódico es indispensable para proteger la salud de los usuarios y garantizar un servicio confiable a la población.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Lurín

P. J. Julio C. Tello

Sector 459

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los Olivos

Sector 83

  • APV. América
  • APV. La Esperanza
  • APV. Los Olivos
  • APV. Residencial Los Olivos
  • APV. Suiza Peruana
  • Asociación de Vivienda Los Tulipanes
  • Asociación Los Parques de Villa Sol
  • Urb. Peregrinos del Señor
  • Urb. El Tumbo
  • Urb. Villa Sol II Etapa
  • Urb. Villa del Norte 2da Etapa
  • Urb. Villa del Norte 3ra Etapa
  • Urb. Villa del Norte 4ta Etapa
  • Urb. Villa Sol IV Etapa
  • Programa de Vivienda Los Olivos

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento - Créditos: Freepik.

La Molina

Sector 196

  • Urb. Sol de La Molina I Etapa
  • Urb. Sol de La Molina II Etapa
  • Urb. Las Lagunas de La Molina I Etapa
  • Urb. Las Lagunas de La Molina II Etapa
  • Urb. Las Lagunas de La Molina III Etapa
  • Urb. El Mástil de La Molina
  • Av. Elías Aparicio
  • Av. El Lindero
  • Av. La Molina
  • Av. Laguna Grande

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Santa Anita

Sector 77

  • Coop. Virgen de las Nieves
  • A. A. H. H. Terrazas de Santa Anita
  • A. H. Los Eucaliptos
  • A. H. Las Malvinas
  • A. H. Vista Alegre
  • A. H. Cristo Rey
  • A. H. Terrazas de Perales
  • A. A. H. H. Los Hijos de Perales
  • Coop. Manuel Correa
  • Coop. Santa Rosa de Quives
  • Urb. La Achirana I Etapa
  • P.J.J. Los Perales

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Prolongación El Rosal
  • A. H. Alto El Rosal
  • A. H. Mano de Dios
  • Urbanización A. H. P. I. Confraternidad Sect. 12 de Diciembre
  • Urbanización A. H. Proyecto Integración Confraternidad
  • Urbanización Agru. El Mirador del Futuro
  • Urbanización Agru. Roca Fuerte
  • A. H. Prolongación El Rosal
  • Sector Vista Alegre - Huáscar
  • AF Mano de Dios III etapa
  • A. H. Mano de Dios II etapa
  • Sector 12 de Diciembre
  • A. H. El Rosal Ampliac.
  • AF El Mirador del Futuro
  • AF Roca Fuerte
  • AV Señor Mirador
  • AF 10 de Abril
  • Proyecto Integral Confraternidad Sector D

Hora: 1 p. m. - 10 p. m.

Consejos ante el corte de agua

  • Almacena agua en recipientes limpios para consumo y necesidades básicas antes del corte.
  • Reserva agua en baldes para uso en baños y limpieza.
  • Mantén los envases bien tapados para evitar contaminación.
  • No olvides separar agua para mascotas y plantas.
  • Limita el uso de agua almacenada solo para lo indispensable.
  • No descartes agua después de fregar, podrías reutilizarla para el inodoro.
  • Ten listo alcohol en gel o toallas húmedas para la higiene de manos.
  • Evita abrir llaves innecesariamente durante la suspensión.
  • Supervisa siempre a los niños cerca de los depósitos de agua.
  • Una vez restablecido el servicio, deja correr el agua algunos minutos.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalSan Juan de LuriganchoLa MolinaLos Olivosperu-noticias

Más Noticias

Ni la Ley de pensiones ni su reglamento detendrán el octavo retiro AFP si es aprobado

Salió el reglamento de la Ley N° 32123. Este no solo no detendrá un octavo retiro AFP si es aprobado, sino que toma medidas en caso sea aprobado

Ni la Ley de pensiones

Indecopi ordena retiro de toallitas húmedas Cresse: lote fabricado representa riesgo para la salud

La Digemid dispuso la destrucción de un lote importado desde China tras detectarse fallas en las pruebas de control de calidad

Indecopi ordena retiro de toallitas

Se registró un temblor de magnitud 4.8 en Ucayali

Perú se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde ocurren el 80% de los terremotos más fuertes del mundo

Se registró un temblor de

Final del Mundial de los Desayunos con récord de votos: En menos de 24 horas Perú acumula más de 7 millones de votos

La competencia culinaria entre Perú y Venezuela concentra la atención de miles de usuarios que esperan cada novedad del certamen

Final del Mundial de los

César Acuña se victimiza y denuncia “cargamontón mediático” en su contra: “¿Qué les hago?”

En medio del escándalo por supuestos sobrecostos en la compra de patrulleros, el gobernador regional de La Libertad negó que su gestión haya cometido actos de corrupción

César Acuña se victimiza y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña se victimiza y

César Acuña se victimiza y denuncia “cargamontón mediático” en su contra: “¿Qué les hago?”

Juez que permitió viaje de Juan José Santiváñez resolverá pedido de impedimento de salida contra Betssy Chávez

Trenes de López Aliaga con asientos destruidos, sistemas de seguridad incompletos y fugas de agua que costaron US$100 mil: ¿pueden circular en Lima?

Amaño de partidos sería sancionado con hasta 8 años de prisión: Aprueban crear el delito de manipulación de resultados

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Comisión de Constitución del Congreso reabre el plazo de afiliación para postular a los comicios

ENTRETENIMIENTO

Estreno de ‘Luz de Luna

Estreno de ‘Luz de Luna 4′, final de ‘Eres mi Sangre’ y ‘Eres mi Bien’: ¿Cuánto rating hicieron el martes?

Christian Yaipén se emociona hasta las lágrimas con el debut actoral de su hijo Sebastián en ‘Luz de Luna 4’

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Alejandro Sanz en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

DEPORTES

Sergio Peña se defendió de

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”

Se reveló los tres criterios que tiene la FPF para elegir al nuevo DT de Perú para Eliminatorias 2030

Marcelo Martins quiere salir del retiro para jugar el repechaje al Mundial 2026 con Bolivia: “Me siento bien para volver”

¿Fin de la época dorada de la selección peruana? Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó esta Eliminatoria al Mundial 2026

Erick Noriega defendió el cambio generacional en Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Por algo estamos aquí”