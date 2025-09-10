Corte de agua para este viernes 12 de septiembre: ¿Dónde y qué distritos serán los afectados?

Sedapal informó las zonas de Lima afectadas con el corte de agua este 12 de septiembre - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció a través de sus redes sociales la interrupción programada del servicio de agua potable en sectores específicos de Lurín, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, medida que entrará en vigor el 11 de septiembre. El aviso detalla que los vecinos de estas zonas deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal.

De acuerdo con la empresa estatal, la decisión se debe a la ejecución de tareas de mantenimiento en infraestructuras consideradas vitales para el abastecimiento, buscando mejorar la calidad del suministro y asegurar una distribución más eficiente en los barrios involucrados.

Entre las acciones previstas destaca la limpieza de reservorios, una labor clave para mantener el sistema operativo en condiciones seguras. Sedapal sostiene que este mantenimiento periódico es indispensable para proteger la salud de los usuarios y garantizar un servicio confiable a la población.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Lurín

P. J. Julio C. Tello

Sector 459

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los Olivos

Sector 83

APV. América

APV. La Esperanza

APV. Los Olivos

APV. Residencial Los Olivos

APV. Suiza Peruana

Asociación de Vivienda Los Tulipanes

Asociación Los Parques de Villa Sol

Urb. Peregrinos del Señor

Urb. El Tumbo

Urb. Villa Sol II Etapa

Urb. Villa del Norte 2da Etapa

Urb. Villa del Norte 3ra Etapa

Urb. Villa del Norte 4ta Etapa

Urb. Villa Sol IV Etapa

Programa de Vivienda Los Olivos

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

Sector 196

Urb. Sol de La Molina I Etapa

Urb. Sol de La Molina II Etapa

Urb. Las Lagunas de La Molina I Etapa

Urb. Las Lagunas de La Molina II Etapa

Urb. Las Lagunas de La Molina III Etapa

Urb. El Mástil de La Molina

Av. Elías Aparicio

Av. El Lindero

Av. La Molina

Av. Laguna Grande

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Santa Anita

Sector 77

Coop. Virgen de las Nieves

A. A. H. H. Terrazas de Santa Anita

A. H. Los Eucaliptos

A. H. Las Malvinas

A. H. Vista Alegre

A. H. Cristo Rey

A. H. Terrazas de Perales

A. A. H. H. Los Hijos de Perales

Coop. Manuel Correa

Coop. Santa Rosa de Quives

Urb. La Achirana I Etapa

P.J.J. Los Perales

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. Prolongación El Rosal

A. H. Alto El Rosal

A. H. Mano de Dios

Urbanización A. H. P. I. Confraternidad Sect. 12 de Diciembre

Urbanización A. H. Proyecto Integración Confraternidad

Urbanización Agru. El Mirador del Futuro

Urbanización Agru. Roca Fuerte

Sector Vista Alegre - Huáscar

AF Mano de Dios III etapa

A. H. Mano de Dios II etapa

Sector 12 de Diciembre

A. H. El Rosal Ampliac.

AF El Mirador del Futuro

AF Roca Fuerte

AV Señor Mirador

AF 10 de Abril

Proyecto Integral Confraternidad Sector D

Hora: 1 p. m. - 10 p. m.

Consejos ante el corte de agua

Almacena agua en recipientes limpios para consumo y necesidades básicas antes del corte.

Reserva agua en baldes para uso en baños y limpieza.

Mantén los envases bien tapados para evitar contaminación.

No olvides separar agua para mascotas y plantas.

Limita el uso de agua almacenada solo para lo indispensable.

No descartes agua después de fregar, podrías reutilizarla para el inodoro.

Ten listo alcohol en gel o toallas húmedas para la higiene de manos.

Evita abrir llaves innecesariamente durante la suspensión.

Supervisa siempre a los niños cerca de los depósitos de agua.

Una vez restablecido el servicio, deja correr el agua algunos minutos.