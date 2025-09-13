Perú

Corte de agua para este 15 de septiembre por más de 10 horas: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal sugirió a los ciudadanos reunir agua con anticipación para satisfacer sus requerimientos esenciales mientras dure la interrupción del servicio

Por Alejandro Aguilar

Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

Sedapal anunció la interrupción programada del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Independencia y La Molina este lunes 15 de septiembre.

La suspensión responde a trabajos de mantenimiento en infraestructuras principales, cuyo objetivo es mejorar la calidad y eficiencia en la distribución del recurso para los habitantes de estas áreas.

Según indicó la empresa, la intervención principal incluirá labores de limpieza en reservorios, con el propósito de preservar el sistema de abastecimiento y garantizar la seguridad del suministro para los usuarios.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Mediante sus redes sociales, Sedapal precisó sobre los lugares que no contarán con el servicio. Además, detalló acerca de los horarios del corte.

Independencia

  • A. H. 5 de Abril
  • A. H. Luis Pardo
  • A. H. Leoncio Prado
  • A. H. Rumi Ñawi
  • U. Pop. Tahuantinsuyo

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Agru. Cristo Rey Ampliación 5

  • A. H. El Paraíso
  • A. H. Mano de Dios
  • A. H. Nueva Juventud
  • A. H. Nuevo Miguel Grau
  • A. H. Proyecto Integral Confraternidad
  • Agru. Reubicados de Santa Rosita
  • Agru. Reubicados de Santa Rosita III etapa
  • Agru. Santa Rosita II ampliación

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

Sedapal sugirió a los ciudadanos
Sedapal sugirió a los ciudadanos reunir agua con anticipación - Créditos: Freepik.

Sector 413

Agru. Cristo Rey Ampliación 5, A.H. El Paraíso, AF Santa Rosita III etapa

Cuadrante: Ampliación El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integral Confraternidad, Sector Los Ángeles II, A.H. Mano de Dios, Agru. Reubicados de Santa Rosita, AF Santa Rosita II Etapa

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

La Molina

Urb. Sol de La Molina 3ra etapa

Cuadrante: Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa

Hora: 2 a. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Miraflores

Sector 300

  • P.J. José María Arguedas
  • 5 de Mayo
  • Leoncio Prado
  • Virgen del Carmen
  • El Nazareno
  • Los Ángeles
  • P.J. 3 de Julio
  • 1° de Mayo
  • Virgen del Buen Paso
  • La Inmaculada
  • Antúnez de Mayolo

Sector 301:

  • P.J. 12 de Noviembre
  • A. H. Villa San Luis
  • Alfonso Ugarte
  • El Brillante
  • Buenos Milagros
  • Nuevo Horizonte
  • 28 de Mayo
  • San Francisco de la Cruz
  • 28 de Julio
  • Los Laureles
  • Ollantay
  • Miguel Grau
  • José Olaya
  • A. H. Ampliación Las Rocas
  • 15 de Setiembre
  • Las Malvinas
  • Víctor R. Haya de la Torre
  • Villa Los Ángeles

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

El corte de agua afectará
El corte de agua afectará a los residentes de varios distritos - Créditos: Freepik.

Sector 307

  • A.H. Buenos Aires
  • Juan Velasco Alvarado
  • Villa Bolívar
  • Villa Las Casuarinas
  • Los Pinos

Sector 308

  • A. H. Villa Limatambo
  • 1° de Enero
  • Las Lomas
  • Las Malvinas
  • Caminos de la Hermandad
  • Monte Bektu
  • 3 de Mayo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Cabe precisar que Sedapal actualiza de forma constante su programación mediante su canal de mensaje en Facebook, por lo que se recomienda a los usuarios a estar atentos.

