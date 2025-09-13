Corte de agua para este 15 de septiembre por más de 10 horas: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal anunció la interrupción programada del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Independencia y La Molina este lunes 15 de septiembre.
La suspensión responde a trabajos de mantenimiento en infraestructuras principales, cuyo objetivo es mejorar la calidad y eficiencia en la distribución del recurso para los habitantes de estas áreas.
Según indicó la empresa, la intervención principal incluirá labores de limpieza en reservorios, con el propósito de preservar el sistema de abastecimiento y garantizar la seguridad del suministro para los usuarios.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Mediante sus redes sociales, Sedapal precisó sobre los lugares que no contarán con el servicio. Además, detalló acerca de los horarios del corte.
Independencia
- A. H. 5 de Abril
- A. H. Luis Pardo
- A. H. Leoncio Prado
- A. H. Rumi Ñawi
- U. Pop. Tahuantinsuyo
Hora: 12 m - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
Agru. Cristo Rey Ampliación 5
- A. H. El Paraíso
- A. H. Mano de Dios
- A. H. Nueva Juventud
- A. H. Nuevo Miguel Grau
- A. H. Proyecto Integral Confraternidad
- Agru. Reubicados de Santa Rosita
- Agru. Reubicados de Santa Rosita III etapa
- Agru. Santa Rosita II ampliación
Hora: 9 a. m. - 8 p. m.
Sector 413
Agru. Cristo Rey Ampliación 5, A.H. El Paraíso, AF Santa Rosita III etapa
Cuadrante: Ampliación El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integral Confraternidad, Sector Los Ángeles II, A.H. Mano de Dios, Agru. Reubicados de Santa Rosita, AF Santa Rosita II Etapa
Hora: 9 a. m. - 8 p. m.
La Molina
Urb. Sol de La Molina 3ra etapa
Cuadrante: Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa
Hora: 2 a. m. - 11:50 p. m.
San Juan de Miraflores
Sector 300
- P.J. José María Arguedas
- 5 de Mayo
- Leoncio Prado
- Virgen del Carmen
- El Nazareno
- Los Ángeles
- P.J. 3 de Julio
- 1° de Mayo
- Virgen del Buen Paso
- La Inmaculada
- Antúnez de Mayolo
Sector 301:
- P.J. 12 de Noviembre
- A. H. Villa San Luis
- Alfonso Ugarte
- El Brillante
- Buenos Milagros
- Nuevo Horizonte
- 28 de Mayo
- San Francisco de la Cruz
- 28 de Julio
- Los Laureles
- Ollantay
- Miguel Grau
- José Olaya
- A. H. Ampliación Las Rocas
- 15 de Setiembre
- Las Malvinas
- Víctor R. Haya de la Torre
- Villa Los Ángeles
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Sector 307
- A.H. Buenos Aires
- Juan Velasco Alvarado
- Villa Bolívar
- Villa Las Casuarinas
- Los Pinos
Sector 308
- A. H. Villa Limatambo
- 1° de Enero
- Las Lomas
- Las Malvinas
- Caminos de la Hermandad
- Monte Bektu
- 3 de Mayo
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Cabe precisar que Sedapal actualiza de forma constante su programación mediante su canal de mensaje en Facebook, por lo que se recomienda a los usuarios a estar atentos.