Corte de agua para este 15 de septiembre por más de 10 horas: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

Sedapal anunció la interrupción programada del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Independencia y La Molina este lunes 15 de septiembre.

La suspensión responde a trabajos de mantenimiento en infraestructuras principales, cuyo objetivo es mejorar la calidad y eficiencia en la distribución del recurso para los habitantes de estas áreas.

Según indicó la empresa, la intervención principal incluirá labores de limpieza en reservorios, con el propósito de preservar el sistema de abastecimiento y garantizar la seguridad del suministro para los usuarios.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Mediante sus redes sociales, Sedapal precisó sobre los lugares que no contarán con el servicio. Además, detalló acerca de los horarios del corte.

Independencia

A. H. 5 de Abril

A. H. Luis Pardo

A. H. Leoncio Prado

A. H. Rumi Ñawi

U. Pop. Tahuantinsuyo

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Agru. Cristo Rey Ampliación 5

A. H. El Paraíso

A. H. Mano de Dios

A. H. Nueva Juventud

A. H. Nuevo Miguel Grau

A. H. Proyecto Integral Confraternidad

Agru. Reubicados de Santa Rosita

Agru. Reubicados de Santa Rosita III etapa

Agru. Santa Rosita II ampliación

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

Sedapal sugirió a los ciudadanos reunir agua con anticipación - Créditos: Freepik.

Sector 413

Agru. Cristo Rey Ampliación 5, A.H. El Paraíso, AF Santa Rosita III etapa

Cuadrante: Ampliación El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integral Confraternidad, Sector Los Ángeles II, A.H. Mano de Dios, Agru. Reubicados de Santa Rosita, AF Santa Rosita II Etapa

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

La Molina

Urb. Sol de La Molina 3ra etapa

Cuadrante: Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa

Hora: 2 a. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Miraflores

Sector 300

P.J. José María Arguedas

5 de Mayo

Leoncio Prado

Virgen del Carmen

El Nazareno

Los Ángeles

P.J. 3 de Julio

1° de Mayo

Virgen del Buen Paso

La Inmaculada

Antúnez de Mayolo

Sector 301:

P.J. 12 de Noviembre

A. H. Villa San Luis

Alfonso Ugarte

El Brillante

Buenos Milagros

Nuevo Horizonte

28 de Mayo

San Francisco de la Cruz

28 de Julio

Los Laureles

Ollantay

Miguel Grau

José Olaya

A. H. Ampliación Las Rocas

15 de Setiembre

Las Malvinas

Víctor R. Haya de la Torre

Villa Los Ángeles

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

El corte de agua afectará a los residentes de varios distritos - Créditos: Freepik.

Sector 307

A.H. Buenos Aires

Juan Velasco Alvarado

Villa Bolívar

Villa Las Casuarinas

Los Pinos

Sector 308

A. H. Villa Limatambo

1° de Enero

Las Lomas

Las Malvinas

Caminos de la Hermandad

Monte Bektu

3 de Mayo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Cabe precisar que Sedapal actualiza de forma constante su programación mediante su canal de mensaje en Facebook, por lo que se recomienda a los usuarios a estar atentos.