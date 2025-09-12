Corte de agua en Lima el 13 de septiembre: Este distrito se quedará sin el servicio de Sedapal

El sábado 13 de septiembre, vecinos de distintas zonas de Lima Metropolitana afrontarán un corte en el servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorios programados por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad garantizar la calidad del agua y asegurar el adecuado funcionamiento de la red de abastecimiento.

El corte de agua se prolongará por un lapso de hasta 12 horas en algunas áreas. Por ello, se recomienda a los usuarios almacenar el recurso con anticipación y administrarlo de manera responsable durante el tiempo que dure la suspensión.

¿En qué distrito habrá corte de agua?

Ate

Este sábado se realizará la interrupción del servicio de agua potable en el distrito de Ate, debido a trabajos de limpieza de reservorio. El corte afectará al A.H. Huaycán zona T, UCV 219, 220, 221, 222 y 223 (Sector 151), iniciando a las 2:00 p.m. y restableciéndose progresivamente a partir de las 11:50 p.m. del mismo día.

Asimismo, se llevará a cabo otro corte del servicio en las zonas de A.H. Huaycán, zona S, UCV 208, 210, 215 y 218 (Sector 151), desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del mismo día.

¿Cómo ahorrar agua?

Ahorrar agua es fundamental tanto para el cuidado del medio ambiente como para reducir costos en el hogar. Aquí te dejo algunos consejos:

Revisa las fugas : Una de las principales formas de desperdiciar agua es a través de las fugas. Revisa grifos, duchas, inodoros y tuberías en busca de fugas. Si encuentras alguna, repárala de inmediato. Incluso una fuga pequeña puede desperdiciar litros de agua al día.

Instala dispositivos de ahorro de agua : Coloca duchas y grifos de bajo flujo para reducir el consumo de agua al ducharte o lavar las manos. Los inodoros de doble descarga también son útiles para controlar la cantidad de agua utilizada.

Cierra el grifo mientras no lo uses : Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o frotas los platos. Esto puede ahorrar una gran cantidad de agua durante el día.

Usa electrodomésticos eficientes : Los electrodomésticos con clasificación eficiente en consumo de agua , como las lavadoras o los lavavajillas, consumen menos agua y energía. Asegúrate de usarlos con cargas completas para aprovechar al máximo el ciclo.

Aprovecha el agua de lluvia : Si vives en una zona donde llueve con frecuencia, considera instalar un sistema de recolección de agua de lluvia para usarla en riego o para lavar el automóvil.

Riega las plantas con moderación : Riega las plantas temprano por la mañana o al final del día, cuando la evaporación es menor. Usa un sistema de riego por goteo , que entrega agua directamente a las raíces de las plantas y minimiza el desperdicio.

Baja la temperatura en la ducha : Las duchas largas con agua caliente no solo consumen mucha agua, sino que también incrementan el consumo de energía. Tomar duchas más cortas y a temperaturas moderadas puede ayudar a ahorrar.

Lava la ropa de manera eficiente : Utiliza la lavadora solo cuando tengas suficiente ropa para llenar el tambor. Opta por ciclos de lavado más cortos y eficientes si tu lavadora lo permite.

Usa un cubo para lavar el coche: En lugar de utilizar la manguera, usa un cubo con agua para lavar el coche. Esto reduce significativamente el gasto de agua.