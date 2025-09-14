Perú

Perú toma la presidencia del Subcomité de Comercio Pesquero de la FAO

El país, a través de Sanipes y el Ministerio de la Producción, tendrá un rol clave en la definición de estándares internacionales de inocuidad, sostenibilidad y trazabilidad en el comercio pesquero y acuícola

Será Sanipes, entidad vinculada a Produce, la que ejercerá esta representación. Foto: Sanipes

Perú ha sido elegido para encabezar el Subcomité de Comercio Pesquero (COFI:FT) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La representación la asume la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), institución que depende del Ministerio de la Producción. Con este cargo, el país refuerza su papel en la toma de decisiones globales sobre comercio pesquero y acuícola.

El nombramiento posiciona a Perú como un referente en la agenda internacional de pesca, ampliando su capacidad de influir en temas vinculados con la inocuidad, la sostenibilidad y la competitividad del sector. Además, supone una oportunidad para fortalecer la coordinación nacional e incrementar la presencia del país en mercados internacionales.

Reconocimiento internacional

El ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, resaltó la importancia de esta designación al señalar: “Este liderazgo internacional es un reconocimiento al esfuerzo que viene realizando el Perú para garantizar la inocuidad y sostenibilidad de sus recursos pesqueros y acuícolas. Asumimos este reto con la firme convicción de que nuestra participación activa contribuirá a posicionar mejor a nuestros productores en los mercados internacionales y a fortalecer la gobernanza pesquera a nivel global”.

El cargo permitirá al país participar de manera activa en procesos de cooperación técnica, en la discusión de medidas sanitarias y en la consolidación de certificaciones que refuercen la confianza de los mercados externos. De esta manera, Perú tendrá una voz más influyente en las negociaciones internacionales sobre trazabilidad y prácticas responsables en el comercio de recursos marinos.

El puesto le dará a Perú un papel activo en la cooperación técnica y en la definición de estándares sanitarios y de certificación. Foto: Sanipes

Sanipes y el liderazgo nacional

La presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, agradeció la confianza depositada en el país y subrayó la importancia de la pesca y la acuicultura como motores del desarrollo. Según explicó, estas actividades no solo generan empleo y dinamizan la economía, sino que también son fundamentales para la seguridad alimentaria mundial.

“Nuestro país, a través del Ministerio de la Producción y puntualmente Sanipes, tiene como fin garantizar la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas con el fortalecimiento de la gestión sanitaria y actividades operativas enfocadas en análisis de riesgo”, manifestó. Además, resaltó que el Perú ejercerá la presidencia del COFI:FT como un actor comprometido con la gobernanza pesquera y el comercio sostenible.

Compromisos asumidos

El liderazgo peruano en el Subcomité implica responsabilidades concretas. Entre ellas se encuentran revisar y comentar los documentos preparatorios de cada sesión, apoyar en la organización de la próxima reunión, y servir de enlace entre los grupos regionales y la secretaría. Asimismo, corresponde al país contribuir en la búsqueda de una representación geográfica más equilibrada en este espacio multilateral.

Al respecto, Mónica Saavedra destacó: “Asumimos este reto con el propósito de trabajar con todos los miembros para alcanzar objetivos que permitan continuar consolidando al Subcomité como un espacio de diálogo constructivo y acción efectiva en beneficio del comercio de los productos de la pesca y la acuicultura a nivel mundial”. Estas funciones consolidan el rol de Perú como facilitador de consensos y articulador de propuestas en beneficio de toda la comunidad internacional.

Mónica Saavedra, titular de Sanipes, destacó la confianza otorgada al país y la relevancia de la pesca y acuicultura para el desarrollo. Foto: Sanipes

Sobre el COFI:FT

El Subcomité de Comercio Pesquero de la FAO se reúne cada dos años y constituye un espacio de debate especializado en aspectos económicos y de mercado de los productos pesqueros y acuícolas. Entre los temas que aborda se incluyen la postcosecha, la evolución de los mercados y los desafíos comerciales que enfrentan los países miembros.

Entre sus principales funciones destacan la evaluación de las tendencias globales de pesca y acuicultura, la formulación de recomendaciones para fortalecer la participación de los países en el comercio, y la promoción de estándares internacionales en calidad, inocuidad, trazabilidad e inspección. Asimismo, fomenta la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCRF) y busca impulsar cadenas de valor sostenibles en beneficio de la seguridad alimentaria global.

