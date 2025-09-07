Piura: oleajes anómalos afectaron la captura de anchoveta en el primer semestre del año

Los oleajes anómalos causaron una caída de 45% en el desembarque de anchoveta en Piura durante el primer semestre del año. - Crédito Composición Infobae/Andina

La pesca tiene un rol central en la economía de Piura: al 2024, contribuyó con el 2.5% del PBI regional y generó alrededor de 23 mil empleos directos e indirectos. Asimismo, Piura representa 32% del desembarque destinado a consumo humano directo a nivel nacional y 18% del total exportado por el sector. Sin embargo, la región enfrenta riesgos importantes vinculados a fenómenos climáticos. Por ello, es necesario implementar medidas de prevención y sistemas de alerta temprana.

Desempeño del sector

En el primer semestre del año, el sector creció 93.5%. Por un lado, la pesca destinada a consumo humano directo creció 103% ante mayores desembarques de productos como pota. Esto fue compensado por una caída de la pesca de anchoveta destinada a consumo indirecto (preparación de harinas de pescado), la cual se redujo 45% ante la presencia de oleajes anómalos que derivaron en cierres transitorios de los principales puertos de la región.

La pesca para consumo humano directo en Piura aumentó 103%, impulsada por mayores desembarques de pota. - Crédito: IPE

La pota, que representa el 45% del desembarque destinado al consumo local en Piura, fue escasa en 2024. Este resultado se explicó, en parte, por la operación de embarcaciones chinas en el límite del mar peruano que, según la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), no cumplieron con la obligación de portar el sistema de rastreo satelital. Como resultado, el desembarque se redujo casi tres veces, al pasar de 570 mil toneladas en 2023 a solo 152 mil en 2024. Esta menor disponibilidad elevó el precio de la pota de S/4 a S/18 por kilo, afectando tanto al consumo interno como a las exportaciones. No obstante, en el primer semestre de 2025, el desembarque en Piura alcanzó 299 mil toneladas, más del doble de todo lo registrado durante 2024.

La pota escaseó en 2024, tras una reducción del desembarque de 570 mil a 152 mil toneladas frente a la actividad de embarcaciones extranjeras. - Crédito: IPE

Por su parte, el desembarque de anchoveta se redujo 45% en el primer semestre debido a factores climáticos. Durante 2025, pese a la normalización de la temperatura, los oleajes anómalos registrados en la costa norte obligaron a las autoridades a disponer cierres temporales en los principales puertos como Paita y Bayóvar, lo que limitó el desarrollo de la actividad.

Perspectivas en la región

Las perspectivas de la pesca en Piura están condicionadas a la presencia constante de riesgos climáticos y el avance de la pesca ilegal. La ocurrencia de nuevos episodios de El Niño o de oleajes anómalos podría generar cierres parciales de puertos, así como reducir la disponibilidad de los recursos pesqueros, con efectos sobre los trabajadores del sector y los envíos al exterior. A ello se suma la presión de la pesca ilegal que, según la FAO, ocasiona pérdidas superiores a S/ 1.2 mil millones por año y compromete la sostenibilidad de especies como la anchoveta y la pota.

En este escenario, para asegurar la sostenibilidad del sector en la región, se torna urgente la modernización de la infraestructura portuaria para una mayor resiliencia ante fenómenos climáticos; además es necesario mayor fiscalización para promover la sostenibilidad de la pesca artesanal.

(*) Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Yamilet Senosaín.