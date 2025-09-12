Pesca de calamar gigante: Produce adelanta cuota de más de 42 mil toneladas y anuncia mesa técnica nacional

Pesca de calamar gigante: Gobierno libera saldo de cuota ampliada y anuncia mesa técnica nacional. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de la Producción (Produce) anunció el adelanto de la extracción de 42.432 toneladas de calamar gigante, medida que representa el 52 % de la cuota ampliada para la segunda fase de 2025. El objetivo es garantizar la continuidad de la actividad pesquera artesanal de este recurso estratégico y preservar la sostenibilidad de la cadena productiva.

El anuncio fue realizado en Piura por el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, durante una reunión en el Colegio de Ingenieros del Perú. En la cita participaron alrededor de 300 representantes de gremios, cooperativas, asociaciones y organizaciones sociales de pescadores artesanales (OSPAs), quienes plantearon propuestas y preocupaciones sobre la actividad pesquera de la pota.

pota - calamar gigante

Ampliación de la cuota

La cuota anual de calamar gigante para 2025 fue fijada inicialmente en 421.000 toneladas. Sin embargo, el 25 de agosto se amplió a 504.000 toneladas, es decir, un incremento de 82.000 toneladas. Esta nueva cantidad se dividió en dos etapas: la primera, programada del 25 de agosto al 31 de octubre, autorizó la extracción de 39.594 toneladas (48 % de la cuota ampliada). La segunda, prevista entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, contemplaba la captura de 42.432 toneladas (52 %).

No obstante, la primera etapa concluyó de manera anticipada el pasado 10 de septiembre, debido a que la cuota autorizada fue alcanzada en pocas semanas. Ante este escenario, y con la recomendación científica del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Produce decidió adelantar la segunda fase, lo que permitirá iniciar la pesca de las últimas 42.432 toneladas antes de lo previsto.

pota - calamar gigante

Respaldo técnico y sostenibilidad

“Gracias a la recomendación científica del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), en los próximos días oficializaremos el adelanto de esta segunda etapa, con el fin de asegurar la continuidad de la actividad pesquera artesanal del calamar gigante con pleno respeto a la sostenibilidad”, señaló Barrientos.

El viceministro precisó que la implementación de esta medida estará acompañada de disposiciones que garanticen un proceso ordenado. Asimismo, indicó que se esperará el retorno de las embarcaciones que permanecen en altamar para dar inicio formal a la segunda etapa de captura, evitando una presión inmediata sobre los desembarcaderos.

Mesa técnica nacional

Durante el encuentro en Piura, Produce también anunció la creación de una mesa técnica nacional que integrará a representantes de la pesca artesanal, la industria, la comunidad científica y las autoridades regionales. Este espacio tendrá como finalidad evaluar los desafíos de la pesquería de pota en el corto, mediano y largo plazo.

“Será un espacio técnico de diálogo y planificación que permitirá fortalecer la competitividad, mejorar el ordenamiento y garantizar la sostenibilidad de este recurso que sustenta a miles de familias”, subrayó Barrientos durante su intervención.

Sede del Ministerio de la Producción. Foto: Gobierno del Perú

Refuerzo de la fiscalización

En materia de fiscalización, el Ministerio de la Producción adelantó que se reforzarán los mecanismos de control en todo el litoral. Las medidas incluyen la instalación de cámaras en el 100 % de los desembarcaderos pesqueros artesanales, el uso de drones de alta definición y la creación de un grupo especial dedicado a la atención de denuncias.

“De día y de noche estaremos vigilando, porque nuestro objetivo es proteger el recurso y la economía de los pescadores”, afirmó el viceministro, quien remarcó que la lucha contra la pesca ilegal y el cumplimiento de las cuotas establecidas son claves para el éxito de la política pesquera.

Pota calamar gigante

Participación multisectorial

La reunión en Piura contó con la presencia de diversas autoridades y especialistas. Acompañaron al viceministro el director general de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce, funcionarios del Imarpe, el contralmirante Jorge Guillermo Calizaya Portal —comandante de la Primera Zona Naval de la Marina de Guerra del Perú—, el capitán de puerto de Paita y el director regional de la Producción de Piura.

Con estas acciones, el Ministerio de la Producción reafirmó su compromiso de impulsar una pesca sostenible y ordenada, fortaleciendo a uno de los sectores más importantes de la economía pesquera artesanal del Perú. El calamar gigante, además de ser un recurso de alto valor para el mercado internacional, constituye un motor económico para miles de familias en las regiones costeras.