Movilización por las AFP: Estos son los pedidos de los afiliados al SPP

Los afiliados piden el retiro AFP de hasta 4 UIT, pero también otras medidas. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Atención, afiliados. Se está realizando la concentración pactada de la marcha contra la AFP, una movilización que se originó y planeo luego de que se promulgó el reglamento de la reforma de pensiones que incluída una serie de medidas que estos ciudadanos consideraron que les afectaban.

En Lima la marcha ha empezado en Plaza San Martín a las 9:00 a. m.

En Piura el lugar es el Parque Infantil, a las 3:00 p. m.

En Trujillo la concentración se dará en la Plaza Mayor, a las 3:00 p. m.

En Puno se espera que empiecen en el Parque Pino, a las 3:00 p. m.

¿Pero qué pide la marcha? Como se sabe, uno de los promotores de la marcha es la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP, que pide que el Congreso debata y autorice el retiro de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de los fondos de pensiones para cada afiliado. Pero también dentro del pedido está la derogación de la reforma de pensiones.

La movilización pedirá el acceso libre hasta a 4 UIT de las cuentas privadas de pensiones. - Crédito AP Photo/Rodrigo Abd

La reforma y los puntos en discusión

Si bien el pedido de la marcha AFP es en gran parte para poder aprobar el octavo retiro AFP —que permitiría sacar hasta 4 UIT (S/21 mil 400), del cual ya hay 19 proyectos de ley que piden esto—, también incluye la derogación de la reforma de pensiones.

Así, estos son algunos de los puntos de esta reforma que se piden que se derogen; es decir, que no se aplique y se desechen:

La prohibición general de retiros totales o parciales de los fondos acumulados en las cuentas de las AFP

El aumento de la edad para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada (REJA) de 50 a 55 años

La obligación impuesta a los trabajadores independientes de aportar de manera obligatoria al sistema previsional

La carga que se impone al Estado para completar los recursos necesarios para el pago de pensiones, debido al denominado “aporte por consumo”

La afiliación automática al Sistema Privado de Pensiones (SPP) desde los 18 años, salvo que el afiliado manifieste otra voluntad

La eliminación de la posibilidad de retiro del 95.5% del fondo acumulado para menores de 40 años o nacidos después de 1985

La creación de una pensión mínima financiada con dinero público, lo que evidencia la ineficiencia de las AFP

La sustitución de la antigua comisión única por remuneración por una comisión anual sobre el saldo acumulado, que puede variar entre el 0,68% y 1,25%

La incorporación de entidades financieras como bancos y cajas como administradoras de fondos previsionales, lo cual representa un riesgo para los afiliados debido a las limitaciones en la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos.

El Congreso lleva 19 proyectos de ley presentados que piden el retiro AFP de hasta 4 UIT. El año pasado aprobó una reforma de pensiones que es contrario a estos ánimos. - Crédito Congreso

¿Los retiros AFP están prohibidos?

Los retiros AFP libres para todos los afiliados, actualmente no están autorizados, pero no necesariamente están prohibidos. Como señaló a Infobae Perú Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) y especialista en pensiones, “en este reglamento no se pone freno a eso. (..) Una ley se cambia con otra ley”.

Es más,el reglamento aprobado se prepara para una eventual aprobación, dado que señala que si el afiliado retira sus fondos (sin incluir los retiros para créditos hipotecarios y por cáncer) no podrá acceder a la pensión mínima de S/600. Es decir, solo los desincentiva.