Marcha contra la reforma de la Ley de Pensiones y AFPs, hoy sábado 13 de septiembre

La marcha tendrá lugar de concentración en la Plaza San Martín este sábado. - Crédito Difusión

Hoy en Lima, desde las 9:00 a. m. en la Plaza San Martín, se empezarán a reunir cientos de afiliados del Sistema Privado de Pensiones en protesta por la reforma de pensiones y su recientemente aprobada reglamentación.

Los pedidos son variados, entre los cuales destaca también el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400). Si bien desde el año pasado entraron en vigencia varias de las nuevas medidas que planteó Fuerza Popular en su propuesta de “modernización” del sistema de pensiones peruano, con la salida del reglamento y la confirmación de que los trabajadores independientes empezarán a aportar desde el 2028, la ciudadanía ha empezado a pronunciarse y hacerse eco en contra de la medida.

Pero la marcha no solo será en Lima, otras regiones se van sumando y lo que piden los afiliados son variados, pero enfocados en la mejora del sistema de pensiones peruano, sobre todo de cara a las nuevas elecciones 2026.

Hay 19 proyectos de retiro AFP para todos los afiliados sin condiciones. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Marchas AFP en Perú

Atención, afiliados. Las movilizaciones por el retiro AFP no solo serán en Lima. Estas también están programadas para este sábado 13 de septiembre en las siguientes ciudades y horarios:

Lima: Plaza San Martín, 9:00 a. m.

Piura: Parque Infantil, 3:00 p. m.

Trujillo: Plaza Mayor, 3:00 p. m.

Puno: Parque Pino, 3:00 p. m.

Como se sabe, uno de los promotores de la marcha es la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP, que pide que el Congreso debata y autorice el retiro de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de los fondos de pensiones para cada afiliado. Ya hay 19 proyectos de ley que piden esto presentados en el Congreso.

La movilización pedirá el acceso libre hasta a 4 UIT de las cuentas privadas de pensiones. - Crédito AP Photo/Rodrigo Abd

¿Cómo va el retiro AFP?

¿Cómo ha quedado el tema del retiro AFP? Esta es la situación y posición de cada actor en involucrado en la discusión del retiro AFP:

Comisión de Economía : Victor Flores ha escuchado los pedidos de los congresistas, pero resaltó que su comisión será muy ‘técnica’. Recientemente se reunión también con la SBS, pero no se sabe si conversó sobre el retiro AFP per se. Aún no agenda el debate, pero reveló que tiene a tres grupos de trabajos y expertos analizando la viabilidad

Congresitas por el retiro AFP : Darwin Espinoza ha pedido que se debate el retiro AFP, que se priorice, y se pueda dar un resultado, ya se aprobatorio o no, para dejar de tener a los afiliados en vilo. Guido Bellido por su parte, presento su predictamen de retiro AFP para que se debata. José Luna consideró por su lado que la reforma de pensiones no detendrá el pedido por las 4 UIT

Reforma de pensiones : El reglamento de la reforma de pensiones ya se promulgó. La norma prohibía los retiros AFP, pero como no es suficiente para detener nuevos proyectos, ahora el reglamento desincentiva el retiro: los que saquen fondos no podrán tener pensión mínima de S/600

MEF : Raúl Pérez-Reyes ha afirmado que observará el retiro AFP si se aprueba. Se entiende que ven la posibilidad de que sí se llegue a aprobar esta medida en el Congreso

Infobae Perú: en declaraciones a este medio, : en declaraciones a este medio, Noelia Bernal, experta en pensiones , consideró que el reglamento de pensiones no detendrá el retiro AFP si se aprueba

Darwin Espinoza y otros congresistas chocaron con el presidente de la Comisión de Economía por el retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Captura del Congreso

Se debe agregar que, además, la Mesa directiva del Congreso también tiene relación fuerte con el retiro AFP, sobre todo estos dos congresistas:

José Jerí de Somos Perú : El presidente del Congreso reveló que “no es momento” para hablar del retiro AFP. Sin embargo, como recordó Infobae Perú, este es autor de un proyecto de retiro de AFP de hasta 4 UIT

Ilich López de Acción Popular: El ahora miembro de la mesa directiva del Congreso se había comprometido a promover un dictamen de medidas relacionadas a la AFP (se entendía que dentro estaría un retiro AFP) cuando se reglamentara la reforma de pensiones, lo que ya pasó. Están pendientes las siguiente acciones de López.