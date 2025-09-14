Perú

Incendio en la Vía Expresa deja conmovedora escena: policía abraza a taxista que perdió su herramienta de trabajo

El siniestro detuvo el Metropolitano y generó largas colas. Sin embargo, más allá de las molestias y posibles inconvenientes, fue el gesto de consuelo el que se volvió viral en redes sociales

Camila Calderón

PNP consuela a taxista que perdió su vehículo. | TV Perú

La escena de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) abrazando a un taxista que acababa de perder su vehículo en un incendio en plena Vía Expresa marcó la jornada de Lima el jueves 11 de septiembre. El hecho detonó una reacción colectiva en las redes sociales y reavivó el debate sobre el rol humano de las fuerzas de seguridad

El incidente se desató alrededor de las 15:30 horas, en la salida 4 de la Vía Expresa de Paseo de La República, cerca de la intersección con la avenida Andrés Aramburú, en el límite entre San Isidro y Surquillo. Un denso humo interrumpió la circulación de vehículos y buses del Metropolitano tras el inicio de un incendio en un sedán blanco utilizado como taxi, reportó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú.

Testigos informaron que la emergencia obligó a detener el tránsito por varios minutos, generando largas filas de automóviles. Los bomberos movilizaron cuatro unidades —M28-1, M4-1, MED11-3 y M11-5— para enfrentar el fuego, tal como confirmó la Compañía de Bomberos en su reporte oficial. El siniestro, ocurrido en una de las arterias viales más concurridas de la capital peruana, afectó tanto al flujo vehicular como al servicio de transporte público.

La ATU informó mediante un comunicado a las redes y medios que “se presentan demoras en la llegada de los buses, en sentido sur a norte, debido a la obstrucción de la vía mixta por la presencia de vehículos de emergencia que atienden un incidente en la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo.”

Policía consoló a taxista al que se le incendió su vehículo en la vía Expresa. | Fotocomposición: infobae perú

Testigos develaron que el conductor del taxi logró salir ileso, habiendo rescatado únicamente algunos documentos personales antes de que su automóvil quedara completamente destruido. El hombre, visiblemente afectado, estuvo acompañado de efectivo de la PNP. Sin conocerse si fue un pedido o por iniciativa propia, ambos terminaron abrazándose.

La acción espontánea del policía fue captada en imágenes y videos por personas presentes en el lugar, quienes la difundieron rápidamente en redes sociales. El gesto del agente fue interpretado por muchos en redes como un ejemplo tangible de empatía por parte de la fuerza policial.

El hecho coincidió con la hora pico de tránsito en el centro de Lima, lo que multiplicó el impacto de la emergencia sobre cientos de pasajeros y conductores. La Policía Nacional del Perú acordonó el área y desplazó el tránsito, mientras que los bomberos anunciaron el control total de las llamas poco después de las 19:00 horas.

De acuerdo a TV Perú, tanto la policía como el cuerpo de bomberos continúan investigando el origen del fuego que consumió el taxi. Sin embargo, se presume que se habría originado ante la explosión del tanque de gas. No se han registrado víctimas ni lesionados más allá del impacto económico para el taxista.

Canales de emergencia

Ante incidentes similares, las autoridades recomiendan tener a la mano los números de emergencia en Lima Metropolitana:

  • Policía Nacional del Perú (PNP): 105
  • Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias): 106
  • Sutran: 0800 12345 (línea gratuita)
  • MTC (consultas y denuncias viales): 01 615 7800, opción 1
  • Línea 113 Salud: 113

