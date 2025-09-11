Perú

Cierre de la avenida Universitaria para construir Vía Expresa Norte: desvíos y nuevas rutas para conductores

El plan de desvío vehicular se aplica durante 75 días entre Tomás Valle y Angélica Gamarra para facilitar la construcción de la nueva calzada central para unir los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y Comas

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Cierran vías auxiliares de la
Cierran vías auxiliares de la avenida Universitaria por obras de la Vía Expresa Norte| Emape

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el inicio de las obras de la Vía Expresa Norte. De esta manera, Emape informó el cierre de las vías auxiliares de la avenida Universitaria como parte del plan de desvío vehicular desde este jueves 11 de septiembre. Esta intervención forma parte de un proyecto integral que busca modernizar el transporte público y mejorar los tiempos de viaje para más de cinco millones de habitantes de la capital.

El cierre afecta ambos sentidos en el tramo que va desde la avenida Tomás Valle hasta Angélica Gamarra y tendrá una duración estimada de 75 días, según precisó Carlos Espinoza, gerente de Infraestructura de Emape. Es decir, esta vía se volvería a reaperturar el próximo 25 de noviembre de 2025.

Cierre parcial de la avenida
Cierre parcial de la avenida Universitaria para construir Vía Expresa Norte: conoce el plan de desvío, según MML

Plan de desvío

De acuerdo con el plan de circulación, los vehículos privados deberán utilizar los dos carriles habilitados en las vías auxiliares, mientras que los buses de transporte público y camiones de carga harán uso de dos carriles en las vías principales. Personal de tránsito y señalización informativa han sido desplegados en la zona para orientar a los conductores y evitar mayores complicaciones.

En la berma central ya comenzaron los trabajos de movimiento de tierras, etapa inicial para la futura construcción del pavimento de concreto que tendrá una extensión de 8,7 kilómetros. La nueva Vía Expresa Norte contará con un carril exclusivo por sentido para buses del Metropolitano, cada uno de cuatro metros de ancho, así como un carril de adelantamiento en cada estación para optimizar el flujo de las rutas directas.

Vía Expresa Norte comenzará en
Vía Expresa Norte comenzará en la avenida metropolitana. (Foto referencial Andina)

Vía Expresa Norte

El proyecto de la Vía Expresa Norte contempla la construcción de una calzada central de concreto de casi nueve kilómetros. Esta vía contará con carriles diferenciados para buses del Metropolitano, además de espacios específicos para maniobras y adelantamientos en las estaciones. El plan incluye la edificación de 15 estaciones que irán desde José Granda, en San Martín de Porres, hasta la avenida Metropolitana, en Comas.

Dentro de los trabajos previstos, destacan la implementación de cuatro intercambios viales principales en los cruces de José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre, como parte del objetivo de descongestionar el tránsito en Lima norte. También se incluirán nuevas intersecciones semaforizadas con prioridad para el transporte público y cruces peatonales adaptados con criterios de accesibilidad.

La municipalidad sostiene que la Vía Expresa Norte será una obra fundamental para mejorar la movilidad y los tiempos de viaje en una de las zonas con mayor carga vehicular de la ciudad. Las autoridades recomiendan a conductores y usuarios de transporte público informarse sobre las rutas alternativas y programar sus desplazamientos con anticipación mientras duren los trabajos.

El objetivo de la Vía Expresa Norte es conectar los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y Comas. De acuerdo con las declaraciones a RPP Noticias, la presidenta ejecutiva de Emape, Jessica Villegas Vásquez, la obra deberá concluirse antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Aunque esperan que la primera etapa esté lista para el 2026 y así continuar con las demás construcciones.

Temas Relacionados

Vía Expresa NorteMMLAvenida Universitariaperu-noticias

Más Noticias

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

La influencer venezolana recurrió a su equipo jurídico para denunciar la difusión no consentida del material, advirtiendo que la publicación del contenido constituye una grave violación a su privacidad y puede ser sancionada por la ley

Isabella Ladera inicia acciones legales

Perú tendría “paraísos fiscales”: Congreso aprueba crear Zonas Económicas Especiales Privadas

Luego de cuatro años y una observación del Ejecutivo, el Congreso logró aprobar régimen que dara exoneración total del impuesto de renta por cinco años

Perú tendría “paraísos fiscales”: Congreso

Mincul niega que obra teatral ‘El Rincón de los Muertos’ sea calificada como ‘espectáculo cultural’ por abordar represión en protestas contra Dina Boluarte

De acuerdo al Ministerio de Cultura, la obra ‘El Rincón de los Muertos’, “trata de hechos recientes y sensibles para gran parte de la sociedad”

Mincul niega que obra teatral

Operativo del Mincul y la PNP retiró invasiones que ponían en peligro las Líneas de Nasca y Palpa

La intervención permitió recuperar un sector arqueológico afectado por construcciones ilegales en Río Grande, Ica

Operativo del Mincul y la

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

La conductora minimizó la salida de su reportera y aseguró que el equipo ha experimentado múltiples cambios a lo largo de los años, sin afectar la continuidad ni el éxito del programa.

Magaly Medina responde tras renuncia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba declarar el 28

Congreso aprueba declarar el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional: ¿por qué en esta fecha?

Jueces sí pueden inaplicar la Ley de Amnistía, enfatiza magistrado del TC: “No es prevaricato”

Interpol captura en España a Alexis de la Cruz, exasesor de María Agüero acusado de ‘mochasueldos’

Ministra de la Mujer anuncia que se cambiará de nombre el Centro de Emergencia Mujer “para atender también a la familia”

Martín Vizcarra niega haber visto a Pedro Castillo durante su encierro en el penal de Barbadillo

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera inicia acciones legales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

DEPORTES

Giancarlo Granda pidió a Alex

Giancarlo Granda pidió a Alex Valera aclarar su ausencia en la selección peruana tras declaraciones de Sergio Peña: “Algo se sabe en la interna”

Luis Ramos rompió su silencio por críticas en la selección peruana y comparación con Paolo Guerrero: “Cada uno hace su carrera”

“¿Quién lo engañó que es jugador?“: ‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana

Pedro García explotó por salida de Óscar Ibáñez para tener otro DT interino en la selección peruana: “Es impresentable, un papelón”

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club