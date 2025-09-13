Perú

Vecinos denuncian descarga de desmontes en playa Marbella, pero Municipalidad de Magdalena lo niega

Aunque los denunciantes exigieron fiscalización por la presunta descarga de basura y desmonte en el mar, las autoridades ediles sostienen que las obras cuentan con respaldo de la Marina de Guerra del Perú

Marlon Carrasco Freitas

Marlon Carrasco Freitas

Magdalena descarta contaminación en playa Marbella tras denuncias por camiones que descargan material. (Credito= RPP)

Vecinos del distrito de Magdalena del Mar denunciaron que varios camiones estarían arrojando desmontes y desechos en la playa Marbella, generando una aparente contaminación en el mar. La alerta fue reportada al Rotafono de RPP por una vecina, quien aseguró que diariamente se observan vehículos ingresando a la Costa Verde, a la altura del puericultorio Pérez Araníbar, para descargar tierra, restos de construcción y basura.

Según la denunciante, la presencia de los camiones ha provocado un cambio visible en la coloración del agua, además de la aparición de escombros flotando cerca de la orilla. “Esta zona se ve visiblemente contaminada y como ven en el video, basura flotando. Esto está pasando en este momento, por favor, investiguen la situación porque nuestro mar está siendo seriamente contaminado”, declaró.

Gerencia municipal niega vertido de
Gerencia municipal niega vertido de basura en Marbella y explica cambio de color del mar por sedimentación. (Foto: Agencia Andina)

Exigencia de intervención municipal

Ante la situación, los vecinos exigieron a la Municipalidad de Magdalena que realice una inspección inmediata en el área para detener lo que consideran un atentado ambiental contra la Costa Verde. La preocupación se centra en que la playa Marbella, utilizada habitualmente por bañistas y deportistas, estaría siendo afectada por residuos de construcción y basura que ponen en riesgo el ecosistema marino.

Cabe recordar que, de acuerdo con las normas municipales, arrojar desmonte o basura en las playas de Magdalena o directamente al mar puede ser sancionado con multas de hasta S/ 3.650. Además, la normativa contempla que el vehículo utilizado en la infracción sea llevado al depósito municipal.

Playa Marbella en Magdalena del
Playa Marbella en Magdalena del Mar. (Foto referencial: Agencia Andina)

Municipalidad de Magdalena niega contaminación

Frente a la denuncia, el gerente municipal de Magdalena, Enrique Sánchez, salió al frente para aclarar la situación. Negó que exista contaminación en las aguas de Marbella y aseguró que los trabajos observados forman parte de un plan de protección del borde costero y de la infraestructura pública del distrito.

“Hace dos días, la Marina de Guerra del Perú ha realizado una inspección ocular en el sitio y ha verificado que no estamos disponiendo residuos sólidos ni desmonte. Lo que se está colocando es material natural de excavación que no contamina y que no se echa directamente al mar, sino en la zona afectada del borde costero”, indicó Sánchez.

La comuna aseguró que los camiones no arrojan basura ni desmonte, sino material natural de excavación destinado a reforzar el borde costero con autorización de la Marina de Guerra. (Crédito: RPP)

Explicaciones sobre el color del mar

Consultado sobre el cambio en la tonalidad de las aguas que generó alarma entre los vecinos, el funcionario municipal señaló que podría tratarse de un fenómeno natural. Según dijo, la marea habría arrastrado sedimentación de otras jurisdicciones, lo que explicaría el aspecto turbio registrado en los videos difundidos por los denunciantes.

Sánchez insistió en que los camiones que ingresan al área no están arrojando basura ni restos de construcción, sino transportando material natural de excavación para reforzar las zonas erosionadas de la Costa Verde. “Se trata de una actividad regulada, supervisada y sin perjuicio para el ecosistema marino”, agregó.

Vecina denuncia cambio de color
Vecina denuncia cambio de color de la playa Marbella en Magdalena por arrojo de basura. (Foto: Video captura: RPP)

Fiscalización y controversia abierta

Pese a las aclaraciones municipales, el tema ha generado controversia entre la comunidad, que exige mayor transparencia en las acciones de protección costera. Los vecinos demandan que se hagan públicas las autorizaciones y los informes técnicos que validan el trabajo, mientras que la Municipalidad sostiene que cuenta con el respaldo de la Marina de Guerra del Perú.

La disputa refleja la tensión permanente entre las intervenciones urbanas en la Costa Verde y la preocupación ciudadana por preservar el medio ambiente. Por ahora, la diferencia entre denuncias vecinales y descargos municipales mantiene abierta la discusión sobre el verdadero impacto de los trabajos realizados en playa Marbella.

