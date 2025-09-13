Perú

Remate de Aduanas septiembre 2025, ¿cómo participar? Moto Harley-Davidson, corbatas, accesorios para celular y más en la nueva subasta de la Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria pone a disposición de los interesados una amplia diversidad de artículos que van desde vehículos hasta ropa y maquinaria

Revisa los productos que se subastan en spetiembre en el link oficial del remate de aduanas de Sunat. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) habilita en septiembre una nueva edición de su remate virtual, un proceso en línea donde ciudadanos de todo el país pueden adquirir productos decomisados por Aduanas bajo mecanismos oficiales y controlados. Esta iniciativa ha despertado interés en compradores particulares y pequeños comerciantes que buscan acceder a artículos de tecnología, maquinaria, indumentaria y repuestos, a menudo difíciles de encontrar en el mercado regular.

Las subastas organizadas por la Sunat han ganado popularidad por la transparencia del sistema, la diversidad de los bienes ofrecidos y la posibilidad de competir de manera sencilla en línea desde cualquier ciudad. El evento se realiza a través del portal institucional y cuenta con reglamentos específicos que garantizan procesos seguros y claros para participantes de todo el territorio peruano.

¿Qué artículos se pueden encontrar en el remate de Aduanas 2025?

El catálogo reúne una variedad amplia de productos, algunos de ellos considerados especialmente atractivos por su funcionalidad, valor de mercado o rareza. Entre los lotes figura una motocicleta Harley-Davidson modelo XL883L de 2011, considerada un modelo de referencia para aficionados y coleccionistas. Además, aparecen en la lista corbatasaccesorios para celular y cases para teléfonos, artículos con alta demanda tanto para uso personal como para la reventa en pequeños comercios.

Harley-Davidson es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. | Foto referencial: Espiritu racer

Otros elementos destacados dentro del remate incluyen partes, piezas y repuestos para moto y trimoto, que pueden ser de interés para talleres mecánicos y usuarios con vehículos de estos tipos. También se subastan insumos como carbon antracita, lo que resulta relevante para industrias cuyo proceso depende de este material. Aparecen gabinetes de metalperforadoras de roca usadascargadores frontales usados y equipos vinculados a la construcción y trabajos industriales.

El inventario integra objetos como pulseras de metalfiltros diversospartes de vehículoequipos eléctricos y productos de adornomáquinas circulares usadaspartes de calentador de agua y protectores de pantalla, dirigidos a usuarios que buscan renovar equipos o ampliar su stock. Para el área industrial, pueden encontrarse clips de uso industrial y válvulas de mariposa de ventilación.

La oferta en tecnología y electrónica incluye accesorios para celularcases para celulares y un juego de parlantes y cables, así como una variedad de productos que se adaptan tanto a necesidades personales como a actividades comerciales. La amplitud de artículos convierte el remate en una fuente alternativa para quienes procuran bienes menos accesibles en el circuito regular o buscan opciones para abastecer un emprendimiento.

Productos disponibles hasta el momento. | Sunat

¿Cómo participar en la nueva subasta virtual de Sunat?

Participar en la subasta virtual de bienes aduaneros requiere realizar un registro previo en el portal oficial de Sunat, empleando el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Registro Único de Contribuyentes (RUC), junto a la creación de un usuario y el ingreso de un correo electrónico válido. Posteriormente, el sistema remite un mensaje de confirmación que debe validarse para completar la inscripción y habilitar el acceso al sistema de remates.

Una vez registrado, el usuario puede revisar la convocatoria activa y consultar la lista detallada de lotes y productos. La plataforma institucional ofrece descripciones, fotografías referenciales y toda la información necesaria sobre el estado y características de los bienes. El proceso de participación consiste en seleccionar uno o varios lotes de interés y efectuar la oferta respectiva. Si otros participantes realizan ofertas superiores, la competencia continúa hasta el cierre establecido para cada lote. El aspirante que haya hecho la propuesta más alta al concluir el plazo es quien se adjudica el bien.

Los pasos siguientes contemplan el pago del monto ofertado y la realización de los trámites logísticos correspondientes para el retiro del producto, conforme a las disposiciones de la Sunat. Cada lote tiene condiciones específicas sobre forma de pago, lugar de retiro y plazos, por lo que se recomienda leer todas las bases y términos antes de participar.

