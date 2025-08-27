Perú

Indecopi realizará remate de inmuebles embargados en Lima desde S/ 14 mil: ¿Cómo participar?

El séptimo remate público incluirá casas, departamentos, estacionamientos y depósitos. Los bienes corresponden a empresas y personas sancionadas que no pagaron multas

Remate de inmueble.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que este viernes 29 de agosto a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el séptimo remate público del año de bienes embargados.

La subasta tendrá lugar en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en la Av. Del Aire N.° 384, San Borja (a la altura de la cuadra 15 de la Av. Canadá). El proceso será dirigido por el martillero público designado por la institución y estará abierto a cualquier ciudadano interesado que cumpla con los requisitos establecidos.

Los bienes a rematar provienen de personas y empresas que incumplieron el pago de las multas impuestas por infracciones a los derechos de los consumidores o a la propiedad intelectual. Con este procedimiento, el Indecopi busca recuperar el monto de las sanciones, a la vez que ofrece oportunidades de inversión en bienes inmuebles a precios accesibles.

¿Qué propiedades serán subastadas en Lima Metropolitana?

Crédito Freepik
En total, se pondrán en remate 11 inmuebles ubicados en Lima Metropolitana, cuyos precios base oscilan desde los S/ 14 362 hasta más de S/ 194 000.

Entre las propiedades más destacadas figuran:

  • Una casa en Pachacámac desde S/ 194 083.31.
  • Una casa en Lurín desde S/ 101 988.47.
  • Un departamento en el Cercado de Lima desde S/ 180 819.83.
  • Un depósito en Pueblo Libre desde S/ 14 362.49.
  • Estacionamientos en San Miguel y Callao, con precios que se ajustan a los valores comerciales actuales.

El catálogo completo de inmuebles que participarán en la subasta está disponible en el portal oficial del Indecopi a través del siguiente enlace: Catálogo de remates Indecopi.

Cada bien cuenta con un precio base definido tras un proceso de tasación oficial, lo que garantiza transparencia y competitividad en la puja.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

El Indecopi precisó que los interesados en participar en el remate público de bienes inmuebles deberán cumplir con ciertos pasos obligatorios:

Ministerio de Vivienda
  • Presentarse con anticipación: los asistentes deben llegar al auditorio con al menos 20 minutos antes del inicio del remate.
  • Presentar documento de identidad: el DNI vigente es requisito indispensable; no se aceptarán documentos vencidos.
  • Acreditar el 10 % de la tasación: se debe presentar en efectivo o con cheque de gerencia a nombre del Indecopi, equivalente al 10 % del valor de tasación del inmueble que se desea adquirir.
  • Participar con poder vigente (si corresponde): quienes representen a una persona natural o jurídica deberán mostrar un poder inscrito en la oficina registral correspondiente.

El procedimiento será dirigido por el martillero público Carlos Alfonso Navarrete Roldán, quien estará a cargo de validar las posturas y adjudicar los bienes al mejor postor. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al celular 949 363 626 o a los correos carlosnavarreteroldan@gmail.com / ejecucion@indecopi.gob.pe .

Sanciones y finalidad de los remates

Los bienes subastados provienen de medidas cautelares ejecutadas por el Indecopi tras procesos administrativos sancionadores en los que se verificaron infracciones a los derechos de los consumidores, propiedad intelectual o libre competencia.

Cuando las empresas o personas sancionadas no cumplen con el pago de las multas impuestas, se procede al embargo y posterior remate de los bienes. El dinero recaudado se destina al cumplimiento de la sanción y al fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de protección al consumidor en el Perú.

El Indecopi recordó que el incumplimiento de las normas no solo acarrea sanciones económicas, sino que también afecta la confianza en el mercado y puede generar consecuencias legales más severas. Por ello, instó a los ciudadanos y empresarios a competir de manera leal y respetar la normativa vigente.

