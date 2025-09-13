Onelia Molina sorprende al confesar que se grabó en la intimidad, pero asegura que esos videos nunca saldrán a la luz: “Tengo la certeza”. Video: Doble Sentido

En medio del debate sobre privacidad digital, filtración de contenidos íntimos y el impacto de los escándalos en figuras públicas, la odontóloga y modelo Onelia Molina sorprendió con una declaración inesperada durante el pódcast ‘Doble Sentido’.

Acompañada en la mesa por Patricio Parodi y Roxana Molina, en pleno revuelo por la circulación del video íntimo de Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle, Molina abordó la cuestión sin rodeos: “Yo también me he grabado desde mi celular, luego los vemos y lo he borrado”.

Onelia Molina afirma que borró los videos, pero Patricio Parodi hace advertencia

Este reconocimiento público, hecho en presencia de los conductores y la audiencia del pódcast, cobra resonancia en el clima actual de tensiones y sospechas tras la reciente exposición involuntaria que sufrieron Ladera y Beéle.

“No. Eso sí, tengo la certeza de que no va a salir ningún video mío”, enfatizó Onelia Molina, transmitiendo seguridad respecto al control sobre sus propios archivos digitales porque fueron grabados desde su celular y fue ella misma quien los borró.

La discusión en ‘Doble Sentido’ se amplificó cuando Patricio Parodi, coanfitrión del espacio, aportó un matiz técnico a la controversia: “Dicen que aunque lo borres de la nube, siempre hay registro en la nube. Alguien que sepa, un hacker (lo puede encontrar)”.

La frase, dirigida no solo al caso específico de Molina sino a miles de usuarios en situaciones similares, dejó ver el riesgo que igual genera la eliminación ordinaria de videos de los dispositivos y la posibilidad de recuperarlos mediante técnicas especializadas.

Onelia Molina y Mario Irivarren nuevamente juntos

Si bien Onelia Molina no comentó con quien se habría grabado en la intimidad, lo cierto es que su actual pareja y desde hace dos años, es el chico reality Mario Irivarren, con quien regresó desde inicios de agosto de este año.

Su romance, expuesto en múltiples espacios televisivos, ha estado marcado por separaciones, reconciliaciones públicas y la presión de la opinión mediática. Tras un cese temporario de su vínculo, luego de que circulara un video de Irivarren aludiendo a su expareja Vania Bludau en medio de la boda de Alejandra Baigorria, ambos retomaron la relación en un contexto de máxima exposición.

El reencuentro se confirmó en ‘Esto Es Guerra’ con un beso televisado el 7 de agosto, generando multitud de reacciones tanto en el set como en redes sociales. “Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, explicó Mario Irivarren durante la emisión.

El popular ‘chico calavera’ aseguró que el proceso de reconciliación busca devolverle al vínculo su anterior equilibrio. Onelia Molina también compartió su perspectiva: “Hemos aprendido en este tiempo. Hemos mejorado en muchas cosas. ¿Por qué no darnos una oportunidad?”, evidenciando la intención conjunta de reconstrucción.

Mario Irivarren y Onelia Molina oficializan reconciliación con beso en vivo. Video: TikTok @riclatorrez / América TV

Antes de oficializar el regreso, ambos emprendieron un viaje a Chile para evaluar la posibilidad de una segunda oportunidad. “Ese viaje tenía esa intención. Fue un viaje para los dos y fue un viaje muy lindo, divertido, lleno de paz, amor y comprensión. Más allá de ser pareja, también fuimos amigos y eso estamos tratando de recuperar”, sostuvo Irivarren, mientras los presentadores celebraban con humor el célebre “primer beso, retomando”.

La pareja enfrentó críticas y cuestionamientos recientemente, a raíz de la participación de Irivarren en un segmento de ‘Esto Es Guerra’ donde, consultado sobre con quién se casaría, besaría o bloquearía –teniendo que elegir entre Onelia Molina, Alondra García Miró y Vania Bludau–, evitó mencionar a Molina como la opción de matrimonio.

El propio conductor reconoció más tarde en su pódcast ‘Good Time’: “Me caso con Onelia, beso a Onelia y a las demás las bloqueo. Creo que hubiera sido la mejor respuesta y nos hubiéramos evitado tantos malos ratos”.

La polémica no tardó en trasladarse a la pantalla de Magaly Medina, quien criticó enérgicamente la actitud de Irivarren, expresando que “Otra vez la vuelve a humillar públicamente. Públicamente ha dicho que tú no eres candidata para que te cases con él”.

¿Qué le sucedió a Isabella Ladera con la filtración de videos íntimos?

En paralelo al testimonio de Molina, la influencer venezolana Isabella Ladera se enfrenta actualmente a las consecuencias de la filtración de dos videos íntimos junto al cantante Beéle, situación ampliamente difundida por la opinión pública y que reavivó debates sobre la protección de datos personales y los límites del consentimiento digital.

Béele se enfrenta a Isabella Ladera y la denunciará por calumnia: “Él no filtró el video” | YouTube

Ladera, vinculada sentimentalmente a diversas figuras mediáticas, expresó en Instagram: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

La venezolana, nacida el 23 de agosto de 1999 en Anzoátegui, ha construido una comunidad de más de 5,5 millones de seguidores en TikTok y 6,1 millones en Instagram, alternando entre temáticas de maternidad, bienestar y empoderamiento femenino.

Además, ha sido transparente respecto a aspectos controvertidos de su vida, como una detención en 2018 en Estados Unidos, su maternidad y las disputas familiares por la custodia de su abuelo enfermo de Alzheimer.

El impacto del video que se confirmó en Perú durante la emisión de ‘Ponte en la cola’, espacio conducido por Ricardo Rondón y Micheille Soifer, se tradujo en un aluvión de mensajes, memes y debates sobre privacidad, derechos y la responsabilidad de los involucrados en la difusión de material sensible.

En la red social X, el caso rápidamente se transformó en tendencia, polarizando la discusión entre quienes empatizan con la pareja afectada y quienes continúan escrutando los detalles del escándalo.