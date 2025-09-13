Melissa Paredes habla de las críticas que recibió tras escándalo con Anthony Aranda: “Me señalaron como la peor del mundo”. Video: Habla Chino

La actriz Melissa Paredes ha enfrentado una serie de episodios difíciles en su vida pública, marcados por la exposición mediática y el juicio social. En una reciente entrevista en el programa ‘Habla Chino’, la artista reflexionó sobre el impacto de las críticas y la manera en que ha logrado sobreponerse.

“La peor del mundo”, confesó Melissa Paredes al recordar los momentos más duros de su trayectoria. Al abordar los inicios de su carrera, la actriz rememoró la etapa en la que participó en el Miss Perú y la reacción que generó su presencia en el certamen.

“He tenido varios episodios en mi vida, como lo del Miss Perú, donde recibí comentarios muy crueles y todo por ser mujer, pero con los hombres no pasa nada”, destacó la modelo. Esta percepción de desigualdad en el trato mediático y social hacia las mujeres ha sido una constante en su experiencia.

Melissa Paredes recuerda las críticas que le han llovido durante toda su carrera

La presión no se limitó a los concursos de belleza. Al referirse a su incursión en la televisión, la actriz relató: “Siempre he estado acostumbrada a eso, luego me pasó también cuando iba a estrenar ‘Ojitos hechiceros’ y recibí una ola de bullying, hablaron antes de tiempo”, afirmó la actriz en el mismo programa.

La anticipación de juicios y la crítica previa al estreno de sus proyectos artísticos se convirtieron en un desafío adicional. Otro de los episodios más comentados en la vida de Melissa Paredes fue el escándalo mediático que involucró a su actual esposo, Anthony Aranda, cuando ella estaba casada con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes se sincera sobre las críticas que recibió tras escándalo con Anthony Aranda: “Me señalaron como la peor del mundo”.

Sobre este tema, la actriz expresó: “También me pasó con alguien que la gente no conocía, nadie sabía quién era, fue todo muy dramático y gracias a Dios ya pasamos la página”, recordó Paredes sobre el hecho ocurrido cuando ella era aún esposa de Rodrigo Cubas y salió el ampay con Anthony Aranda.

“En su momento hubo gente que se rasgaba las vestiduras y como eres mujer, eres lo peor del mundo. He sufrido mucho y que me lo merecía, quizás... pero soy una mujer fuerte. Creo en Dios, me aferré a él y salí adelante”, enfatizó Paredes. La espiritualidad y la fe en Dios se convirtieron en pilares fundamentales para superar la adversidad.

Melissa Paredes confirma que desea tener una hija con Anthony Aranda

Durante la entrevista, Melissa también se animó a dar detalles y comentar sus planes familiares junto a Anthony Aranda. “Sí, quiero tener otro bebé. Hace poco viajé con mi hija y hemos compartido con otras niñas, y quisiera otra mujercita. Aunque por el momento pienso más en tener un varoncito”, comentó Melissa.

Hace algunas días, cuando Melissa Paredes se encontraba junto a Julián Zucchi dando una entrevista para ‘Amor y Fuego’ en medio de la promoción de su puesta en escena ‘El divorcio’, el actor avivó las especulaciones sobre un posible embarazo de la actriz al contar una situación inesperada.

La conversación, que tenía como objetivo promocionar la obra de teatro, tomó un giro cuando el actor compartió una observación: “Hicimos una parrilla y había vino, lo que me sorprendió es que ella compró vino y generalmente ella le mete al trago y ahora todo mi cerebro hizo click, no tomó alcohol”, afirmó Julián Zucchi.

Melissa Paredes desmiente embarazo. Video: Amor y Fuego

La reacción de Melissa Paredes no se hizo esperar. Ante la insistencia del periodista y la atención generada por el comentario de su colega, la actriz explicó: “Estaba mal, estaba enferma, estaba con medicamentos y obviamente por eso no tomé”, diciendo entre risas.

Esta respuesta buscó disipar las dudas, aunque la situación se tornó aún más llamativa cuando el periodista notó que Melissa Paredes acariciaba su vientre de manera afectuosa.

Frente a la presión de la entrevista, Melissa Paredes optó por zanjar el tema con una declaración tajante: “Aquí no vas a encontrar nada amigo, o sea, tengo mis días, pero hoy no”, expresó entre risas.

A pesar de negar estar esperando un hijo, la pareja de Anthony Aranda no descartó la posibilidad de ampliar la familia en el futuro y ahora lo vuelve a confirmar. Sin embargo, en más de una ocasión se han dado rumores de embarazo y ella los ha negado totalmente.