Melissa Paredes asistió a avant premiere en Panamá junto a su hija y 'Gato' Cuba se muestra orgulloso

La actriz fue la única peruana invitada al evento internacional y compartió una experiencia inolvidable con Mía, en medio de figuras reconocidas de Latinoamérica antes del estreno de la película en el país.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Melissa Paredes y la pequeña
Melissa Paredes y la pequeña Mía fueron parte del avant premiere de la película “La Casa de Muñecas de Gabby”

Melissa Paredes contó con emoción que fue la única representante nacional invitada al avant premiere internacional de ‘La Casa de Muñecas de Gabby: La Película’, realizado en Panamá, donde compartió escenario con su hija Mía y reconocidas figuras del entretenimiento de diferentes países. El evento, organizado como preludio al estreno oficial de la película infantil, reunió a distintos personajes influyentes y generó expectativa entre los seguidores de la exitosa serie animada.

La experiencia marcó un logro personal y profesional para Paredes, quien en los últimos años ha consolidado su presencia en el mundo digital. La ocasión resultó aún más significativa al estar acompañada por su hija, gran seguidora de la serie que inspira la cinta animada. Ambas, madre e hija, participaron de actividades diseñadas especialmente para los fanáticos, incluidas sesiones fotográficas, juegos interactivos y encuentros con los personajes principales de la producción.

Melissa Paredes y su hija
Melissa Paredes y su hija fueron parte de avant premiere en Panamá.

Según relató la propia actriz, la invitación representó un reconocimiento a su carrera y le permitió vivir un momento emotivo junto a Mía, en el marco de un evento internacional que reunió a destacadas invitadas como Paula ChavesGala CaldirolaGabriela ZegarraVirginia LimongiJessica de la Peña, entre otras influencers y figuras mediáticas de Latinoamérica.

Conmovida por esta experiencia con su hija

Para Melissa Paredes, tener la posibilidad de compartir esa experiencia con su hija fue motivo de orgullo y alegría. “Me siento muy feliz de que me hayan tenido en cuenta para esta avant premiere, y compartirlo con Mía me alegra mucho más. Es un gran recuerdo que quedará en nuestros corazones”, expresó la peruana tras culminar las actividades en la capital panameña.

Melissa Paredes y su hija
Melissa Paredes y su hija compartieron juntas su primer avant premiere fuera del país.

La organización del evento destinó espacios especiales para la interacción directa de los niños con el universo de la serie, generando entusiasmo entre los asistentes y promoviendo la magia de la narrativa animada 'La Casa de Muñecas de Gabby’. Mía, hija de la actriz, pudo disfrutar de una experiencia cercana a sus personajes favoritos antes de que la película debute en los cines peruanos el próximo 25 de septiembre.

Con esta participación, Melissa Paredes incorpora a su trayectoria esta vivencia internacional de alto perfil junto a su hija, quien no dudó en posar y mostrarse emocionada con esta nueva experiencia al lado de la influencer.

‘Gato’ Cuba emocionado

Melissa Paredes no fue la única que disfrutó de este momento, también lo hizo Rodrigo Cuba, quien se mostró orgulloso de su pequeña. A través de su historia de Instagram, publicó una foto de la menor en una resbaladera, unos de los juegos que preparó este avant premiere para los hijos de los influencers. Además, agregó la canción de la película, demostrando así que está presente y se emociona con cada momento que vive su pequeña.

Rodrigo Cuba publicó imagen de
Rodrigo Cuba publicó imagen de su hija en avant premiere de Panamá.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes vienen demostrando que los conflictos son historia del pasado. Ambos han coincidido que su comunicación es constante, siempre como padres y en beneficio de la pequeña de 7 años. Actualmente, el futbolista es pareja de Ale Venturo, con quien tiene una hija, mientras que la actriz está casada con Anthony Aranda, con quien tiene una escuela de baile.

“Con la mamá de mi primera hija (Melissa Paredes) ahora tenemos una muy buena relación. Podemos conversar, cuando antes nos peleábamos todos los días. Ella sabe que, si tengo que ayudarla en algo con nuestra hija, lo voy a hacer”, explicó el futbolista en su momento cuando fue entrevistado en el programa ‘La Fe de Cuto’, de Trome.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba
Melissa Paredes y Rodrigo Cuba dejaron atrás sus diferencias por su hija.

