Perú

Retiro AFP “no es prudente”, dice el presidente del Congreso, pero firmó proyecto de 4 UIT

¿Cambió de opinión? José Jerí se pronunció en contra del retiro AFP, pero en abril firmó el proyecto de su bancada que busca justamente eso

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
José Jerí dice que no
José Jerí dice que no es momento para hablar del retiro AFP, pero tiene un proyecto para acceso de 4 UIT esperando debate en la Comisión de Economía. - Crédito Congreso

Otro congresista se pronuncia por el retiro AFP. Pero esta vez se trata del presidente del Congreso, José Jerí, quien señaló que no es el momento para hablar de un retiro AFP.

“He dejado en clara mi posición de que no es prudente hablar de un retiro, como lo hemos hecho en otras ocasiones. (...) Tenemos una reforma del sistema que estaría en implementación a nivel reglamentaria. Hay que esperar ver cómo se da en el camino", señaló el parlamentario.

Sin embargo, si bien no contradice lo que dice, se debe apuntar que la bancada de Jerí sí ha presentado un proyecto para retiro AFP, y que lleva su misma firma (así como la de la vicepresidenta de la Comisión de Economía). Este, como los 18 otros, propone un acceso de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) para todos los afiliados, sin restricciones.

El MEF y congresistas a
El MEF y congresistas a favor y en contra discutieron sobre el retiro AFP, pero no hubo votación. - Crédito Congreso

¿José Jerí en contra del retiro AFP?

Jerí no se ha pronunciado necesariamente en contra del retiro AFP, sino que ha dicho que no es el momento de hablar de este, dado que la reforma del sistema estaba por reglamentarse.

Pero justo este viernes 5 de septiembre la reglamentación ha salido, por lo que es posible que las declaraciones próximas de Jerí cambien o maticen sobre este tema.

Como señaló ya anteriormente Infobae Perú, el proyecto de retiro AFP de hasta 4 UIT que presentó Jose Bernardo Pazo Nunura, lleva la firma de sus compañeros de bancada de Somos Perú, donde está la del mismo José Jerí.

José Jerí aparece como autor
José Jerí aparece como autor del proyecto de retiro AFP propuesto por Somos Perú. - Crédito Captura del Congreso

A pesar de lo que señala el presidente del Congreso, que hay que esperar a la reglamentación de la reforma de pensiones, esto ya se sabía desde septiembre del 2024. El proyecto que firmó se presentó solo hace cinco meses, en abril de este 2025.

Ahora, con el reglamento publicado, y el proyecto de su bancada pendiente de debate junto con los otros 18 proyectos de ley, falta esperar a ver si su opinión cambia. Como se sabe, el MEF está en contra de que se apruebe un octavo retiro AFP, mientras que la Comisión de Economía tiene miembros en contra de la propuesta.

Retiro AFP de Somos Perú

La propuesta de retiro AFP que lleva la firma de José Jerí tiene como autor principal a Jose Bernardo Pazo Nunura, presentada el 9 de abril de este año y que busca autorizar “de manera extraordinaria a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones a retirar, de manera facultativa, hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) del total de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización”.

Jugada. Guido Bellido adelantó el
Jugada. Guido Bellido adelantó el predictamen del retiro AFP por sí mismo. La Comisión de Economía deberá decidir si lo debate o sigue pateando el tema. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Guido Bellido/Congreso

La propuesta inclusive propone que el acceso a las 4 UIT (S/21.400) se de en tan solo dos desembolsos (y en menos tiempo que la aprobada en 2024, que fue en cuatro armadas).

  • Los afiliados presentan su solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley
  • Se abonará hasta 2 UIT a los 30 días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado
  • Se realizará el segundo desembolso a los 30 días calendario del primer desembolso
  • Es decir, en máximo 60 días, los afiliados recibirían todo lo solicitado.

Temas Relacionados

retiro AFPJosé JeríCongreso de la Repúblicaperu-economia

Más Noticias

“Mejorar la experiencia del cliente exige un cambio cultural y una transformación integral de la organización”

Declaraciones del director Comercial de MAPFRE Perú, Juan Luis Jaureguy. La firma acaba de ser reconocida por segundo año consecutivo como la aseguradora con la mejor experiencia del cliente en el país

“Mejorar la experiencia del cliente

Extorsionadores desatan terror en San Juan de Miraflores: mercado José Arguedas recibió 13 impactos de bala

Dos sicarios en moto dispararon contra la fachada del establecimiento, mientras comerciantes viven con miedo por amenazas de cobro de cupos

Extorsionadores desatan terror en San

Sancionan a esta entidad bancaria en Perú con más de medio millón de soles por uso indebido de datos personales de cliente

Una entidad bancaria recibió una sanción económica tras recolectar y utilizar información de clientes sin respaldo legal, lo que evidencia la preocupación creciente sobre la seguridad y privacidad en el sistema financiero peruano

Sancionan a esta entidad bancaria

Atentado en Trujillo estaría ligado a guerra de mafias de la minería ilegal en Pataz: dueña dejó la vivienda días antes

Los detenidos, dos extranjeros y un peruano, pertenecen a la organización criminal ‘Los cachacos del padrino’, una facción armada de ‘Los Pulpos’

Atentado en Trujillo estaría ligado

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Brasil, Italia, Japón y Turquía ganaron sus llaves en cuartos de final y ahora lucharán para llegar a la última instancia rumbo a la medalla mundialista. Conoce los detalles de los vibrantes encuentros

Programación de semifinales y final
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez permanece internada: Hoy

Betssy Chávez permanece internada: Hoy se decidiría si vuelve a prisión preventiva por el golpe de Estado

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

“Betssy Chávez no estaba en peligro extremo, pero sí había ambiente de hostilidad en el penal”, sostuvo la directora de APRODEH

Phillip Butters denuncia que Rafael López Aliaga paga trolls y lo amenaza: “Si hablo, se acaba su candidatura”

Harvey Colchado expone las amenazas que recibe: balas en su casa, seguimiento a sus hijos y mensajes como “vas a llorar sangre”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras calificarse ‘animal del streaming’ y rechaza expresiones contra Reimond Manco: “Llorón”

Magaly Medina sobre el rejuvenechip de Christian Cueva: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja en Ecuador?”

Local de Tony Rosado en Piura fue atacado a balazos en plena noche: “Fueron más de 6 disparos”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

DEPORTES

Programación de semifinales y final

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Carlos Zambrano reveló por qué no fue titular en Perú vs Uruguay y confesó si será su última Eliminatoria: “Estamos aquí, poniendo el pecho”

Alianza Lima vs U. de Chile confirmado: fecha del partido en Matute por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

‘Chicho’ Salas le responde a Jefferson Farfán tras polémica en Alianza Lima: “Confundió la amistad con el tema profesional”

Jean Ferrari hizo duro análisis tras la eliminación de Perú en Eliminatorias 2026 y puso en duda continuidad de Óscar Ibáñez