Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Richard Concepción Carhuancho solicitó sin éxito el apartamiento de Gustavo Gutiérrez Ticse. Foto: composición Infobae

El juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho solicitó que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse se abstenga en el habeas corpus que presentó Nicanor Boluarte en su contra.

Como se recuerda, el hermano de la presidenta Dina Boluarte presentó un habeas corpus para apartar al juez Concepción del caso Los Waykis en la Sombra porque colocó su imagen en unas diapositivas de un curso que dictó titulado “Corrupción en el Sistema de Administración de Justicia”. Dicho recurso está pendiente de ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

El juez Richard Concepción Carhuancho requirió que el magistrado sea apartado porque considera que habría adelantado opinión en entrevistas públicas, lo que pone en duda la imparcialidad a la hora de que se vote el habeas corpus de Nicanor Boluarte.

“¿Cuál fue el error? Fue colocar al beneficiario como parte de una red criminal. Él pensaba que era así. El error era que en ese momento no debía dictar clase con esa diapositiva, sino con otra", dijo Gutiérrez Ticse en entrevista con RPP Noticias.

Richard Concepción Carhuancho pide la abstención de Gustavo Gutiérrez Ticse.

En otra entrevista con el portal LP Derecho, el magistrado del TC dijo: "En el caso concreto, porque es un caso cerrado, por eso me permito pronunciarme, no como el juez Carhuancho, que en un caso abierto donde él va a resolver coloca a determinadas autoridades como parte de una organización criminal, que es un caso bastante polémico, éste caso está cerrado".

Por estas declaraciones, el juez Richard Concepción Carhuancho sostiene que existe base legal para pedir la abstención por decoro del magistrado Gutiérrez Ticse bajo la causal de adelanto de opinión.

“Finalmente, cumplo con manifestar muy respetuosamente que el suscrito en ningún momento ha manifestado que alguien forme parte de una organización criminal, menos he colocado que determinadas autoridades formen parte de una organización criminal, dado que no he expresado palabra alguna sobre ello, menos anotación alguna en ese sentido en la diapositiva”, se lee en el escrito del juez, al que accedió Infobae.

TC rechaza pedido

Pues bien, el Tribunal Constitucional ya desestimó el pedido de abstención del juez investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho contra el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse. Así lo revela el decreto al que accedió este diario.

“En la sesión de Pleno Jurisdiccional de fecha 09 de septiembre de 2025, el magistrado Gutiérrez Ticse consideró que no existen razones justificadas para su abstención, se rechazó la solicitud de abstención referida; en consecuencia, la causa continúa con la intervención del magistrado mencionado”, se lee en el documento.

TC rechaza pedido de Richard Concepción Carhuancho para que Gustavo Gutiérrez Ticse se abstenga

El caso

Las demandas sostienen que el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional habría prejuzgado a Nicanor Boluarte antes de resolver la solicitud de prisión preventiva en su contra. Según los documentos presentados, el juez utilizó la imagen del hermano de la presidenta en unas diapositivas durante un curso titulado “Corrupción en el Sistema de Administración de Justicia”, lo que, a juicio de la defensa, constituye una muestra pública de parcialidad.

El recurso afirma: “Públicamente, el juez implicó que los demandantes eran culpables de los hechos que se les imputaban. De modo que, cuando resolvió las solicitudes relativas al demandante, ellos no contaron con un juez imparcial. Por el contrario, el juez que resolvió sobre los pedidos de prisión preventiva era un juez que no solo ya los había prejuzgado y presumido su culpabilidad, sino que también lo había hecho de forma pública”.

Diapositiva del juez Richard Concepción Carhuancho.

La controversia se agrava con la acusación de que Richard Concepción Carhuancho habría solicitado al instituto organizador del curso editar el video en el que aparecen las diapositivas con la imagen de Nicanor Boluarte, lo que, según la demanda, “reconociendo que con ellas demostraba su parcialidad”.

El documento añade: “El magistrado no solo dictó de manera consciente y voluntaria la clase exponiendo la imagen de los demandantes, quebrando su deber de imparcialidad, sino que, posteriormente, se habría comunicado con el Instituto para que se manipule el video mediante una edición para tratar de eliminar su falta, lo cual evidencia aún más el dolo de su comportamiento”.