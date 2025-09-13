Perú

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Tribuno votará el habeas corpus con el que el hermano de Dina Boluarte busca apartar al juez Concepción Carhuancho del caso Los Waykis en la Sombra

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Richard Concepción Carhuancho solicitó sin
Richard Concepción Carhuancho solicitó sin éxito el apartamiento de Gustavo Gutiérrez Ticse. Foto: composición Infobae

El juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho solicitó que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse se abstenga en el habeas corpus que presentó Nicanor Boluarte en su contra.

Como se recuerda, el hermano de la presidenta Dina Boluarte presentó un habeas corpus para apartar al juez Concepción del caso Los Waykis en la Sombra porque colocó su imagen en unas diapositivas de un curso que dictó titulado “Corrupción en el Sistema de Administración de Justicia”. Dicho recurso está pendiente de ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

El juez Richard Concepción Carhuancho requirió que el magistrado sea apartado porque considera que habría adelantado opinión en entrevistas públicas, lo que pone en duda la imparcialidad a la hora de que se vote el habeas corpus de Nicanor Boluarte.

“¿Cuál fue el error? Fue colocar al beneficiario como parte de una red criminal. Él pensaba que era así. El error era que en ese momento no debía dictar clase con esa diapositiva, sino con otra", dijo Gutiérrez Ticse en entrevista con RPP Noticias.

Richard Concepción Carhuancho pide la
Richard Concepción Carhuancho pide la abstención de Gustavo Gutiérrez Ticse.

En otra entrevista con el portal LP Derecho, el magistrado del TC dijo: "En el caso concreto, porque es un caso cerrado, por eso me permito pronunciarme, no como el juez Carhuancho, que en un caso abierto donde él va a resolver coloca a determinadas autoridades como parte de una organización criminal, que es un caso bastante polémico, éste caso está cerrado".

Por estas declaraciones, el juez Richard Concepción Carhuancho sostiene que existe base legal para pedir la abstención por decoro del magistrado Gutiérrez Ticse bajo la causal de adelanto de opinión.

“Finalmente, cumplo con manifestar muy respetuosamente que el suscrito en ningún momento ha manifestado que alguien forme parte de una organización criminal, menos he colocado que determinadas autoridades formen parte de una organización criminal, dado que no he expresado palabra alguna sobre ello, menos anotación alguna en ese sentido en la diapositiva”, se lee en el escrito del juez, al que accedió Infobae.

TC rechaza pedido

Pues bien, el Tribunal Constitucional ya desestimó el pedido de abstención del juez investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho contra el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse. Así lo revela el decreto al que accedió este diario.

“En la sesión de Pleno Jurisdiccional de fecha 09 de septiembre de 2025, el magistrado Gutiérrez Ticse consideró que no existen razones justificadas para su abstención, se rechazó la solicitud de abstención referida; en consecuencia, la causa continúa con la intervención del magistrado mencionado”, se lee en el documento.

TC rechaza pedido de Richard
TC rechaza pedido de Richard Concepción Carhuancho para que Gustavo Gutiérrez Ticse se abstenga

El caso

Las demandas sostienen que el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional habría prejuzgado a Nicanor Boluarte antes de resolver la solicitud de prisión preventiva en su contra. Según los documentos presentados, el juez utilizó la imagen del hermano de la presidenta en unas diapositivas durante un curso titulado “Corrupción en el Sistema de Administración de Justicia”, lo que, a juicio de la defensa, constituye una muestra pública de parcialidad.

El recurso afirma: “Públicamente, el juez implicó que los demandantes eran culpables de los hechos que se les imputaban. De modo que, cuando resolvió las solicitudes relativas al demandante, ellos no contaron con un juez imparcial. Por el contrario, el juez que resolvió sobre los pedidos de prisión preventiva era un juez que no solo ya los había prejuzgado y presumido su culpabilidad, sino que también lo había hecho de forma pública”.

Diapositiva del juez Richard Concepción
Diapositiva del juez Richard Concepción Carhuancho.

La controversia se agrava con la acusación de que Richard Concepción Carhuancho habría solicitado al instituto organizador del curso editar el video en el que aparecen las diapositivas con la imagen de Nicanor Boluarte, lo que, según la demanda, “reconociendo que con ellas demostraba su parcialidad”.

El documento añade: “El magistrado no solo dictó de manera consciente y voluntaria la clase exponiendo la imagen de los demandantes, quebrando su deber de imparcialidad, sino que, posteriormente, se habría comunicado con el Instituto para que se manipule el video mediante una edición para tratar de eliminar su falta, lo cual evidencia aún más el dolo de su comportamiento”.

Temas Relacionados

Richard Concepción CarhuanchoNicanor BoluarteGustavo Gutiérrez TicseTribunal Constitucionalperu-politica

Más Noticias

Perú, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, cayó ante Portugal en Copa Davis y la serie de pone 2-1

El equipo peruano no pudo contra las raquetas de Portugal y cayeron 7-5 y 6-3. Con este resultado la serie no está definida y se definiría en el duelo de Buse con Borges o Bueno y Faria

Perú, con Ignacio Buse y

Pan con chicharrón peruano conquista el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos en un final histórico: así fue el anuncio

La última jornada del certamen gastronómico enfrentó a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, convocó a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Pan con chicharrón peruano conquista

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

El ‘Colo’ se mide ante la principal raqueta Team Portugal en un partido vital en las ambiciones de Perú para avanzar el Grupo Mundial I del prestigioso torneo. Conoce los detalles y minuto a minuto del duelo, a desarrollarse en el Lawn Tennis

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Marvel demandó a negocio peruano por importar productos de Spiderman, Iron Man y otros héroes sin licencia

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi resolvió que la empresa incurrió en infracción al traer al Perú mercadería con imágenes registradas, imponiéndole una multa de S/ 4.731,33 y ordenando el comiso de los productos

Marvel demandó a negocio peruano

Teletón 2025 recaudó 1.684.524 soles en su primer día de maratón de solidaridad con los niños con discapacidad y autismo

Miles de peruanos se sumaron desde distintos puntos del país a la Teletón 2025, cuyo primer show contó con la participación de Milena Warthon, Deyvis Orosco, Amy Gutiérrez y Natalia Natalia

Teletón 2025 recaudó 1.684.524 soles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML de Rafael López

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

Fracasa intento de la MML de Rafael López Aliaga para que Perú no reconozca el laudo a favor de Lima Expresa

Abogado de Betssy Chávez no descarta que exministra de Pedro Castillo postule a las próximas Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de Perú

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

DEPORTES

Perú, con Ignacio Buse y

Perú, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, cayó ante Portugal en Copa Davis y la serie de pone 2-1

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana: “Nunca me hice el lesionado”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Martín Cauteruccio admite el motivo por el que dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar: “Me llamó el nuevo desafío”