María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Fiel a su estilo, María Pía Copello volvió a conquistar a sus seguidores con un video que refleja el entusiasmo nacional tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos. La conductora recreó un concurso de belleza en el que ella representa a Perú con la banda de Miss Pan con Chicharrón, mientras que Korina Rivadeneira aparece como Miss Arepa, en alusión a Venezuela, el otro país finalista.

Cuando se escuchan los resultados en la parodia, María Pía no duda en celebrar con saltos, sonrisas y hasta recibe una corona simbólica, simulando la victoria peruana.

En la descripción del clip, escribió con orgullo:“¡PERÚ ES CAMPEÓN EN EL MUNDIAL DE DESAYUNOS! 🇵🇪”, acompañando su mensaje con varias banderas peruanas.

El video rápidamente se hizo viral en Instagram y TikTok, sumando miles de reacciones y comentarios de usuarios que agradecieron el ingenio y buen humor de la presentadora.

Contexto del triunfo peruano

El entusiasmo de María Pía no fue casualidad. El 13 de septiembre, el pan con chicharrón fue elegido como el mejor desayuno del mundo en el concurso virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos. Perú se coronó campeón tras superar a Venezuela en una votación masiva que mantuvo en vilo a miles de usuarios de redes sociales.

La final estuvo marcada por la emoción: el clásico sánguche peruano alcanzó más de 12,8 millones de votos, apenas por encima de los 12,6 millones de la arepa venezolana. Una diferencia mínima que generó aún más celebraciones en los peruanos, quienes siguieron la transmisión en vivo desde plazas, mercados y restaurantes.

“¡El pan con chicharrón lo consiguió! Aquí tienen el trofeo oficial del Mundial de Desayunos, la sartén dorada”, expresó Ibai Llanos al anunciar el resultado, levantando el singular trofeo en honor a los peruanos.

Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

Perú celebró en comunidad

La victoria no solo se vivió en el mundo digital. En varios puntos de Lima y de las principales ciudades del país, familias enteras salieron a las calles a compartir el tradicional sánguche de cerdo, ya sea en su versión clásica con camote frito o acompañado de hierbabuena.

Pantallas gigantes instaladas en Miraflores permitieron que decenas de vecinos disfrutaran la transmisión en comunidad. Niños, adultos y hasta mascotas se sumaron a la jornada festiva, ondeando banderas y coreando “¡Que viva el Perú!”.

Una vecina que participó en la celebración destacó el esfuerzo colectivo:“El triunfo ha sido de todos. Cada voto contó y hoy demostramos que la comida también une a un país”, comentó emocionada.

El video que se robó las miradas

El clip de María Pía Copello se convirtió en el complemento perfecto a la celebración nacional. Con humor y creatividad, la conductora representó lo que muchos peruanos sintieron: orgullo, felicidad y hasta rivalidad amistosa con Venezuela.

En su recreación, la tensión del anuncio final da paso a la alegría cuando Miss Pan con Chicharrón se corona campeona. Los usuarios destacaron la forma en que Copello supo captar el momento, transformándolo en un contenido ligero y divertido.

“Siempre con tu chispa, María Pía”, “Así somos los peruanos, celebramos hasta en los concursos más inesperados” y “¡La Miss Pan con Chicharrón que necesitábamos!”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes.

Reacciones en redes sociales

El triunfo peruano se volvió tendencia en Twitter, Instagram y TikTok con hashtags como #PanConChicharrónCampeón y #MundialDeDesayunos. Influencers, chefs y artistas también se sumaron a la ola de publicaciones.

El reconocido chef Gastón Acurio escribió:“El pan con chicharrón no es solo un desayuno, es un abrazo que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos”.

Mientras tanto, Korina Rivadeneira tomó con humor el resultado. Aunque representó a Venezuela en el sketch de María Pía, la modelo venezolana radicada en Perú compartió la publicación y comentó: “¡Igual la arepa siempre será deliciosa, pero hoy toca celebrar al pan con chicharrón!”.

Un cierre con sabor a victoria

Mientras Ibai Llanos levantaba la sartén dorada como trofeo oficial, millones de peruanos hicieron lo propio en sus hogares, levantando panes rellenos de chicharrón en señal de orgullo. El pan con chicharrón, más que un alimento, se convirtió en un motivo de unión y celebración.

En ese contexto, el divertido video de María Pía Copello quedó como uno de los momentos más comentados de la jornada, reflejando la alegría colectiva con un toque de humor.

La victoria en el Mundial de Desayunos no solo dejó un récord de votos, sino también la confirmación de que la gastronomía peruana sigue siendo un motivo de orgullo nacional. Y como resumió una usuaria en redes sociales:“Hoy no solo ganó un plato, ganó el Perú entero”.

