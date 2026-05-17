Gonzalo Bueno arranca su camino en la ‘qualy’ de Roland Garros 2026: día, hora, canal y todos los detalles de su debut

Gonzalo Bueno inicia su participación en el Roland Garros 2026. Crédito: Prensa AAT

La participación peruana en Roland Garros 2026 tendrá como primer protagonista a Gonzalo Bueno. El joven tenista nacional, ubicado actualmente en el puesto 184 del ranking ATP, será el encargado de abrir la ruta en la fase de clasificación del segundo Grand Slam de la temporada, con el objetivo de alcanzar el ansiado cuadro principal en París.

El reto no es menor. Bueno deberá superar tres exigentes rondas en la ‘qualy’ para instalarse entre los mejores del torneo. Sin embargo, su crecimiento sostenido en el circuito Challenger y su presente competitivo lo posicionan como un rival sólido y peligroso en esta ronda previa sobre la arcilla parisina.

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Este domingo 17 de mayo de 2026 se realizó el sorteo oficial de la fase previa de Roland Garros, y con ello Gonzalo conoció a su primer rival y los detalles de su estreno. El trujillano debutará ante el francés Florent Bax (254° ATP), un jugador local que tendrá el apoyo del público y que llega con ritmo competitivo en polvo de ladrillo.

En la previa, el enfrentamiento aparece equilibrado en el papel, aunque con una ligera ventaja para el peruano debido a su mejor ubicación en el ranking. No obstante, el contexto juega un papel importante: Bax actuará en condición de local y llega con confianza tras una buena seguidilla de resultados en torneos recientes.

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El primer rival de Gonzalo Bueno será el francés Florent Bax (254° ATP).

Gonzalo Bueno debuta en la ‘qualy’ de Roland Garros 2026: día, hora, canal TV

El duelo ante Florent Bax fue programado para el cuarto turno del lunes 18 de mayo en la Cancha 7 del Stade Roland Garros. La jornada iniciará a las 3:00 am (hora peruana), por lo que se estima que el encuentro del tenista nacional se dispute alrededor de las 9:00 am en Perú, aunque este horario podría variar en función de la duración de los partidos previos.

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de ESPN, a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible por suscripción en dispositivos móviles, tabletas y computadoras. Además, en Infobae Perú encontrarás la previa del partido, el desarrollo minuto a minuto y la cobertura especial del debut del tenista nacional en el torneo.

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El regreso de Gonzalo Bueno tras un mes de pausa

Gonzalo Bueno llega a este torneo luego de un periodo de aproximadamente un mes sin competencia oficial. Su última aparición fue en el Challenger de Santa Cruz, Bolivia, donde alcanzó los cuartos de final antes de retirarse por molestias físicas.

Desde entonces, el peruano ha enfocado su preparación en la recuperación física y el fortalecimiento de su condición atlética, con el objetivo de volver al circuito en óptimas condiciones. Esta pausa ha sido clave para evitar recaídas y ajustar detalles de cara a una de las fases más exigentes del calendario.

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Luis Horna junto a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno en Barcelona. Crédito: Instagram

En caso de superar su debut, Gonzalo Bueno avanzará a la segunda ronda de la clasificación, donde podría enfrentarse al ganador del duelo entre el británico Johannus Pinnington (132° ATP) y el ucraniano Vitaliy Sachko (207° ATP). Ambos representan rivales de alta exigencia, propios de una fase previa de Grand Slam.

Si logra seguir avanzando, el peruano se encontraría en la última ronda de la qualy con posibles oponentes de mayor jerarquía, como el estadounidense Michael Damm (111° ATP) o incluso nombres de experiencia internacional dependiendo del desarrollo del cuadro.

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El sueño de Roland Garros sigue en marcha

Con todo listo en París, Gonzalo Bueno inicia una nueva oportunidad en su carrera profesional. El peruano buscará aprovechar su presente y el trabajo realizado en las últimas semanas para dar el primer paso hacia el cuadro principal de Roland Garros 2026.

El desafío es grande, pero también lo es la motivación: competir en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial y seguir consolidando su crecimiento en el circuito ATP.

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