Chofer de ‘Los Rojitos’ es asesinado a balazos por sicarios en Villa El Salvador: empresa había sido amenazada por extorsionadores

Esta noche, Villa El Salvador se convirtió nuevamente en escenario de un hecho violento que enluta al transporte público. Un chofer de la empresa San Juan, conocido por operar la combi “Los Rojitos”, fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido por la avenida Micaela Bastidas. Este acto criminal ha generado conmoción entre vecinos y compañeros de trabajo, quienes presenciaron la escena.

El ataque ocurrió en plena vía pública, donde decenas de personas transitaban y realizaban sus compras en los comercios cercanos. Los testigos relatan que escucharon alrededor de siete u ocho disparos que sembraron el pánico en la zona. Además del conductor, una persona más resultó herida y fue trasladada a un centro de salud cercano para recibir atención.

Los transportistas de la zona viven desde hace tiempo bajo la amenaza constante de la delincuencia organizada. El hecho refleja una vez más la violencia que enfrentan quienes se dedican al transporte urbano. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se suma a la lista de choferes afectados por extorsiones y ataques que buscan controlar el cobro de cupos en las rutas.

Ataque ocurre frente a comerciantes y transeúntes en Villa El Salvador

El atentado se produjo en un sector altamente concurrido, lo que permitió que varios testigos presenciaran los momentos posteriores al ataque. La avenida Micaela Bastidas es una zona comercial, con locales abiertos hasta altas horas de la noche, lo que aumenta la probabilidad de que cámaras de seguridad hayan captado a los responsables.

Un chofer de la combi “Los Rojitos” fue asesinado a balazos en Villa El Salvador mientras realizaba su recorrido. Foto: Vecinos de Villa El Salvador VVS

Los vecinos comentaron que, además del ruido de los disparos, se vivieron momentos de gran tensión mientras observaban cómo el cobrador era alcanzado por los proyectiles. Muchos de ellos se acercaron para auxiliar a los heridos o brindar apoyo a los familiares de la víctima. Esta reacción refleja la preocupación de la comunidad ante la creciente violencia en las calles de Villa El Salvador.

Los vecinos denunciaron que la seguridad en la zona es insuficiente. Durante el ataque no se encontraban efectivos policiales ni de Serenazgo, lo que genera preocupación ante la posibilidad de que hechos similares se repitan. La falta de vigilancia ha sido señalada como un factor que facilita que los delincuentes actúen con impunidad.

Empresa venía siendo extorsionada

Según el reporte de 24 Horas de Panamericana Televisión, la empresa San Juan ya venía siendo víctima de extorsión por parte de delincuentes que exigían el pago de cupos para permitir que los vehículos continuaran circulando. Esta práctica, común en varias zonas del país, ha cobrado la vida de decenas de transportistas en los últimos años.

Compañeros del chofer asesinado llegaron al lugar para mostrar su apoyo a los familiares. Las unidades de “Los Rojitos” se agruparon alrededor del lugar del crimen, reflejando la solidaridad entre los trabajadores del transporte. La situación también evidencia la presión constante que enfrentan los choferes para proteger sus ingresos y garantizar el sustento de sus familias.

Un chofer de la combi “Los Rojitos” fue asesinado a balazos en Villa El Salvador mientras realizaba su recorrido. Foto: Composición Infobae Perú

La Policía Nacional y el Serenazgo se presentaron para iniciar las investigaciones y recopilar pruebas. Por el momento, se espera que los peritos de criminalística analicen la escena y las imágenes de seguridad que podrían identificar a los responsables. La comunidad confía en que estas acciones permitan esclarecer los hechos y llevar a los sicarios ante la justicia.

Al cierre de esta edición, se desconocen los motivos exactos detrás del crimen y la identidad de la víctima. Sin embargo, no se descarta que el ataque esté relacionado con la extorsión que sufría la empresa. La violencia contra transportistas sigue siendo un problema grave en el país, y hechos como este ponen en evidencia la urgente necesidad de reforzar la seguridad en las rutas urbanas.