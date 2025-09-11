Cayeron los presuntos asesinos del diplomático de Indonesia: Policía capturó a tres venezolanos y dos cubanos

Cayeron los presuntos asesinos del diplomática Indonesio: Policía capturó a tres venezolanos y dos cubanos

La Policía Nacional del Perú detuvo a cinco presuntos miembros de la banda Los Maleantes del Cono, sospechosos de estar involucrados en el asesinato de un diplomático de Indonesia. En el operativo, realizado en el distrito limeño de San Martín de Porres hace dos días, los agentes incautaron armamento, explosivos y objetos que fueron vinculados directamente con el crimen, según confirmó la Policía.

Los investigadores señalaron que entre los capturados se encuentran tres ciudadanos venezolanos y dos cubanos. La intervención policial se realizó tras haber identificado comportamientos sospechosos en un hotel y una vivienda situados en la avenida Perú. Durante el operativo, las autoridades hallaron un arma de fuego marca Taurus con seis municiones; según los peritajes, se trata del arma utilizada en el homicidio del diplomático indonesio.

Uno de los detenidos, el ciudadano venezolano Wilson José Soto López, identificado bajo el alias de El Primo, habría confesado su participación en el asesinato. Las fuentes policiales informaron que Soto López manejaba la motocicleta usada como medio de transporte en la ejecución del crimen, y este vehículo fue recuperado durante el operativo. Las imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia permitieron confirmar que la motocicleta incautada corresponde a la observada en el registro del ataque.

Además, las autoridades detuvieron al venezolano Yaiker Antonio Echenagucia Quijada, alias Malako, de 23 años, a quien la policía sindica como el presunto autor material de los disparos. Ambos sujetos se encuentran ahora bajo detención preliminar por un plazo de siete días, periodo durante el cual la Policía buscará recabar más pruebas y determinar el grado de implicancia de cada uno de los aprehendidos en la organización y ejecución del asesinato.

Arma encontrada

Durante la intervención policial, la misma pistola Taurus incautada habría sido utilizada también con la intención de agredir a los agentes intervinientes, según la investigación policial. Esta conducta, según las investigaciones, ratificaría la peligrosidad y el perfil violento de los detenidos.

La banda Los Maleantes del Cono es considerada una organización criminal que opera en la zona norte de Lima y ha sido asociada con delitos de extorsión y homicidios por encargo. El hallazgo de explosivos, armamento y otros implementos durante el operativo refuerza las sospechas sobre el actuar ilegal de la agrupación. Fuentes policiales dijeron que el asesinato del diplomático indonesio habría sido ordenado como parte de un encargo, aunque aún no se ha determinado el móvil exacto ni la identidad de los autores intelectuales.

Las autoridades informaron que Los Maleantes del Cono habrían planeado el asesinato en coordinación desde varias locaciones en el distrito de San Martín de Porres. El grupo, integrado principalmente por ciudadanos extranjeros, ya era investigado previamente por diversos hechos delictivos en Lima Norte.