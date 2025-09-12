Profesor que acosaba a su alumna prometiendo subirle la nota en Tumbes fue detenido así por la PNP

Profesor que acosaba a su alumna prometiendo subirle la nota en Tumbes fue capturado así por la PNP - Buenos Días Perú

Un docente fue detenido en Tumbes tras ser denunciado por acosar sexualmente a sus alumnas con la promesa de mejorar sus calificaciones. La indignación de la comunidad llevó a un grupo de padres de familia a agredir físicamente al profesor tras conocerse los hechos.

Descubrimiento y denuncia del caso

La situación se reveló luego de que los padres de una estudiante de la institución educativa revisaran su teléfono móvil y encontraran conversaciones de contenido sexual enviadas por el profesor. La denuncia indica que el docente no solo intercambiaba mensajes inapropiados a través de redes sociales, sino que también citaba a las menores fuera del horario escolar.

Al conocer esta información, los padres afectados acudieron al colegio en Tumbes y exigieron justicia a las autoridades del plantel y a la Policía Nacional del Perú (PNP). El reclamo colectivo derivó en momentos de tensión y en la agresión al docente señalado, identificado como Cristofer Yamunaque.

Más víctimas y reacciones de la comunidad

Otro padre de familia habría indicado la existencia de más alumnas afectadas en el mismo colegio. “Hay más niñas que van a, supongo, declarar en contra del profesor. Hay cámaras de seguridad donde se ve que él está acosando, está molestando a las niñas. Se ve que las arrincona. Y hay mensajes, hay mensajes de teléfono demasiado subidos de tono”, declaró uno de los padres, a Buenos Días Perú.

El colegio, a través de un comunicado institucional, anunció la separación definitiva de Cristofer Yamunaque de la institución a fin de “salvaguardar la integridad de los estudiantes”. Asimismo, personal del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se presentó en el plantel para coordinar las diligencias correspondientes y brindar apoyo psicológico a la menor afectada.

La menor cuyo caso originó la denuncia se encuentra en estado de shock, de acuerdo con testimonios de familiares y representantes de la comunidad escolar.

Mecanismos de intervención y participación estatal

La pronta intervención de la Policía Nacional del Perú y del programa Aurora del Ministerio de la Mujer resultó clave en el resguardo de los derechos de las víctimas. Estas instituciones actuaron de manera coordinada para gestionar tanto la denuncia formal como el acompañamiento psicosocial a los familiares y menores directamente involucradas.

La investigación policial continúa con el objetivo de identificar a otras posibles víctimas y determinar el tiempo durante el que ocurrieron los actos atribuidos al docente.

Otro caso reciente en Trujillo: profesor detenido en flagrancia

En el norte del país se reportó otro caso, con características similares, de abuso de autoridad por parte de un docente. La Policía Nacional detuvo en Trujillo a José Luis Choquehuanca Castillo, un profesor acusado de proponer favores sexuales a una alumna de 14 años a cambio de mejorar su nota. El operativo se efectuó al interior de un hotel, donde fue capturado junto con la menor.

Este caso fue denunciado por la madre de la adolescente, que tras detectar la situación coordinó con las autoridades para intervenir al sospechoso en flagrancia. El docente quedó a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, donde se amplía la pesquisa sobre su conducta y se evalúan los protocolos de protección a la víctima.