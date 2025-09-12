Juan Luis Cipriani, denunciado por abuso sexual, reaparece al lado de Rafael López Aliaga durante evento en Madrid

Juan Luis Cipriani reaparece en cena en Madrid junto a Rafael López Aliaga. YouTube Libertando Perú

El cardenal Juan Luis Cipriani, sancionado por el fallecido papa Francisco tras una denuncia de abuso sexual, reapareció públicamente este jueves en Madrid (España) durante un evento benéfico en el que también estuvo presente el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El arzobispo emérito de Lima y primer purpurado del Opus Dei fue el invitado de honor de una cena destinada a recaudar fondos para el programa Agua de Emergencia, iniciativa que lidera el burgomaestre para mejorar el acceso al agua potable en las zonas más desatendidas de la capital peruana.

De acuerdo con imágenes difundidas por el canal de YouTube Libertando Perú —que días antes había entrevistado al burgomaestre—, Cipriani fue ubicado en la misma mesa que López Aliaga, junto con el ejecutivo de la Fundación Lima, Javier Cipriani, y el excandidato presidencial Alfredo Barnechea.

En redes sociales también circulan videos donde se observa al cardenal bendecir la mesa a solicitud del maestro de ceremonia. “Bendice a todos nuestros amigos con los que vamos a compartir, mirando siempre con mucho cariño la solidaridad. Que Dios nos proteja y que el alcalde, pues, vaya adelante”, se le escucha decir en el auditorio.

El Vaticano impuso a Cipriani restricciones disciplinarias que incluyen su salida del país, la prohibición de portar insignias cardenalicias y de emitir declaraciones públicas, según explicó en su momento la oficina de prensa de la Santa Sede.

No obstante, se le vio con vestimenta de cardenal en la basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de purpurados rezaron ante la tumba de Francisco, la víspera del sepelio del pontífice.

Consultado sobre su presencia, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, afirmó en conferencia de prensa que “no tenía indicaciones” al respecto y que se informaría, aunque aclaró que no se han divulgado de forma completa todas las sanciones impuestas.

Por su parte, el cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, confirmó que su homólogo denunciado no contaba con autorización para acudir al féretro del papa debido a las restricciones que él mismo le impuso. “Estaba prohibido”, señaló en una entrevista pasada.

La denuncia de abuso sexual, ocurrida cuando la víctima tenía 16-17 años, fue revelada tras un acto oficial en el que López Aliaga condecoró a Cipriani en enero, lo que motivó al denunciante a hacer público el caso

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) también ratificó las sanciones y señaló que “el Santo Padre ha tratado al cardenal Juan Luis Cipriani con exquisita caridad pastoral y ha procedido uniendo la justicia y la misericordia”, a lo que el purpurado manifestó su “sorpresa y dolor” y lamentó que se den “por ciertos unos hechos no probados”.

López Aliaga tiene programado un encuentro con el papa León XIV, sucesor de Francisco, el próximo 17 de septiembre. Durante la reunión, planea entregarle las llaves de la ciudad de Lima y reiterarle la invitación para que visite el Perú.

Reconocimiento que expuso el caso

Cipriani llegó al Perú en enero pasado, cuando el alcalde capitalino le otorgó la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, “por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”. Según declaró su víctima al diario El País, fue precisamente ese evento el que desencadenó la publicación del caso de pederastia.

El denunciante, hoy de 58 años, afirmó que los abusos ocurrieron en un centro para estudiantes en Lima, durante el sacramento de la confesión, cuando él tenía entre 16 y 17 años.