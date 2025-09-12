Perú

Juan Luis Cipriani, denunciado por abuso sexual, reaparece al lado de Rafael López Aliaga durante evento en Madrid

El cardenal, sancionado por el Vaticano, fue invitado de honor en una cena benéfica destinada a recaudar fondos para un programa que busca llevar agua potable a zonas vulnerables de Lima

Por Luis Paucar

Guardar
Juan Luis Cipriani reaparece en cena en Madrid junto a Rafael López Aliaga. YouTube Libertando Perú

El cardenal Juan Luis Cipriani, sancionado por el fallecido papa Francisco tras una denuncia de abuso sexual, reapareció públicamente este jueves en Madrid (España) durante un evento benéfico en el que también estuvo presente el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El arzobispo emérito de Lima y primer purpurado del Opus Dei fue el invitado de honor de una cena destinada a recaudar fondos para el programa Agua de Emergencia, iniciativa que lidera el burgomaestre para mejorar el acceso al agua potable en las zonas más desatendidas de la capital peruana.

De acuerdo con imágenes difundidas por el canal de YouTube Libertando Perú —que días antes había entrevistado al burgomaestre—, Cipriani fue ubicado en la misma mesa que López Aliaga, junto con el ejecutivo de la Fundación Lima, Javier Cipriani, y el excandidato presidencial Alfredo Barnechea.

En redes sociales también circulan videos donde se observa al cardenal bendecir la mesa a solicitud del maestro de ceremonia. “Bendice a todos nuestros amigos con los que vamos a compartir, mirando siempre con mucho cariño la solidaridad. Que Dios nos proteja y que el alcalde, pues, vaya adelante”, se le escucha decir en el auditorio.

El cardenal Juan Luis Cipriani,
El cardenal Juan Luis Cipriani, sancionado por el Vaticano por una denuncia de abuso sexual, reapareció públicamente en una cena benéfica en Madrid, junto al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga

El Vaticano impuso a Cipriani restricciones disciplinarias que incluyen su salida del país, la prohibición de portar insignias cardenalicias y de emitir declaraciones públicas, según explicó en su momento la oficina de prensa de la Santa Sede.

No obstante, se le vio con vestimenta de cardenal en la basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de purpurados rezaron ante la tumba de Francisco, la víspera del sepelio del pontífice.

Consultado sobre su presencia, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, afirmó en conferencia de prensa que “no tenía indicaciones” al respecto y que se informaría, aunque aclaró que no se han divulgado de forma completa todas las sanciones impuestas.

Por su parte, el cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, confirmó que su homólogo denunciado no contaba con autorización para acudir al féretro del papa debido a las restricciones que él mismo le impuso. “Estaba prohibido”, señaló en una entrevista pasada.

La denuncia de abuso sexual,
La denuncia de abuso sexual, ocurrida cuando la víctima tenía 16-17 años, fue revelada tras un acto oficial en el que López Aliaga condecoró a Cipriani en enero, lo que motivó al denunciante a hacer público el caso

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) también ratificó las sanciones y señaló que “el Santo Padre ha tratado al cardenal Juan Luis Cipriani con exquisita caridad pastoral y ha procedido uniendo la justicia y la misericordia”, a lo que el purpurado manifestó su “sorpresa y dolor” y lamentó que se den “por ciertos unos hechos no probados”.

López Aliaga tiene programado un encuentro con el papa León XIV, sucesor de Francisco, el próximo 17 de septiembre. Durante la reunión, planea entregarle las llaves de la ciudad de Lima y reiterarle la invitación para que visite el Perú.

Reconocimiento que expuso el caso

Cipriani llegó al Perú en enero pasado, cuando el alcalde capitalino le otorgó la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, “por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”. Según declaró su víctima al diario El País, fue precisamente ese evento el que desencadenó la publicación del caso de pederastia.

El denunciante, hoy de 58 años, afirmó que los abusos ocurrieron en un centro para estudiantes en Lima, durante el sacramento de la confesión, cuando él tenía entre 16 y 17 años.

Temas Relacionados

Juan Luis CiprianiRafael López Aliagaperu-noticiasVaticanoRomaAbuso sexualpapa Francisco

Más Noticias

El ‘wellness market’ gana terreno: millennials, generación Z y Alpha quieren marcas que cuiden su salud mental y emocional

Datos regionales y locales confirman la tendencia con jóvenes que combinan ejercicio, meditación y autocuidado digital mientras más del 50 % pagaría más por marcas que representen su visión de vida

El ‘wellness market’ gana terreno:

Así quedó el bus de ‘El Chino’ tras impactar contra una baranda en la Vía Evitamiento: la valla metálica lo atravesó y dejó dos muertos

El bus, conducido por Martín Alejandro Dávila Effio, ingresó violentamente a la baranda de seguridad a la altura de Salamanca. Los asientos delanteros fueron atravesados por la estructura metálica, que ocasionó la muerte de dos pasajeros

Así quedó el bus de

Incendio de auto en la Vía Expresa paralizó tránsito y ocasionó demoras en el Metropolitano entre Domingo Orué y Aramburú

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas en la salida 4 de la Vía Expresa, generando una densa humareda que alarmó a conductores y transeúntes. El incidente obligó a cerrar parcialmente la vía, afectando la circulación en uno de los corredores más transitados de Lima

Incendio de auto en la

La reflexión de Juan Reynoso acerca de su paso por la selección peruana en Eliminatorias 2026: “Me hago responsable de lo que me tocó”

El ‘Ajedrecista’ evaluó su breve gestión como responsable técnico de Perú. Los registros plasmados en esa etapa demuestran que fue el peor en la banca con respecto a sus sucesores

La reflexión de Juan Reynoso

Papa León XIV firmó camiseta de Universitario de Deportes y posa junto a una niña en una foto que emocionó a la hinchada crema

El gesto del Papa se viralizó en redes, sumándose al episodio en que había recibido una camiseta de Alianza Lima, lo que lo acerca simbólicamente a la gran rivalidad del fútbol peruano

Papa León XIV firmó camiseta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kenji se ausenta de misa

Kenji se ausenta de misa por aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: la escueta respuesta de Keiko al ser consultada

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

Dina Boluarte menciona un meme en acto oficial: “Perú es clave, como dicen los jóvenes, tienen razón”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Keiko Fujimori revela que su padre dejó un libro inédito, planeó su velorio y eligió el tratamiento que causó su muerte

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Rondón defiende a Maju

Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad a Gustavo Salcedo: “Ellos lo resolverán en privado”

Maju Mantilla responde en vivo a Gustavo Salcedo y revive el escándalo del hotel Westin con Mariana de la Vega

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “¿Por qué lo llama de amor?”

Maju Mantilla niega haberle sido infiel a su esposo Gustavo Salcedo: “Esas cosas no son ciertas”

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

DEPORTES

La reflexión de Juan Reynoso

La reflexión de Juan Reynoso acerca de su paso por la selección peruana en Eliminatorias 2026: “Me hago responsable de lo que me tocó”

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a ‘Juampi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Ignacio Buse comparte su deseo para el desarrollo del tenis en el Perú: “Estoy seguro que lo voy a hacer”

Ignacio Buse sitúa a Carlos Alcaraz como referente en su carrera: “Comparto mucho su forma de ser, su filosofía”

Así es la nueva camiseta ‘blanquimorada’ de Alianza Lima para el mes de octubre en 2025: predominancia de un solo color con franja tenue