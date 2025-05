El denunciante de abuso de Juan Luis Cipriani “tiene derecho al anonimato”, defiende presidente de Red de Sobrevivientes Perú

A pesar de las sanciones impuestas a Cipriani debido a denuncias de abuso sexual, se ha generado controversia por su presencia en el Vaticano

Tres meses antes de la muerte del papa Francisco, José Enrique Escardó, presidente de la Red de Sobrevivientes Perú, se reunió con él en el Vaticano y conoció, de primera mano, que el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), el grupo vinculado al mayor escándalo de abusos en la Iglesia Católica peruana, sería disuelto pronto.

Durante ese encuentro, Escardó le habló al pontífice sobre el desempeño de la Conferencia Episcopal respecto a este caso y mencionó el encubrimiento de las primeras denuncias por parte del cardenal Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima. Escardó recuerda que Francisco mostró entonces un “gesto de asco y molestia”.

La presencia del purpurado peruano en el Vaticano tras la muerte del papa, quien le impuso un precepto penal debido a una denuncia de abuso sexual, ha generado una ola de rechazo por parte de organizaciones de sobrevivientes y activistas contra la violencia eclesial, sobre todo porque Francisco había adoptado una política de “tolerancia cero” frente a la pederastia.

El exarzobispo de Lima, primer cardenal del Opus Dei, enfrenta medidas disciplinarias relacionadas con su actividad pública, lugar de residencia y uso de los símbolos cardenalicios. Sin embargo, ha sido visto recientemente en Roma con vestimenta propia de su rango, visitando la capilla ardiente del Papa en la basílica de San Pedro, acudiendo a la tumba papal y participando en congregaciones previas al cónclave.

Aunque Cipriani ya no puede participar en la elección papal por haber superado los 80 años, persiste la duda sobre si está incumpliendo el precepto vigente, aunque la Santa Sede aún no ha confirmado nada ni señalado posibles consecuencias.

En esta entrevista con Infobae Perú, Escardó respalda el “derecho al anonimato” del denunciante y advierte que, si el nuevo Papa decidiera revertir las sanciones contra el purpurado, esto desataría otro “escándalo” dentro de la Iglesia y enviaría una pésima señal sobre las acciones tomadas por Francisco.

¿Podría el nuevo papa dejar sin efecto las sanciones contra Cipriani?

Para que el precepto penal se revierta, el próximo papa tendría que anularlo, y puede hacerlo porque el Vaticano es una monarquía absoluta. Ahora bien, si eso sucede, obviamente habrá un escándalo, ya que la política del papa Francisco y la Iglesia se han orientado en los últimos años hacia la tolerancia cero.

Esto sería una pésima señal para un tema que es muy sensible para la Iglesia en la actualidad. No creo que el nuevo papa, así sea el más conservador, vaya a revertir esto, ni lo del Sodalicio. Lo que podría hacer en todo caso es hacerlo de una manera como suele ocurrir en la Iglesia, que no haya escándalo, que no se sepa y que Cipriani se vaya tranquilo a España o donde quiera ir hasta que muera. Esa puede ser la solución típica de la Iglesia.

¿El cardenal Carlos Castillo, el único peruano habilitado para votar en el cónclave, puede tomar acciones al respecto o invocarlas al Vaticano?

Sí, pero ahora los cardenales están enfocados en ver quién va a ser el próximo papa. Ese es su centro de atención, básicamente. No les importa mucho más allá de ello. (...) Ellos solo quieren que su candidato gane, están ahora chantajeándose entre ellos y sacándose cosas ocultas. Lo de Cipriani no les va a importar. Quedan 7 días (para el cónclave), y se van a hacer los locos. Al final, Cipriani no va a entrar. Creo que ni siquiera lo tienen en la mira. Es vergonzoso, justamente porque están discutiendo posturas ante el abuso. Cipriani se cree inocente, en su mundo imaginario se cree inocente. El problema son los cardenales, que están no tomando una postura fuerte.

¿Cómo ves el distanciamiento entre los cardenales peruanos?

No creo que la separación entre (Pedro) Barreto y Castillo frente a Cipriani venga de ellos dos. Creo que, más bien, que Cipriani no quiere saber nada de ellos. Conociendo cómo se manejan, no creo que le estén haciendo la ley del hielo.

¿Tienes conocimiento de alguna acción reciente del denunciante de Cipriani?

Los sobrevivientes no somos una masa compacta en la que todos nos conocemos ni confiamos unos en otros. El sobreviviente tiene muchos problemas de confianza. Entonces, si ya establece una relación que le ha demostrado seguridad, se va a quedar ahí. No puedo decirle a Pedro (Salinas, coautor de ‘Mitad monjes, mitad soldados’): “Dile a David, que es el nombre que le puso en su libro, que venga a la red de sobrevivientes”. Ni siquiera quiero conocerlo. Eso tiene que salir de David. Él confía en Pedro y (la periodista) Rosa María Palacios, quienes abogaron para que su carta llegara al papa. Se tiene que respetar su derecho al anonimato.

(En 2018, la víctima de Cipriani buscó llevar su caso al Vaticano con la ayuda de Pedro Salinas y Rosa María Palacios, solicitando mantener su identidad en reserva. El chileno Juan Carlos Cruz, sobreviviente de los abusos perpetrados por sacerdote Fernando Karadima, facilitó la entrega de la denuncia al Papa, lo que permitió iniciar una investigación. El denunciante, ahora de 58 años, relató que el abuso ocurrió en 1983, cuando era menor. Su testimonio fue revelado por El País)

En una entrevista pasada, me dijiste que el papa puso cara de asco sobre un asunto que le conversaste cuando te reuniste con él, meses antes de su muerte...

Estaba hablándole de varios temas, le entregué dos hojas personalmente. Hablé de los puntos y, en algún momento, mencioné el papel vergonzoso de la Conferencia Episcopal Peruana, la autoridad máxima de la Iglesia Católica peruana. Hablé también de la gestión de su expresidente, (Miguel) Cabrejos, quien no hizo nada, y que habían elegido recientemente a (Carlos) García Camader, allegado al Sodalicio y con negocios dentro de él. Frente a esto, el papa puso cara de molestia, como de asco. También le dije que el Cardenal Cipriani sabía de mis denuncias desde el año 2000 y lo único que hizo fue encubrirlas.