Gustavo Salcedo mantiene recuerdos con Maju Mantilla y mensajes románticos que le dedicó en redes tras confirmar el fin de su relación.

La separación entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla sigue generando una gran polémica en redes sociales, especialmente tras la confirmación de una presunta infidelidad de parte de la modelo.

Sin embargo, ha llamado la atención que, a pesar de la ruptura, el empresario mantiene en su perfil de Instagram imágenes que muestran a la pareja unida, lo que ha sorprendido a muchos seguidores.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, señaló Gustavo Salcedo en el comunicado oficial que marcó el fin de su matrimonio en agosto de este año.

El contraste entre la declaración pública y la permanencia de fotografías familiares y románticas en las redes sociales de Salcedo ha llamado la atención. Las imágenes, que datan de 2021, 2022 y 2023, muestran a la pareja en vacaciones, eventos sociales y momentos íntimos junto a sus dos hijos.

En varias de ellas, ambos aparecen abrazados y posando como una familia consolidada. La última publicación de este tipo corresponde a diciembre de 2024, durante la Navidad, y al 1 de enero de 2025, en la que Gustavo Salcedo compartió una foto cariñosa junto a Maju Mantilla y otra con sus hijos,

La publicación estaba acompañada de un mensaje: “Feliz 2025! Mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Que cumplan sus metas que tengan mucha paz, felicidad y esté cargado de cosas positivas y momentos inolvidables! Con mucho cariño”, escribió el empresario.

La situación resulta aún más llamativa al considerar que, según el propio Salcedo, en 2023 se enteró de la supuesta relación extramatrimonial de su esposa con Christian Rodríguez, productor de ‘Arriba mi gente’, justo un día antes del cumpleaños de la conductora.

Mientras tanto, en el perfil de Maju Mantilla predominan publicaciones relacionadas con su trabajo y momentos compartidos con sus compañeros del programa, sin rastros de mensajes románticos o fotografías en pareja.

Gustavo Salcedo mantiene mensajes cariñosos que dedicó a Maju Mantilla en sus redes

A pesar de la controversia, los mensajes de Gustavo Salcedo hacia Maju Mantilla permanecen visibles en su cuenta. En el Día de la Madre de 2022, el empresario le dedicó unas tiernas palabras.

“Y así termina la celebración por tu día! Feliz día de la madre a mi @majumantilla, orgulloso de todo el esfuerzo y dedicación por nuestros hijos. Siempre alegre y con la mejor voluntad. Mereces engreimiento todos los días y no solo por hoy. Feliz día también a todas las mamis que viven esforzándose por sus hijos! Mis mejores deseos!”, expresó Salcedo.

El apoyo público de Salcedo a la carrera de Mantilla también sigue registrado en sus redes. “Una vez más feliz de compartir tus éxitos @majumantilla te felicito por tu actuación en #igualitaami vayan al cine! La peli está super buena, muy graciosa y con un lindo mensaje!”, manifestó el empresario.

En contraste, Maju Mantilla ha optado por limitar sus publicaciones a imágenes familiares y laborales. En el último Día del Padre, solo compartió fotos familiares y un mensaje general: “Abrazo a todos los papis”. Desde hace tiempo, la ex Miss Perú no publica fotografías ni mensajes cariñosos dirigidos a Gustavo Salcedo.

Gustavo Salcedo rompe el silencio sobre la relación entre Maju Mantilla y su productor

El escándalo que involucra a Maju Mantilla, su productor Christian Rodríguez Portugal y su aún esposo Gustavo Salcedo ha sacudido el mundo del espectáculo, luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera información que confirmaría una relación extramatrimonial de dos años.

La periodista Magaly Medina fue quien reveló que su equipo había obtenido pruebas concluyentes sobre el vínculo entre la ex Miss Mundo y el productor de ‘Arriba mi gente’.

“Estábamos siguiendo esta información desde hace tiempo, pero no podíamos difundir nada porque aún no estaba confirmado. Finalmente, llegó documentación y material que nos permitió corroborar lo que se decía: que Maju Mantilla habría tenido una relación clandestina con su productor de ‘Arriba mi gente’”, reveló Magaly en su programa.

La confirmación más contundente llegó cuando la propia conductora del programa aseguró que Gustavo Salcedo había admitido la existencia de este romance.

“Hemos llamado a Gustavo para preguntarle directamente y él nos confirmó que esta relación extramatrimonial se mantuvo por espacio de dos años”, señaló Magaly Medina durante la emisión en vivo.

El testimonio de Salcedo no solo reforzó las sospechas, sino que aportó detalles sobre su incomodidad ante la cercanía entre su esposa y el productor. “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es alguien sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, expresó Gustavo Salcedo a ‘Magaly TV La Firme’, dejando claro que la relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez Portugal había superado los límites profesionales.

Consultado sobre si había sorprendido a su pareja en situaciones comprometedoras, Salcedo respondió de manera inequívoca: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”, afirmó el empresario.

Por su parte, Magaly Medina presentó material que, según explicó, evidenciaba la naturaleza de la relación entre Mantilla y su productor. “Son mensajes que llaman mucho la atención, que muestran que había algo más que una simple relación de trabajo”, insistió la periodista en su programa.